Ponad 70 nauczycieli różnych przedmiotów z polskich szkół z całej Wileńszczyzny zostało nagrodzonych podczas uroczystości podsumowania corocznego konkursu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”, ogłoszonego po raz 24. przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Wielka gala wręczenia nagród oraz dyplomów miała miejsce w środę, 28 listopada, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Kwiaty, gratulacje oraz słowa podziękowania kierowane były do nauczycieli i dyrekcji najlepszych placówek szkolnych także przez przedstawicieli Macierzy, posłów, a także przedstawicieli rejonowych władz oświatowych.

„To jedna z największych i jedna z najważniejszych uroczystości „Macierzy Szkolnej” – zagaił uroczystość prezes stowarzyszenia, Józef Kwiatkowski.

24. edycja konkursu „Najlepsza szkoła. Najlepszy nauczyciel”, podobnie jak w latach poprzednich, pozwala zapoznać się z wynikami maturzystów osiąganymi podczas składania egzaminów państwowych w roku szkolnym 2017/18. Jak wynika z obliczeń „Macierzy Szkolnej”, w tym roku maturę zdało 818 uczniów szkół polskich. 517 maturzystów dostało się na wyższe uczelnie, co stanowi 69,8 proc. Około 11 proc. z nich wybrało studia zagraniczne.

„Powodem (wybierania studiów zagranicznych – przyp. aut.) jest zła sytuacja wokół egzaminu z języka litewskiego, która zmusza naszych uczniów do szukania uczelni i lepszych warunków do nauki za granicą” – stwierdził Józef Kwiatkowski. „Trzeci rok z kolei pogarszają się wyniki na egzaminie z języka litewskiego. Nie jest to winą ani nauczyciela, ani rodzica, ani ucznia. Winny jest cały chory system oświaty, a zwłaszcza chory system nauczania języka litewskiego” – podkreślił prezes „Macierzy Szkolnej”.

Innym problemem jest to, że uczniowie niezbyt licznie podchodzą do zdawania fizyki, chemii czy biologii – z tych przedmiotów egzamin państwowy składają pojedyncze osoby. Jak mówił Józef Kwiatkowski, w ciągu ostatnich 30 lat nie było żadnej reformy programów nauczania, a resort oświaty ogranicza się do nieznacznych posunięć, które nie wpływają na treść i poziom nauczania, na skutek czego Litwa znajduje się w drugiej połowie (rankingu) pod względem wskaźników nauczania w Europie, gdy tymczasem Estonia znajduje się w pierwszej dziesiątce.

Za codzienną pracę i wysiłek wkładany na rzecz wychowania dzieci i młodzieży oraz kolejnych pokoleń Polaków na Litwie dziękował nauczycielom radca Marcin Zieniewicz, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Litwie. „Zawód nauczyciela jest jednym z najbardziej trudnych i odpowiedzialnych zawodów, o ogromnym znaczeniu społecznym. Bardzo za to dziękujemy. Doceniamy państwa pracę, jako Rzeczpospolita oraz bezpośrednio jako ambasada polska w Wilnie. Mogę powiedzieć, że wspieranie polskiej oświaty na Litwie jest naszym priorytetem” – podkreślił konsul.

„Szkolnictwo polskie odnosi swoje sukcesy dzięki państwa pracy. Największą satysfakcją są wyniki uczniów, to, kim potem zostają w życiu. Wielu absolwentów polskich szkół zajmuje coraz wyższe stanowiska i coraz bardzie eksponowane miejsca w hierarchii społecznej na Litwie” – mówił Marcin Zieniewicz. Dyplomata wyraził nadzieję, że problemy oświaty polskiej na Litwie uda się wspólnie rozwiązać. „Mamy świadomość tych problemów, są podejmowane działania i liczymy, że w dialogu z partnerami litewskimi nastąpi wreszcie przełom w sprawach, które są kluczowe dla społeczności polskiej na Litwie” – zaznaczył kierownik wydziału konsularnego.

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, również dziękował nauczycielom.

„Chciałbym podziękować za państwa służbę. Praca nauczyciela jest bardzo ważna, ale jest to przede wszystkim służba. Służba w tym, aby polskość, aby tożsamość narodowa, przetrwały i się rozwijały. Fundamentem każdej tożsamości narodowej, również polskiej, jest język, wychowanie w kulturze danego narodu. Państwo robicie to na co dzień i wkładacie w to wiele wysiłku, wiele trudu, wiele zaangażowania. Dzięki wam tożsamość polska na Wileńszczyźnie, na Litwie, nie tylko trwa, ale i się rozwija. Za to w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego i rządu Rzeczpospolitej Polskiej chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować” – przemawiał Michał Dworczyk.

Za postawę patriotyczną, wieloletnią, rzetelną i oddaną pracę na rzecz kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży polskiej na Litwie ośmiu osobom zostały wręczone medale Komisji Edukacji Narodowej, przyznane przez minister edukacji narodowej, Annę Zalewską. Odznaczenia zostały nadane na wniosek stowarzyszenia „Macierz Szkolna” oraz Ambasady RP w Wilnie. Michał Dworczyk wręczył honorowe odznaczenia Halinie Antropik, dyrektor przedszkola w Ejszyszkach, Łucji Jurgielewicz, dyrektor Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach, Stanisławie Kaczanowskiej, wicedyrektor Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, Elwirze Lepiłowej, wicedyrektor Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, Janinie Łabul, kierowniczce zespołu „Wilenka” z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, Irenie Pukieniene, nauczycielce matematyki w Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce, Waldemarowi Szełkowskiemu, nauczycielowi historii z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, Mirosławie Szostak, dyrektor Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace.

– Dzisiejsza nagroda jest dla mnie wielką niespodzianką. Jestem bardzo dumna, że ją otrzymałam. Uważam, że jest to ocena nie tylko mojej pracy, ale też całego mego zespołu. Praca, którą wykonujemy, płynie z serca, dlatego daje satysfakcję. Od najmłodszych lat w Ejszyszkach rozmawiamy po polsku, staramy się krzewić poprawną polszczyznę, tradycje polskie i żyć w duchu polskości na co dzień – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” nagrodzona medalem Komisji Edukacji Narodowej Halina Antropik, która początkowo jako wychowawczyni, następnie jako dyrektor, poświęciła 40 lat pracy w przedszkolu w Ejszyszkach.

W tegorocznym rankingu miano jednej z najlepszych szkół przypadło w udziale Gimnazjum w Mickunach. Jak mówi dyrektor szkoły, Małgorzata Radziewicz, tajemnicą sukcesu szkoły jest przyjazna, sprzyjająca pracy atmosfera.

– Mamy świetnych nauczycieli, nie brakuje nam przedmiotowców, wystarcza nam środków na zapewnienie niezbędnej literatury i pomocy, mamy bogatą ofertę nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych – mówiła dyrektor. Dziękowała przede wszystkim maturzystom, dzięki pracy których udało się osiągnąć tak dobre wyniki. – Uczniowie zdobyli w tym roku sześć „setek” na egzaminach, wszystkie egzaminy – polski, litewski, angielski, rosyjski, matematykę, informatykę, biologię, fizykę, chemię – maturzyści zdali. Wszyscy nasi maturzyści dostali się na studia na uniwersytet lub do kolegium, jeden z uczniów wybrał studia w Danii – powiedziała Małgorzata Radziewicz.

Mówiąc o problemach, dyrektor wspomniała o kwestii nauczania języka litewskiego w klasach początkowych.

– Nasze maluchy, które rosną w polskim otoczeniu, słyszą język litewski dopiero w szkole na lekcji, a muszą się uczyć już według ujednoliconego programu nauczania. Jest to dla nich z całą pewnością bardzo trudne – zaznaczyła Małgorzata Radziewicz. Jak mówiła, maturzystom udaje się zdać maturę z litewskiego, choć wypadają na niej słabiej. – Ujednolicony egzamin z języka litewskiego nie jest dla nas. Nie jesteśmy Litwinami, nie myślimy po litewsku, dlatego problemem jest złożenie egzaminu na takim poziomie, jak potrafi litewski uczeń – podkreśliła dyrektor.

Podobnie uważa dyrektor innej nagrodzonej w tegorocznym konkursie szkoły, Adam Błaszkiewicz.

– Egzamin z języka litewskiego jest dyskryminujący. Uważam, że maturzysta w polskiej szkole musi wiedzieć, że ma gorszą sytuację i musi się bardziej postarać. Z tego, co widzimy, maturzyści zdają, tylko nie tak dobrze, nie na poziomie „setek” – uważa Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. – Uczymy według bardzo starych szablonów, bardzo starych programów, według bardzo przestarzałych podręczników. W oświatę trzeba inwestować – dodaje.

O problemie z nauczaniem języka litewskiego w polskiej szkole mówiła również wyróżniona w tegorocznej edycji konkursu „Najlepsza szkoła. Najlepszy nauczyciel” lituanistka Halina Stankiewicz-Mordas, z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

– Bardzo trudno jest sprostać wymaganiom, jakie mamy. Program nauczania litewskiego jest stanowczo przeładowany, jest ogrom materiału, z każdym rokiem normy stają się coraz bardziej rygorystyczne. Czasami nauczyciel jest zmuszony wziąć na siebie odpowiedzialność i zrezygnować z niektórych treści programowych na zasadzie „lepiej mniej, ale lepiej” lub niektóre lekcje przerobić „po łebkach” – mówiła „Kurierowi Wileńskiemu” lituanistka.

Jak dodała, mimo że programy nauczania zostały ujednolicone, jednak uczniowie mają braki jeszcze z poprzednich lat, kiedy w programach nauczania była różna liczba godzin w polskich i litewskich szkołach.

– Dzieci z polskich rodzin przychodzą do szkoły z warunków domowych, „cieplarnianych”, nie znają języka litewskiego, często nawet w klasie 5-6. Brakuje im żywego kontaktu z językiem litewskim. Dlatego, kiedy przychodzą do 1 klasy i muszą uczyć się języka tak, jak w litewskiej szkole, jest to szokujące, zwłaszcza dla małych dzieci. Uważam, że nowy język trzeba wprowadzać stopniowo, bo metoda zimnego prysznica wywołuje ujemne emocje, co się przekłada na złe wyniki – podkreśliła nauczycielka, pracująca w szkole od 20 lat.

Jej tegoroczni maturzyści dobrze zdali egzamin dojrzałości z litewskiego. W przedziale od 36 do 100 pkt. litewski zdało 81 proc. uczniów (21 maturzystów), wyższą ocenę, od 86 do 100 pkt., zdobyło 15 proc. (4 osoby).

– Nie ma innej recepty na sukces, jak tylko systematyczna, ciężka, mrówcza praca – skomentowała Halina Stankiewicz-Mordas.

Fot. Marian Paluszkiewicz

SZKOŁY PODSTAWOWE WYRÓŻNIONE W

XVI EDYCJI KONKURSU „NAJLEPSZA SZKOŁA PODSTAWOWA”

1. Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie, dyrektor Walery Jagliński

prezes koła „Macierzy Szkolnej” Barbara Zinkiewicz

2. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

dyrektor Janina Wysocka

prezes koła „Macierzy Szkolnej” Irena Szostak

3. Szkoła Lazdynai w Wilnie

dyrektor Mariola Klimaszewska

prezes koła „Macierzy Szkolnej” Regina Abłom

4. Szkoła Podstawowa w Podborzu

dyrektor Halina Molis

prezes koła „Macierzy Szkolnej” Maria Ligowska

5. Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwi

dyrektor Teresa Młyńska

prezes koła „Macierzy Szkolnej” Anna Miluszkiewicz

6. Szkoła Podstawowa w Mościszkach

dyrektor Waldemar Klimaszewski

prezes koła „Macierzy Szkolnej” Danuta Czerniawska

7. Szkoła Podstawowa im. prof. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach

dyrektor Romuald Grzybowski

prezes koła „Macierzy Szkolnej” Renata Szuscickaja

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. Elwina Kuginiene, Szkoła im. Sz. Konarskiego w Wilnie, lituanista

2. Barbara Zinkiewicz, Szkoła im. Sz. Konarskiego w Wilnie, klasy początkowe

3. Jolanta Staszewska, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, klasy początkowe

4. Janina Orszewska, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, logopeda

5. Regina Abłom, Szkoła Lazdynai w Wilnie, matematyka

6. Danuta Czerniawska, Szkoła Podstawowa w Mościszkach, polonista

7. s.Ludmiła, Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwi, nauczyciel religii

8. Leonarda Barnatowicz, Szkoła Podstawowa w Podborzu, klasy początkowe

9. Wioleta Naumowicz, Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych

Trokach, klasy początkowe

GIMNAZJA WYRÓŻNIONE W XXIV EDYCJI KONKURSU

„NAJLEPSZA SZKOŁA. NAJLEPSZY NAUCZYCIEL” W R.SZK. 2017/2018

Wśród szkół miasta Wilna

Liceum im. A.Mickiewicza w Wilnie

dyrektor Czesław Dawidowicz

prezes koła „Macierzy Szkolnej” Anna Makowska

Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie

dyrektor Helena Marcinkiewicz

prezes koła „Macierzy Szkolnej” Danuta Korkus

Gimnazjum im. J.Kraszewskiego w Wilnie

dyrektor Helena Juchniewicz

prezes koła „Macierzy Szkolnej” Maria Dunowska

Wśród miast rejonowych

Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

dyrektor Irena Wolska

prezes koła „Macierzy Szkolnej” Irena Gredziuszko

Gimnazjum im.H.Sienkiewicza w Landwarowie

dyrektor Franciszek Żeromski

prezes koła „Macierzy Szkolnej” Janina Raińska

Wśród szkół rejonu wileńskiego:

Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach

dyrektor Zygmunt Jaświn

prezes koła „Macierzy Szkolnej” Renata Krasowska

Gimnazjum w Awiżeniach

dyrektor Waleria Orszewska

prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Janina Stacewicz

Wśród szkół rejonu solecznickiego:

Gimnazjum im.A.Krepsztul w Butrymańcach, dyrektor Teresa Sawiel

prezes koła „Macierzy Szkolnej” Maria Ładziato

ZWYCIĘZCY XXIV EDYCJI KONKURSU

„NAJLEPSZA SZKOŁA – NAJLEPSZY NAUCZYCIEL”

Wśród szkół miasta Wilna:

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

Dyrektor Adam Błaszkiewicz,

prezes koła „Macierzy Szkolnej” Wiktor Łozowski

W kategorii szkół miast rejonowych:

Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie

dyrektor Tadeusz Grygorowicz

prezes koła „Macierzy Szkolnej” Irena Karpawicziene

W kategorii szkół rejonu wileńskiego:

Gimnazjum w Mickunach

Dyrektor Małgorzata Radziewicz

prezes koła „Macierzy Szkolnej” Leokadia Malewska

wśród szkół rejonu solecznickiego: równoznacznie :

Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

dyrektor Mirosława Szostak,

prezes koła „Macierzy Szkolnej” Walentyna Bartoszewicz

Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach

dyrektor Danuta Anichowska,

prezes koła „Macierzy Szkolnej” Jadwiga Tużyk

NAUCZYCIELE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW WYRÓŻNIENI

W XXIV EDYCJI KONKURSU „NAJLEPSZA SZKOŁA-NAJLEPSZY NAUCZYCIEL”

Wyróżnieni lituaniści:

1. Halina Stankiewicz–Mordas, Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie

2. Irena Zacharevskienė, Gimnazjum w Zujunach

3. Irena Belousova, Gimnazjum im. św. St. Kostki w Podbrzeziu

4. Nadiežda Maslauskaitė, Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach

5. Renė Lučiūnienė – Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

Wyróżnieni nauczyciele języka rosyjskiego:

1. Genoefa Paszkiewicz, Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie

2. Anna Czerniawska, Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach

3. Ala Lebedewa, Gimnazjum w Mickunach

4. Janina Kazarina, Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

5. Wioleta Bogdiun, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

6. Stela Sankowska, Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach

7. Irena Pietuchowa, Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach

8. Lilia Urbielewicz, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach

9. Danuta Jermałowicz, Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

Wyróżnieni nauczyciele matematyki:

1. Teresa Michniewicz, Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie

2. Anna Wankiewicz, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

3. Ana Taraszkiewicz, Gimnazjum w Mickunach

4. Regina Tamosziuniene, Gimnazjum im. T. Konwickiego w Bujwidzach

5. Wioleta Bogdanowicz, Gimnazjum w Pogirach

6. Walentyna Tumasz, Gimnazjum im. K.Parczewskiego w Niemenczynie

7. Alicja Jankiewicz, Gimnazjum w Ejszyszkach

8. Helena Moroz, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

Wyróżnieni nauczyciele historii:

1. Danuta Radewicz, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

2. Lilia Gajewska, Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach

3. Wida Barkowska, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie

4. Janina Śliżewska, Gimnazjum w Ejszyszkach

5. Andriej Sziłobrit, Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach

6. Alina Narkiewicz, Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

Wyróżnieni nauczyciele biologii :

1. Donata Berdiugina, Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie

2. Aleksandr Kisielewski, Gimnazjum Inżynieryjne im. J. Lelewela w Wilnie

3. Alicja Jankuniene, Gimnazjum w Awiżeniach

4. Aleksandra Sinkiewicz , Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

5. Walentyna Cwilik, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach

Wyróżnieni nauczyciele informatyki:

1. Tatjana Rodewicz, Liceum im.A.Mickiewicza w Wilnie

2. Bożena Korwin-Piotrowska, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

3. Alina Szpakauskiene, Gimnazjum w Trokach

4. Grażyna Giedrojć, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach

Wyróżnieni nauczyciele języka angielskiego:

1. Nina Sienkiewicz, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

2. Katarzyna Kuzborska, Liceum im. A.Mickiewicza w Wilnie

3. Swietłana Żurowicz, Gimnazjum im. Wł.Syrokomli w Wilnie

4. Jelena Boroda, Gimnazjum w Grzegorzewie

5. Renata Aliuk, Gimnazjum w Awiżeniach

6. Grażyna Czeraszniowaja, Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach

7. Natalia Tiurnina, Gimnazjum w Mickunach

8. Wioleta Leonowicz, Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole

9. Jelena Tamašauskienė, Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu

10. Žana Narbutienė, Gimnazjum im.św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze

11. Rozalia Visockienė, Gimnajzum im. M. Balińskiego w Jaszunach

12. Jelena Wojtkiewicz, Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace.

13. Walentyna Ławrynowicz, Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu

Wyróżnieni nauczyciele poloniści:

1. Regina Paszuto, Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie

2. Danuta Korkus, Gimnazjum im. Wł. Syrokomlki w Wilnie

3. Anna Jasińska, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

4. Diana Oberlan, Gimnazjum w Mickunach

5. Ilona Herman, Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie

6. Aldona Sudenis, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie

7. Edyta Jasielonis, Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach

8. Walentyna Dulko, Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach

9. Janina Snarska, Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

Wyróżnieni nauczyciele chemii :

1. Krystyna Tuczkowska, Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie

2. Ewa Walma, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

Wyróżniony nauczyciel fizyki:

1. Czesław Robert Pawłowskij, Gimnazjum im. M.Balińskiego w Jaszunach

Różne przedmioty:

1. Janina Mozol (religia), Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce

2. Stanisław Zajankowski (muzyka), Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach

3. Jolita Gilewicz (pedagog socjalny), Gimnazjum w Rukojniach

4. Renata Krasowska (muzyka), Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu