Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do naszej redakcji

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło 20 grudnia do redakcji „Kuriera Wileńskiego”. Harcerze wręczyli pracownikom gazety polskiej na Litwie symboliczną lampkę ze świecą, której płomień pochodzi z Groty Narodzenia Jezusa w Betlejem.

Światełkiem podzielili się drużynowy 1 Wileńskiej Drużyny Harcerzy „Trop” – Łukasz Kołpak – uczeń klasy 11 Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie, kwatermistrz 1 WDH„Trop” – Rajmund Krepsztul – uczeń klasy 11 Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie oraz zastępowy 1 WDH „Trop” – Edwin Woronecki – uczeń klasy 11 Liceum im. Adama Mickiewicza.

– Nasza drużyna w niedzielę będzie rozdawała światełko w Trokach i w wielu innych rejonach poza Wilnem. W tym roku po raz pierwszy skauci i harcerze światełko będą rozpowszechniali po całej Litwie. Ta akcja w tym roku będzie bardziej „globalna”. Zazwyczaj światełko rozpowszechniano w Wilnie i pobliskich miejscowościach, a w tym roku dotrzemy także do innych miast i miasteczek Litwy. To jest bardzo ważne przeżycie dla każdego chrześcijanina – powiedział Łukasz Kołpak.

„Światło, które łączy” – pod takim hasłem przebiega tegoroczna edycja akcji Betlejemskie Światło Pokoju. We wtorek rano harcerze i skauci z Litwy odebrali ogień z Betlejem po polskiej stronie, a wieczorem przynieśli go do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (franciszkanów) w Wilnie. Po raz dwudziesty ósmy harcerze i harcerki byli strażnikami Światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami. We wtorek wieczorem w kościele franciszkanów odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, podczas którego można było odpalić świecę od głównego Światła i zanieść do swoich domów.

Tradycyjna akcja sztafety Betlejemskiego Światełka Pokoju polega na tym, że harcerze i skauci przekazują z państwa do państwa symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Akcję po raz pierwszy zorganizowano w 1986 roku w austriackim Linz, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Od tego czasu, co roku, dziewczynka lub chłopiec wybrani przez austriackie radio i telewizję (ORF) zapalają świeczkę od wiecznego ognia, który płonie w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie transportowane jest ono do Wiednia za pośrednictwem linii lotniczych Austrian Airlines. W austriackiej stolicy odbywa się ekumeniczna uroczystość, w czasie której Płomień przekazywany jest mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych innych krajów europejskich.

Do Świąt Bożego Narodzenia harcerze i skauci będą rozdawali Betlejemskie Światło Pokoju mieszkańcom – w instytucjach, kościołach, szkołach, szpitalach, domach opieki, przedszkolach i wielu innych placówkach na Litwie. Ostatnim punktem wędrówki będzie wileńskie więzienie na Łukiszkach, gdzie Światło trafi 27 grudnia.

Betlejemskie Światełko Pokoju jest symbolem ciepła, miłości i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

Fot. Marian Paluszkiewicz