Okres świąteczny to czas cudów i dobrych uczynków. Gdy zaczęła zbliżać się ta piękna i cudowna pora, przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego starając się stworzyć szczególny świąteczny duch tym, których serca są wypełnione wyczekiwaniem na cud – zainspirowani bożonarodzeniowym nastrojem – z darami zawitali do instytucji opieki społecznej rejonu wileńskiego i rozjaśnili oczekiwanie na Boże Narodzenie, dzieląc się dobrocią.



Samorząd Rejonu Wileńskiego przez cały listopad realizował kampanię dobroci, podczas której przedstawiciele władz Samorządu Rejonu Wileńskiego i pracownicy Administracji ofiarowywali ubrania, buty, zabawki, książki i inne przedmioty, które rozświetliłyby dni mieszkańcom i podopiecznym instytucji rejonu wileńskiego, świadczących usługi społeczne. Kampanię dobroczynną nadzorowała Beata Maluszycka, zastępczyni dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem, a ozdobione wory upominków trafiły do dzieci, osób niepełnosprawnych i starszych rejonu wileńskiego. Do każdego z nich włożono uśmiech, życzenie i garstkę ciepła!

Pierwsze prezenty trafiły do podopiecznych nastolatków Centrum Usług Socjalnych rejonu wileńskiego. Uzbierane z inicjatywy Samorządu świąteczne prezenty zostały przekazane dzieciom przez św. Mikołaja. Po otrzymaniu darów dzieci radośnie rzuciły się do ich rozpakowywania, co dało wiele pozytywnych emocji nie tylko rodzicom, ale również dla gości. „Nie ma nic piękniejszego i bardziej szczerego, niż uśmiech na twarzy dziecka… serdeczny uśmiech i śmiech – najpotężniejsza pozytywna emocja”, – obserwując owładnięte radością i ciekawością dzieci, oświadczył jeden z przedstawicieli Administracji Samorządu.

Świąteczna radość dotarła również do Centrum Zajętości Niepełnosprawnych w Niemenczynie. Prezenty i ciepłe życzenia podopiecznym dzieliła przybyła mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść wraz z Mikołajem i przedstawicielami Administracji Samorządu.

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, wręczając słodkie prezenty, każdemu życzyła zdrowia, zrozumienia, niegasnącej nadziei i radości, a podopieczni centrum, ogarnięci radością Bożego Narodzenia, wszystkim zgromadzonym zaśpiewali piękne kolędy. Twórczy, inicjatywni i o dobrych intencjach podopieczni Centrum Zajętości Niepełnosprawnych stworzyli uroczą atmosferę oczekiwania świąt.

Na Boże Narodzenie z niecierpliwością czekają nie tylko dzieci, ale także seniorzy. Czas Bożego Narodzenia to świetna okazja, aby zobaczyć i przypomnieć, jak ważne w życiu jest bycie kochanym. Aby seniorzy poczuli szczególną uwagę i opiekę, Dom Opieki Społecznej w Podbrzeziu odwiedziła wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko, św. Mikołaj i przedstawiciele i Administracji Samorządu.

Wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko podczas odwiedzin seniorów powitała mieszkańców i pracowników, pozdrowiła z okazji zbliżających się świąt, życzyła im dobrego zdrowia i radosnego świątecznego nastroju. Staruszkowie cieszyli się nie tylko z wręczonych prezentów, ale również z udzielonej im uwagi. Było to widoczne z błyszczących oczu, szerokich uśmiechów i z chęci kontaktowania się.

Szczere uśmiechy wdzięczności przedstawicielom władz Samorządu Rejonu Wileńskiego dostarczyli wychowankowie Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego, którym prezenty wręczyła zastępczyni dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, kuratorka akcji dobroci Beata Maluszycka. Prezenty wręczał także oczekiwany przez wszystkich Święty Mikołaj.

Dzieci, które doczekały się gości, wszystkim zgromadzonym radośnie przedstawiły program artystyczny, a dyrektorka Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego, dziękując przybyłym gościom za wsparcie wręczyła prezent Bożonarodzeniowy. Pod koniec programu artystycznego wszyscy spieszyli, aby wraz z Mikołajem zrobić zdjęcia obok pięknej świątecznej choinki.

Zastępczyni dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Beata Maluszycka, podsumowując akcję dobroci, z zadowoleniem przyjęła aktywny udział w kampanii i podziękowała wszystkim za dobre serce, udzieloną uwagę i ciepło. Kuratorka kampanii przypomniała także, że jest ważne, aby swoją uwagą i szacunkiem objąć nie tylko najbliższych, ale także tych, którzy najbardziej tego spodziewają się i oczekują.

Przeprowadzona kampania Samorządu Rejonu Wileńskiego raz jeszcze pozwoliła upewnić się, że dobroć i życzliwość ludzi rozprasza najciemniejsze chmury i sprawia, że ludzie szczerze się uśmiechają. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w kampanii i nawołujemy do propagowania dobroci przez cały rok.