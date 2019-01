Dobra zmiana w ZPL

Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie ogłosił, iż w tym roku, 4 maja, odbędzie się uroczysty przemarsz Polaków ulicami miasta. Wiadomość na czasie i bardzo dobra. Prawdziwie dobrą zmianą jest, iż przemarsz odbędzie się drugi rok z rzędu.

Dotychczas marsz polskości odbywał się średnio raz na trzy lata – i wielu Polaków zwracało uwagę, iż to zdecydowanie zbyt rzadko. Przykładowo, w USA polskie parady z okazji Dnia Pułaskiego odbywają się co roku, są piękną okazją do publicznego wyrażenia dumy z polskich korzeni i pokazania współobywatelom innych narodowości, że polskość jest rzeczą najpiękniejszą na świecie.

Argumentów przeciw organizowaniu marszu polskości co roku tak naprawdę nie było wiele. Argumentów za – mnóstwo. Kto wie, czy wizerunek Polaków w litewskim społeczeństwie nie byłby lepszy, gdybyśmy przyzwyczajali je co roku do widoku biało-czerwonych flag, do polskiej pieśni i polskich strojów narodowych. Kto wie, czy i sami nie bylibyśmy bardziej pewni swojej wartości i swojej racji, gdybyśmy co roku – wspólnie! – brali udział w takim przedsięwzięciu?

W każdym razie, decyzja, choć późna, jest ze wszech miar słuszna. I mam nadzieję, że od teraz marsz polskości będzie się odbywał już regularnie co roku.

