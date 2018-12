Niezależnie od tego jak dużo posiadamy, ważne jest ile możemy dać drugiej osobie. Każdy ma własny limit dobroci, miłości i wydaje mi się, że ten limit powinniśmy z biegiem czasu powiększać, dzielić się z ludźmi, oferować im swoją pomoc. Swoją pomoc oferują dla nas już czwarty rok z rzędu nasi rodacy z Polski. To się stało naprawdę piękną tradycją i co roku nas odwiedza Święty Mikołaj.



W piątek, 23 listopada do nas zawitał święty Mikołaj w postaci Czcigodnego księdza proboszcza Ryszarda Umańskiego z kościoła NMP Częstochowskiej w Częstochowie. Święty Mikołaj przybył do nas jak zwyczajnie wraz ze swoimi Aniołami i tak naprawdę ludźmi wielkiego serca. Na ten dzień z niecierpliwością czekają nie tylko nasi najmłodsi, ale również to jest wyjątkowy dzień dla nas wszystkich, dzień pełen dobroci, radości i uśmiechu na twarzach każdego. Przecież to jest magiczny okres, kiedy muszą się spełniać niemalże wszystkie nasze marzenia.

Jak było wspomniane wcześniej, współpraca z ks. Ryszardem Umańskim trwa już od 4 lat. Z każdym rokiem pomóc dla Polaków mieszkających na Litwie jest coraz większa. Coraz więcej ludzi się angażuje do pomocy dla nas. Z każdym rokiem coraz więcej dzieci otrzymują paczki, a paczki tylko się zwiększają. W ubiegłym roku paczki otrzymało 600 dzieci, zaś tego roku na 100-lecie odzyskania Niepodległości ilość dzieci i paczek wzrosła do 700.

Już drugi rok z rzędu akcja pomocy Polakom mieszkającym na Litwie odbyła się w Mickunach. Starosta gminy w Mickunach Renata Mickiewicz gościła ks. Ryszarda wraz z całą ekipą na swoim terenie.

Tradycyjnie akcja charytatywna rozpoczęła się w żłobku przedszkolu w Mickunach, dokąd zawitał Święty Mikołaj wraz ze swoimi Aniołami. Dzieci z żłobka przedszkola w Mickunach z wielką radością śpiewały i tańczyły dla szanownych gości. Na spotkanie z Mikołajem przybyło również przedszkole z Ławaryszek oraz Kowalczuk. Wspólna zabawa z Mikołajem sprawiła wiele radości dla każdego dzieciaka. Jednak najwięcej radości oczywiście było z otrzymanych prezentów, ponieważ każde dziecko, każdy nauczyciel i wychowawca otrzymał paczkę.

Po wspólnych zdjęciach i krótkiej przerwie pojechaliśmy z żłobka przedszkola do gimnazjum w Mickunach, gdzie na Świętego Mikołaja już czekali dzieci z gimnazjum w Mickunach, gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Egliszkach, gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach, gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, dzieci z szkoły podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie, szkoły podstawowej w Szumsku, szkoły podstawowej w Kiwiszkach oraz dzieci z gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze.

Na akcję dobroczynną zawitała do nas mer samorządu rejonu wileńskiego Maria Rekść, która szczerze podziękowała za dobre i wielkie serce ks. Ryszardowi Umańskiemu oraz wszystkim, którzy się przyczynili do tej akcji pomocy Polakom w rejonie wileńskim. Również złożyła na ręce dyplomy podziękowania dla osób najbardziej w tym zasłużonych.

Niezmiernie wzruszającym było to, że wszyscy nawet najmłodsi wspólnie zaśpiewały hymn Polski, wzruszyło najbardziej to, iż wszyscy wiedzieli słowa i głośno śpiewały pieśń patriotyczną, na ten sam raz 700 dzieci śpiewało hymn na stojąco z odpowiednią powagą i zapałem. Następnie gospodarze gimnazjum w Mickunach przedstawili część artystyczną, wiersze, piosenki i piękne tańce z nutką patriotyzmu. Wszystkie występy były naprawdę wzruszające, a szczerość i miłość dzieci jest prawdziwa. Dzieci szczerze czekały i wołały Mikołaja, który przybył i bawił się razem ze wszystkimi.

Po części artystycznej i wspólnej zabawie z Mikołajem, przenieśliśmy się na parter gimnazjum, gdzie na nas wszystkich czekała dyskoteka i ciąg dalszy wspólnej zabawy. Tańczyli wszyscy, nie było wolnego miejsca na parterze, a tyle radości i szału jeszcze nie widzieliśmy. Wspólna zabawa w rytmie disco polo wraz z Św. Mikołajem sprawiła wiele radości dla każdego dzieciaka. Po wspólnej zabawie każde dziecko otrzymało paczkę od Mikołaja, a także bez paczki nie został żaden dyrektor, nauczyciel i wychowawca. Prezentów było tak dużo, od słodyczy, maskotek i piłek, do drukarek, odkurzaczy liści i kosiarek. Jednak wszystko co dobre to się szybko kończy, a więc po wspólnej zabawie z wielką goryczą, dzieci musieli pożegnać się z Mikołajem i powiedzieć mu do miłych spotkań w następnym roku!

Po akcji dobroczynnej mieliśmy wspólną kolację i spotkanie integracyjne w Ośrodku kultury w Mickunach. Z ust starosty gminy w Mickunach Renaty Mickiewicz płynęły słowa podziękowania, jednak trudno przekazać słowami wyrazy podziękowania dla ks. Ryszarda Umańskiego i dla wszystkich, którzy się przyczynili do tej akcji, przecież w ten dzień 700 dzieci otrzymało paczki, a na dodatek każda szkoła otrzymała jeszcze dodatkowe prezenty. Również gmina Mickuny i gmina Rukojnie otrzymały paczki żywnościowe, które w najbliższym okresie będą rozdawane osobom potrzebującym.

To nie jest prosto akcja dobroczynna i pomoc Polakom na Litwie, to jest wyraz szczerego i wielkiego serca Polaka do swoich rodaków mieszkających na kresach. To czym się dzielicie z nami, to jest nie tylko Wasz trud, włożone siły i praca, ale również i włożone serce i miłość, które przekazujecie dla nas w postaci paczek. Jesteśmy wdzięczni wszystkim i każdemu z osobna, przecież wiadomo, iż to co czynicie jest naprawdę wielkim dziełem, o którym my nigdy nie zapomnimy, a przeważnie Waszą dobroć oraz wsparcie nie zapomną nasze młodsze pokolenia – dzieciaki, w pamięci których zawsze będzie ten dobry i uśmiechnięty Św. Mikołaj z Częstochowy.

Foto. vrsa.lt