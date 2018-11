Drugiego dnia pobytu, w środę, wicepremier RP, minister kultury i dziedzictwa narodowego Polski, prof. Piotr Gliński odwiedził miejsca, w których są lub będą prowadzone prace konserwatorskie finansowane przez MKiDN. Był w kościołach św. Ducha i franciszkańskim oraz w Ostrej Bramie, Czarnym Borze gdzie znajduje się dom Józefa Mackiewicza, a także w Ponarach, gdzie złożył symboliczny wieniec.

– To jest zawsze wielkie przeżycie, bo to są bardzo ważne miejsca dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Dla mnie osobiście także, bo Wilno, ten świat polski sprzed wojny znam głównie z literatury, z pamiętników. To są takie kamienie milowe polskiej tożsamości, więc zawsze bezpośredni kontakt robi wrażenie. Tym bardziej przez piękno kościołów, które miałem okazję zobaczyć, gdzie, na szczęście, jesteśmy obecni poprzez wsparcie dla różnego typu remontów – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” minister Piotr Gliński.

W kościele św. Ducha ministerstwo finansuje renowację zabytkowych organów. W Ostrej Bramie wicepremier spotkał się z ks. Ronaldem Kuźmickim i ks. Andrzejem Bogdziewiczem. Poruszono kwestię renowacji kaplicy. Minister poinformował, że ma zapewnienia co do nadzoru prac konserwatorów, natomiast wciąż nie ustalono, czy w pracach wezmą udział polscy specjaliści. Następnie wicepremier odwiedził kościół franciszkański, remont którego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP wspiera finansowo od 2013 roku.

– Ostra Brama jest symbolem polskiej kultury, polskiej tożsamości, polskiej historii, dla wszystkich Polaków jest bardzo ważna. To są silne, osobiste przeżycia. Ważne jest to, że dbamy o te miejsca, że niekiedy w trudnym dialogu, ale jednak w dialogu z gospodarzami litewskimi, rozmawiamy o ich losie. Zostałem uspokojony – zarówno przez panią minister kultury, z którą rozmawiałem w zeszłym tygodniu, jak również przez premiera Litwy, a poprzez kanały kościelne kontaktowałem się z przewodniczącym episkopatu litewskiego – co do losów naszego obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej i kaplicy Ostrobramskiej w kontekście remontu, który ma rozpocząć się w styczniu. Myślę, że to wszystko będzie przebiegało zgodnie z wymogami konserwatorskimi – podkreślił wicepremier RP, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Szef resortu powiedział, że sprawy konserwatorskie w kaplicy Ostrej Bramy omówił z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem. „Zaproponowaliśmy, aby powołać specjalną komisję konserwatorów, którzy byliby odpowiedzialni za konserwację, renowację, konsultowaliby i śledziliby, żeby wszystko było w porządku. W Polsce mamy taką komisję dla szczególnie ważnych obiektów. (…) To jest robione w celu, aby podczas zmiany wykonawców prac nie wystąpiły zmiany w pracach konserwatorskich. Byłaby to przeciwwaga, niezależny organ, który nadzoruje prace. Jesteśmy przekonani, że Litwa ma wspaniałych specjalistów i w skład komisji mogliby wchodzić tylko Litwini” – powiedział Piotr Gliński.

Wicepremier podkreślił, że Saulius Skvernelis zainteresował się propozycją powołania specjalnej komisji, ale ostateczną odpowiedź powinien dać litewski Kościół katolicki.

„Bardzo się cieszę, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP wspomaga renowację tych obiektów, które były związane z polskością, i obiektów naszego kościoła. Mam nadzieję, że ta współpraca nadal będzie trwała tak, jak do tej pory” – powiedział o. Marek Dettlaff.

Minister dodał, że taka troska jest obowiązkiem Polski, gdyż „te miejsca są częścią historii i polskiej tożsamości”. „Ważne jest to, żeby tutaj być. W tej chwili jesteśmy w stałym dialogu ze stroną litewską. Jako reprezentanci polskiego rządu jesteśmy obecni w Wilnie i na Litwie cały czas. Jestem którymś z kilku ministrów, którzy w ostatnim tygodniu przyjeżdżali, więc to chyba dobrze świadczy o tym, że ten dialog jest realizowany znacznie lepiej niż to było poprzednio” – podsumował dwudniowy pobyt w Wilnie wicepremier RP Piotr Gliński.

Fot. Marian Paluszkiewicz