Urodzone w roku tysiąclecia dzieci otrzymały wyjątkowe upominki – Samorząd Rejonu Wileńskiego w celu podkreślenia tego, w jakim szczególnym czasie dla Litwy one się urodziły, nagrodził wszystkie urodzone w 2018 r. niemowlęta, których rodzice przyszli do Urzędu Stanu Cywilnego rejonu wileńskiego, by zarejestrować narodziny.



Z inicjatywy Samorządu Rejonu Wileńskiego wszystkie noworodki otrzymały ręczniczki i kartki pracy autorskiej, specjalnie na tę okazję przygotowane przez specjalistkę Centrum Zajętości Dziennej w Niemenczynie Tatianę Kierul i podpisane przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, żeby w celu upamiętnienia ważnej rocznicy Litwy stworzyć na długo piękną pamiątkę o urodzeniu dziecka. W tym roku 722 noworodków zostało nagrodzonych tymi wyjątkowymi prezentami.

W jubileuszowym roku w Urzędzie Stanu Cywilnego rejonu wileńskiego na dzieci czekały i inne ciepłe upominki. W roku obchodów stulecia państwowości Litwy mieszkańcy rejonu wileńskiego uczestniczyli w znaczącej kampanii „Pomagam we dorastaniu” wspólnie z „Pamiętnikiem dziecka” i organizowanej przez Stowarzyszenie Samorządów Litwy kampanii „Litwie 100 – Witaj, maleństwo”, podczas której wszyscy ludzie Litwy zostali zaproszeni do przyłączenia się i robienia na drutach w kolorach państwa skarpeteczek dla pociech, urodzonych w 2018 r.

Jesteśmy zadowoleni, że goście i pracownicy instytucji usług społecznych rejonu wileńskiego bardzo chętnie zareagowali na wezwanie do robienia na drutach ciepłych prezentów dla dzieci stulecia Litwy. W kampanii robienia trójkolorowych skarpet uczestniczyły mieszkanka Domu Opieki Społecznej w Podbrzeziu Halina Gribauskienė i pracowniczka domu opieki Olga Purikowa, do akcji dołączyły również podopieczna Centrum Wspólnoty Usług Społecznych Gminy w Czarnym Borze Birute Toliušienė i starsza specjalistka Urzędu Stanu Cywilnego Apolionija Blažienė. Włączyła się również Eglė Kvedaraitė z Wilna, która zrobione skarpety przekazała do Samorządu Rejonu Wileńskiego. W sumie było zrobione 54 par skarpet, przeznaczonych dla pozdrowienia dzieci urodzonych w tym roku i pozostawienia u nich ciepłych wspomnień!

„Po otrzymaniu prezentów dla dzieci na pewno napływają same najcieplejsze uczucia. Jest to bardzo miły gest, który z pewnością docenią i będą mogli się nim cieszyć nasze maleństwa„ – podzielił się wrażeniami mieszkaniec, który przyszedł zarejestrować noworodka w Urzędzie Stanu Cywilnego rejonu wileńskiego.