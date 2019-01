Do grona zwycięzców plebiscytu „Kuriera Wileńskiego” dołączyła Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR. Pamiątkową statuetkę zwyciężczyni 21. edycji plebiscytu „Polak Roku 2018” odebrała z rąk wydawcy „Kuriera Wileńskiego” Zygmunta Klonowskiego. Gala finałowa odbyła się w niedzielę, 27 stycznia, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

„Często ludzie pytają mnie, co znaczy dla mnie ta nagroda i tytuł Polaka Roku. Na swojej drodze spotkałam wielu życzliwych ludzi, którzy pracowali ze mną w mejszagolskiej szkole im. ks. Józefa Obrembskiego, szkole im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, w samorządzie lub w polityce. Z tymi ludźmi udało się zrobić wspólnie bardzo wiele. Czytelnikom „Kuriera Wileńskiego” chcę podziękować za to, że wycinali kupony i wysyłali je. Cieszę się, że zauważyli i wszechstronnie docenili moją aktywność. To jest dla mnie bardzo ważne. Nagroda z kolei zobowiązuje do działania, ponieważ wielu ludzi mi zaufało i ufa. Dużo zrobiliśmy, ale przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia. Chciałabym zachęcić wszystkich do wspólnej pracy, do jednego celu. Ważne są dla nas te same wartości, które chcemy pielęgnować. Powinniśmy zachować tożsamość, ulepszać życie każdego Polaka na Wileńszczyźnie i to jest nasz główny cel. Bądźmy jednością silni” – przemawiała do zebranych Edyta Tamošiūnaitė.

Od ponad 20 lat redakcja „Kuriera Wileńskiego” organizuje plebiscyt, który jest okazją do podziękowania wielu aktywistom, działającym na rzecz szeroko pojętej polskości.

„Tegoroczny plebiscyt również nie jest wyjątkiem. Wśród finałowej dziesiątki są przedstawiciele różnych zawodów. Wszyscy działają dla nas, na rzecz zachowania tożsamości narodowej” – zaznaczył Robert Mickiewicz, redaktor naczelny dziennika.

Na uroczystość zaproszeni zostali wszyscy finaliści tegorocznego plebiscytu. Pamiątkowe dyplomy odebrali: Paweł Giliauskas – przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, Dariusz Żybort – lekarz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie i Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, Renata Brasel – kierowniczka artystyczna Polskiego Artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia”, Renata Krasowska – nauczycielka muzyki w Gimnazjum im. Longina Komołowskiego, prezes koła ZPL w Połukniu, ks. lic. Henryk Naumowicz – proboszcz parafii pw. św. Anny w Duksztach, Jan Rożanowski – poeta z Podborza w rejonie solecznickim.

„Zwycięstwo w plebiscycie „Polak Roku” jest jednym z najwyższych wyrazów uznania, z jakimi mogą się spotkać Polacy na Litwie. Jego wyjątkowość polega na tym, że to nie grono składające się z 10 czy 6 osób wybiera finalistów i laureata, ale że w głosowaniu biorą udział mieszkańcy Wilna i Wileńszczyzny” – zaznaczył kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Litwie Marcin Zieniewicz.

– Oświata jest bardzo ważna dla każdej rodziny. Dzieci idą do przedszkola, w szkole pobierają naukę w języku ojczystym. Nie zawsze jednak w tej dziedzinie było dobrze. Było wiele wieców i ubiegania się o przyznanie szkołom polskim statusu gimnazjum. Dziś z pewnością mamy z czego się cieszyć, ale to nie znaczy, że wszystko jest zrobione. Powinniśmy nadal działać i pracować, musimy czuwać. Jednym z celów naszych działań jest polepszanie bytu naszych szkół, tworzenie infrastruktury – po to, by dzieci nasze miały wyposażone sale gimnastyczne, nowoczesne boiska.

Zależy nam, żeby uczniom dobrze uczyło się, a nauczycielom pracowało. Polska szkoła powinna być konkurencyjna, żeby jakość nauczania była naprawdę wysoka. Na to też kierujemy niemało środków, musimy sprostać teraźniejszym wymogom – zaznaczyła w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Edyta Tamošiūnaitė.

Galę finałową prowadziła laureatka tytułu „Polak Roku 2004” Anna Adamowicz, zaś ceremonię uświetniły występy wokalistek Elity Narkiewicz oraz Elżbiety Oleszkiewicz znanej jako Elizabeth Olshey. Elżbieta razem ze skrzypaczką Katarzyną Żemojcin wykonały utwory z projektu folkowego „Kaymo Project”.

Rok temu tytuł „Polak Roku 2017” zdobyła Regina Markiewicz – kierowniczka Wydziału Oświaty i Sportu Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego.

Fot. Marian Paluszkiewicz

Zwycięzcy plebiscytu „Polak Roku” ubiegłych lat

1998 – Gabriel Jan Mincewicz

1999 – Jan Sinkiewicz

2000 — Zofia Matarewicz

2001 i 2005 – Waldemar Tomaszewski

2002– ks. Wacław Wołodkowicz

2003 – ks. Dariusz Stańczyk

2004 – Anna Adamowicz

2006 – Józef Kwiatkowski

2007 – Barbara Kosinskienė

2008 – Antoni Jankowski

2009 – Leonard Talmont

2010 – Zdzisław Palewicz

2011 – Jadwiga Sinkiewicz

2012 – Edward Trusewicz

2013 – Maria Rekść

2014 – s. Michaela Rak

2015 – ks. Józef Aszkiełowicz

2016 – Józef Rybak

2017 – Regina Markiewicz