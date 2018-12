Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego ma nowe boisko piłkarskie

Do Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie Święty Mikołaj zawitał podobno wcześniej, niż do wszystkich pozostałych. 4 grudnia, odbyło się tam uroczyste otwarcie nowiutkiego, wielofunkcyjnego boiska piłkarskiego. W tym tygodniu został też oddany do użytku całkowicie wyremontowany parter szkolny. Placówka ma też nowy parking z ekologicznym pokryciem oraz wyremontowaną stołówkę.

– Prace remontowe i budowlane zostały zakończone w ubiegłym tygodniu, więc nie odkładaliśmy ceremonii otwarcia. Boisko jest uniwersalne, dzięki nawierzchni ze sztucznej trawy pasuje do trenowania w ciągu całego roku, a dzięki drewnianemu płotowi i metalowym bramkom, jest bezpieczne i długowieczne. Najbardziej z nowego boiska cieszą się uczniowie klas 5–6, którzy grają w różnych klubach piłkarskich i teraz będą mieć doskonałą przestrzeń do ćwiczeń – powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Helena Juchniewicz, dyrektorka gimnazjum.

Przypomniała, że budowę boiska sfinansował samorząd miasta Wilna oraz Departament Kultury Fizycznej i Sportu przy Rządzie RL. Koszty prac wyniosły ok. 40 tys. euro.

– W ogóle chcę zaznaczyć, że stołeczny samorząd ostatnio poświęca wiele uwagi Nowej Wilejce. Niejednokrotnie zwracałam się do samorządu w sprawie stworzenia możliwości rekreacyjnych i sportowych dla młodzieży w tej starej części Nowej Wilejki. Gdy mer odwiedził naszą dzielnicę w ubiegłym roku, obiecał, że przy naszej szkole powstanie takie boisko, a wszystkimi sprawami opiekowała się wicemer, pani Edyta. Cieszę się bardzo, że obietnica została spełniona i dziś nasze dzieci mogą już korzystać z tego bardzo cennego prezentu – powiedziała Helena Juchniewicz.

Wraz ze społecznością gimnazjum w ceremonii otwarcia nowego boiska wzięli udział Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna, Kornelija Tiesnesytė, tymczasowo pełniąca obowiązki dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej i Sportu przy Rządzie RL, Evaldas Martinka, kierownik wydziału sportu tego departamentu oraz Waldemar Borowski, absolwent gimnazjum, wieloletni reprezentant Litwy w piłce nożnej, kapitan FK Troki.

„Bardzo się cieszę, że dziś razem otwieramy nowe boisko, że Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego jest coraz ładniejsze i coraz lepiej wyposażone. To wszystko robi się po to, żeby wam, uczniom, było wygodniej się uczyć, żebyście mieli lepszą motywację i chęć do kształcenia się, a nauczyciele mieli możliwość pracy w wygodnych warunkach. Samorząd na ten cel kieruje ogromne środki. Pani dyrektor apelowała, żeby odnowić też inne, koszykarskie boisko i to zostanie zrobione. Oby to wszystko wam dobrze służyło!” – zwracając się do zebranych, mówiła Edyta Tamošiūnaitė.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi, jako pierwsi, nowe boisko piłkarskie wypróbowali uczniowie klasy 5 wraz z Waldemarem Borowskim, absolwentem gimnazjum, kapitanem brązowych medalistów mistrzostw Litwy FK Troki. Po tym meczu dyrektor zaprosiła gości na wycieczkę po szkole, podczas której pokazała odnowioną stołówkę, parter oraz klasy, które zostały wyremontowane dzięki wsparciu Senatu RP oraz samorządu wileńskiego.

Helena Juchniewicz poinformowała również, że w tym sezonie zimowym na boisku przy gimnazjum zostanie urządzone lodowisko, gdzie młodzież będzie mogła spędzać czas na łyżwach. Pierwsze takie lodowisko z inicjatywy szkoły i stołecznego samorządu powstało w styczniu tego roku.

Fot. Marian Paluszkiewicz