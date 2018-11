W minioną niedzielę, 25 listopada, w wileńskiej Szkole Średniej w Lazdynai odbyły się eliminacje do XX edycji konkursu „Dziewczyna »Kuriera Wileńskiego« – Miss Polka Litwy”. Do udziału w jubileuszowej edycji konkursu zgłosiło się 19 kandydatek. Wśród nich komisja musiała wybrać dziesiątkę finalistek, które w przyszłym roku, z końcem lutego, podczas gali finałowej będą walczyły o koronę miss.

Jak wiadomo, Wileńszczyzna jest naprawdę bogata w piękne i odważne dziewczyny. Uroda nie jest jedynym walorem, którym mogą pochwalić się polskie dziewczęta. Kandydatki do korony roztaczały swój urok osobisty, opowiadały o talentach, pasjach i zainteresowaniach. Demonstrując swoje talenty, dziewczęta najczęściej śpiewały i tańczyły, ponadto jurorzy usłyszeli grę na wiolonczeli, recytację wierszy, w tym autorskich, oglądano prace fotograficzne i malarskie oraz samodzielnie sporządzone wideo filmiki, wysłuchano ciekawej prezentacji na temat miłości, kandydatki częstowały także członków jury przygotowanymi smakołykami.

Jako pierwsza przed komisją wystąpiła 17-letnia wilnianka Ewelina Gancewska, jedyna dziewczyna z rodzeństwa czworaczków, laureatka dwóch międzynarodowych konkursów śpiewu klasycznego, zwyciężczyni konkursu republikańskiego, członkini zespołu Cztery plus, który założyła wraz ze swoimi braćmi Augustynem, Robertem i Danielem. Podczas eliminacji urocze rodzeństwo również wystąpiło razem – bracia grali, a Ewelina pięknie zaśpiewała piosenkę „Miasteczko cud” Agnieszki Osieckiej.

Swój muzyczny talent zaprezentowała również 19-letnia Greta Gulbicka w rejonu wileńskiego, studiująca prawo i biznes na Uniwersytecie Wileńskim, członkini zespołu NIWA. Młoda Polka zaprezentowała czarującą grę na wiolonczeli – wykonała „Humoreskę” rosyjskiego kompozytora Michaiła Bukinika. Greta ukończyła szkołę muzyczną, a o sobie mówi, że oprócz muzyki uwielbia też sport, bo „on uczy pokory, systematyczności i punktualności”.

Tymczasem 18-letnia Karina Dawidowicz z Wilna zdobyła sympatię jurorów dzięki kreatywnemu, tanecznemu przedstawieniu, które wraz z kolegami zaprezentowała pod dynamiczną muzykę z filmu „Maska” z 1994 r. Od kilku lat Karina gra w szkolnym studium teatralnym, często występuje jako animatorka podczas interaktywnych koncertów, bierze też udział w corocznej akcji charytatywnej „Maleńka Miłość”. Niejednokrotnie brała udział w koncertach do konkursu „Moje dziecko w obiektywie”, śpiewa też w scholi „Gloria” parafii pw. Jana Bosko. „Zawsze staram się patrzeć na życie z pozytywnym nastrojem, a przed ludźmi mieć otwarte serce” – mówi o sobie Karina.

Ile cyfr po przecinku w liczbie „Pi” mogą Państwo zapamiętać? 22-letnia wilnianka Ewelina Pietkiewicz udowodniła komisji, że ma fenomenalną pamięć fotograficzną wymieniając aż 150 (!) cyfr po przecinku. Jurorzy mogli sprawdzać wiarygodność wymienianych cyfr, bo mieli przed sobą wydruki. Ewelina, która jest obecnie na drugim roku studiów architektury wnętrz, pokazała zaskoczonej komisji też swoje rysunki. Twórcza dziewczyna śpiewa, układa wiersze, uwielbia kino i teatr, jako nastolatka grała w Polskim Studiu Teatralnym, a później w grupie „Mała Akademia Teatralna” przy Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru.

Swój talent plastyczny podczas eliminacji zaprezentowała też 18-letnia Greta Butkiewicz z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, gdzie aktywnie działa jako przewodnicząca samorządu uczniowskiego. Greta należy również do 26 Wileńskiej Drużyny Harcerek „Białe Wilki” im. św. Rafała Kalinowskiego, prowadzi gromadę zuchową „Uśmiechnięte Kotki”. „Jestem optymistyczną, energiczną i ambitną osobą. Staram cieszyć z każdej chwili życia i poznawać coś nowego” – mówi o sobie Greta.

Kolejna uczestniczka naszego konkursu to już dobrze znana z poprzedniej jego edycji 18-letnia Dominika Lamauskaitė z Wilna, studiująca obecnie na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina. W zeszłym roku Dominika zdobyła tytuł I wicemiss konkursu „Dziewczyna »Kuriera

Wileńskiego« – Miss Polka Litwy”. W tym roku ambitna i utalentowana dziewczyna znów postanowiła wypróbować swoje siły. Tym razem, uwielbiająca teatr kandydatka zaprezentowała muzyczne przedstawienie w stylu retro, w którym wystąpiła jako romantyczna kwiaciarka, hipnotyzująco śpiewając „Rebekę” Andrzeja Własta.

Tymczasem 17-letnia Kamila Leonowicz z rej. wileńskiego doczekała się głośnych braw jurorów po prezentacji kolekcji swoich ubrań wraz z młodszymi koleżankami. „Na 10 urodziny otrzymałam w prezencie od rodziców maszynę do szycia i od tego czasu sama szyję sobie ubrania albo przerabiam na swój styl te kreacje, które kupiłam, ale mi się nie podobają” – powiedziała Kamila, która w przyszłości pragnie zostać projektantką mody. Oprócz szycia ambitna dziewczyna również aktywnie uprawia sport. W tym roku brała udział w zawodach kulturystycznych i fitness, zajęła II miejsce w Mistrzostwach Litwy do 18 lat oraz III miejsce w Wileńskim Pucharze do 23 lat.

Skromniej, a jednak również mocno zaprezentowała siebie Justyna Palkiewicz z rej. wileńskiego. 19-letnia studentka Uniwersytetu Wileńskiego zauroczyła jurorów swoim aksamitnym głosem, śpiewając piosenkę „Kasztany” Edyty Górniak. „Uwielbiam śpiewać, ale przeraża mnie bycie na scenie. Sądzę jednak, że z każdym lękiem należy walczyć. Postanowiłam dlatego wziąć udział w tym konkursie i mam nadzieję, że takie wyzwanie pozwoli mi pokonać swoją nieśmiałość oraz poznać wiele nowych i ciekawych osób” – mówi o sobie Justyna.

Doświadczenie w naszym konkursie piękności ma również kolejna uczestniczka, 19-letnia wilnianka Elżbieta Bagdziun. W zeszłym roku zdobyła tytuł II wicemiss konkursu „Dziewczyna »Kuriera Wileńskiego« – Miss Polka Litwy”. Tak samo jak przed rokiem, Elżbieta zauroczyła jurorów swoim pięknym głosem, śpiewając wzruszającą piosenkę „Alleluja – podziękowanie dla rodziców” – polską wersję legendarnego przeboju Leonarda Cohena.

Tymczasem 21-letnia Dominika Landyrewa z Wilna udowodniła komisji, że jest jedną z najbardziej pewnych siebie uczestniczek tegorocznego konkursu. Studentka ekonomii na wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku interesuje się kulinariami, toteż częstowała jurorów własnoręcznie przygotowanymi, pysznymi muffinkami. Dominika ukończyła szkołę muzyczną, uczęszczała do zespołu tańca „TODES”, od 8 lat pracuje jako modelka, ma doświadczenia udziału w serialach i reklamach telewizyjnych. Dziewczyna przyznała, że zdecydowała się do udziału w konkursie w ostatniej chwili, toteż nie zdążyła przygotować tańca, z którym chciała wystąpić podczas konkursu. Komisja jednak musiała coś obejrzeć, toteż Dominikę poproszono o improwizację tańca z jednym z widzów. Udało się świetnie, po czym 21-latka otrzymała przepustkę do finału konkursu.

Tak siebie zaprezentowała tegoroczna dziesiątka finalistek eliminacji do finału „Dziewczyna »Kuriera Wileńskiego« – Miss Polka Litwy”. Wybór dziewcząt, które wystąpią podczas gali finałowej konkursu, był dla komisji bardzo trudny, gdyż wszystkie kandydatki były piękne, urocze i utalentowane. Dziękujemy więc za udział i odwagę wszystkim uczestniczkom eliminacji!

Finalistki w ciągu kilku miesięcy będą ćwiczyły, doskonaliły swoje umiejętności prezentowania się na scenie pod czujnym okiem uroczej tancerki i choreograf, Justyny Suckiel, zaś nawyki wokalne dziewczętom pomoże doskonalić piosenkarka Elita Narkiewicz.

Czytelnikom naszego dziennika przypominamy, że mogą dołączyć do grona jurorów i już od dzisiaj spośród finalistek konkursu wybierać „Miss Czytelników”, wysyłając w nieograniczonej ilości (ale niekserowane) kupony zamieszczane w „Kurierze Wileńskim”. Również czytelnicy internetowego wydania dziennika będą mogli wybierać „Miss Internetu”. Głosowanie odbywa się na naszej stronie internetowej – www.kurierwileński.lt.

***

W skład tegorocznej komisji weszli: Zofia Matarewicz, dyrektorka firmy Sofina, Lucyna Kałtan, dyrektorka firmy Lisenas, Justyna Suckiel, choreograf, dyrektora artystyczna konkursu, Maria Klimaszewska, dyrektorka Szkoły Średniej w Lazdynai, Renata Brasel, kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia”, Elita Narkiewicz, piosenkarka, instruktor wokalny konkursu, Agata Dorodko, zdobywczyni tytułu „Dziewczyna »Kuriera Wileńskiego« – Miss Polka Litwy 2017”, Andrzej Podworski, dyrektor komercyjny Kuriera Wileńskiego i organizator konkursu, Robert Mickiewicz, redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” i przewodniczący jury.

10 FINALISTEK ELIMINACJI KONKURSU

1. Elżbieta Bagdziun (Wilno)

2. Greta Butkiewicz (Wilno)

3. Karina Dawidowicz (Wilno)

4. Ewelina Gancewska (Wilno)

5. Greta Gulbicka (rej. wileński)

6. Dominika Lamauskaitė (Wilno)

7. Dominika Landyrewa (Wilno)

8. Kamila Leonowicz (rej. wileński)

9. Justyna Palkiewicz (rej. wileński)

10. Ewelina Pietkiewicz (Wilno)

Fot. Marian Paluszkiewicz