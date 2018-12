Apel rodziców o pomoc dla chorego Armanda!

Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi wielkiego serca, czułych na cierpienie dziecka. Bardzo prosimy o wsparcie w walce o zdrowie mego synka Armanda, który boryka się z okrutną chorobą, jaką jest rak, ostry stopień białaczki szpiku (PH+)

Armando był zwykłym radosnym dzieckiem, bawił się, był wesoły i szczęśliwy. Któregoś dnia zaczął się czuć gorzej, stracił apetyt, zrobił się blady, dostał gorączki. Zwróciliśmy się do lekarza, który kazał zrobić badania krwi. Diagnoza była nieubłagana – okazało się, że to nowotwór. Nie mogliśmy uwierzyć, nasz synek nie miał jeszcze dwóch lat.

Przez 2 i pół roku nasz syn poddany był chemoterapii. Nie obyło się bez komplikacji: transfuzja krwi, zastosowane antybiotyki, pojawienie się różnorodnych infekcji doprowadziły do tego, że Armand przestał chodzić i jeść.

Wydawało się, że chemoterapia oraz stosowane leki przynoszą efekty, że jest lepiej. Ale niestety, po kilku latach remisji, okazało się, że choroba wróciła i że niezbędny jest przeszczep.

W trakcie leczenia chcemy wykorzystać wszystkie możliwości współczesnej medycyny. Ponieważ nie jesteśmy w stanie sami pokryć wszystkich kosztów, prosimy Was o pomoc finansową. Jest ona potrzebna na nierefundowane leki, specjalną chemię (kosmetyki po przeszczepie), środki do dezynfekcji, rehabilitację. W związku z chorobą synka wołamy o pomoc do ludzi o dobrym sercu. Nie tracimy nadziei i nie poddajemy się – nie możemy i nie chcemy. Będziemy także wdzięczni za modlitwę o zdrowie Armanda – Jana.

Wierzymy bardzo, że Państwa pomoc sprawi, iż będziemy mogli pomóc swojemu dziecku. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie i pomoc finansową.

Prosimy o przelew na konto z dopiskiem: „Parama, Armand”.

Labdaros ir paramos fondas „Rugutė”

Fondo kodas 300070090

Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT69 7044 0600 0571 3029

AB SEB bankas,

banko kodas 70440,

SWIFT kodas CBVILT2X