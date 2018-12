Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” od lat aktywnie wspiera Polaków na Litwie. Końcówka tego roku będzie bardzo aktywna. W tym tygodniu odbędzie się II edycja Wileńskiej Akademii Biznesu, turniej wiedzy historycznej „Historiada”, a także wystawa „Polskie drogi do niepodległości” z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tydzień zapowiada się więc interesująco i z pewnością będzie inspirował do wielu dalszych działań, pomysłów i polonijnych przedsięwzięć.

11-13 grudnia odbędzie się II edycja współorganizowanej przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” Wileńskiej Akademii Biznesu. Projekt finansowany jest przez Orlen Lietuva we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Domem Kultury Polskiej w Wilnie.

– To nie jest jedna tygodniowa impreza, tylko to jest kilka różnych, osobnych działań. We wtorek, 11 grudnia rozpoczynamy akademię biznesu, w ramach której młodzież chcąca wejść na drogę przedsiębiorczości będzie miała okazję zapoznać się z technikami biznesowymi, usłyszeć swoich starszych kolegów, wykładowców z uczelni warszawskich, nabyć nowe doświadczenie. Już drugi rok z rzędu, we współpracy z Domem Kultury Polskiej w Wilnie, organizujemy szkolenia dla młodych osób, które na stoją na starcie swojej drogi przedsiębiorczości – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Małgorzata Aleksandrowicz, asystent zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Akademia to warsztaty dla młodzieży polskiego pochodzenia oraz osób pragnących założyć własną działalność gospodarczą na Litwie. Uczestnicy poznają narzędzia do tworzenia biznesplanów, uczą się weryfikować pomysły biznesowe, będą również mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z prowadzącymi zajęcia, ułatwiających wdrożenie zdobytej wiedzy.

Organizacja Wileńskiej Akademii Biznesu ma wzmacniać ducha przedsiębiorczości Polaków ze Wschodu i kształtować w nich umiejętność dostrzegania w otoczeniu szans na rozwój kariery zawodowej i działalności biznesowej. Zajęcia mają również wyczulić uczestników na interesy społeczności lokalnych i potrzebę budowania współpracy gospodarczej z Polską.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zaprasza także na wyjątkowy turniej wiedzy historycznej „Historiada” zorganizowany z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Podczas imprezy odbędzie się podsumowanie turnieju wiedzy historycznej „Historiada”. W finale tego konkursu weźmie udział sześć szkół, które będą musiały zawalczyć o nagrody główne i wykazać się swoją rzetelną wiedzą historyczną – powiedziała Małgorzata Aleksandrowicz.

Impreza rozpocznie się już 14 grudnia o godzinie 16.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, a wezmą w niej udział uczniowie polskich szkół na Litwie – wileńskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II, Liceum im. Adama Mickiewicza oraz młodzież z gimnazjów w Rudominie, Bezdanach, Ejszyszkach i w Trokach. Turniej ma na celu wyłonienie trzech zawodników, którzy najlepiej opanowali wiedzę z zakresu dziejów unii polsko-litewskiej (1385-1795) i polsko-litewskich dróg do niepodległości (1795-1918) oraz stu lat naszej niepodległości (1918-2018). Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Wydarzeniu towarzyszyć będzie koncert zespołu Black Biceps. Projekt jest finansowany ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

– Tego samego dnia, w piątek, zostanie otwarta wystawa z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pod nazwą „Polskie drogi do niepodległości”. Otwarcie wystawy odbędzie się 14 grudnia o godz. 14.30 w holu Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Będzie można ją oglądać od 14 grudnia 2018 do 14 stycznia 2019 r. Mamy zatem trzy, niepowiązane ze sobą działania – zaznaczyła Małgorzata Aleksandrowicz.

Wystawa „Polskie drogi do niepodległości” przypomina sylwetki wybitnych Polaków – uczonych, inżynierów, architektów i artystów – zesłańców i emigrantów, którzy na przełomie XIX i XX wieku wnieśli znaczący wkład w światową naukę i kulturę. Pokazuje postaci historyczne sławiące swoją Ojczyznę w czasach, kiedy Polski nie było na mapach Europy. Na wystawie zaprezentowano niezwykle barwne sylwetki postaci historycznych: Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Domeyki, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Henryka Arctowskiego, Karola Bohdanowicza, Ernesta Malinowskiego, Stefana Szolc-Rogozińskiego, Witolda Zglenickiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Rudolfa Modrzejewskiego, Św. Urszuli Ledóchowskiej, Olgi Boznańskiej, Eugenii Kierbedź, Marceliny Sembrich-Kochańskiej oraz polskich badaczy Syberii – Benedykta Dybowskiego, Jana Czerskiego, Aleksandra Czekanowskiego, Bronisława Piłsudskiego, Edwarda Piekarskiego i Wacława Sieroszewskiego.

Wystawa „Polskie drogi do niepodległości” jest projektem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” współfinansowanym w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, realizowanym w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.