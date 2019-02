Światowy Dzień Walki z Rakiem: profilaktyka i samoświadomość

Corocznie na Litwie notuje się 18 000 przypadków nowych zachorowań na nowotwory złośliwe oraz ponad 8 000 zgonów z powodu raka. Wykonywanie badań profilaktycznych jest istotne dla wczesnego wykrywania i leczenia chorób nowotworowych, jednak dostępność innowacyjnych leków na Litwie nadal pozostaje problemem – oświadczyli przedstawiciele Litewskiego Stowarzyszenia Onkologicznego podczas konferencji prasowej, zorganizowanej 4 lutego, z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem.

Z danych Narodowego Instytutu Raka wynika, że ok. 47 proc. nowotworów złośliwych na Litwie wykrywanych jest we wczesnych stadiach choroby. Jednak ponad 25 proc. zachorowań na raka zostaje zdiagnozowanych w późnym, czwartym stadium. Według dyrektora instytutu, prof. Feliksasa Jankevičiusa, bardzo ważną kwestią są inwestycje w prewencję chorób nowotworowych oraz samoświadomość samych mieszkańców.

„Zarówno państwo, jak też sami mieszkańcy, muszą wkładać wszelkie starania, żeby zdiagnozować chorobę jak najwcześniej, bo wówczas można ją najskuteczniej wyleczyć. Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia oraz przynajmniej raz na rok odwiedzenie lekarza rodzinnego, który wyznaczy niezbędne badania, pozwalające wykryć nie tylko raka, ale też początek innych niebezpiecznych chorób” – powiedział prof. Jankevičius.

Dyrektor Narodowego Instytutu Raka dodał, że chociaż nowotwory złośliwe pozostają plagą osób przede wszystkim w starszym wieku, jednak notowanych jest coraz więcej przypadków zachorowań wśród młodzieży, dlatego też we wczesnym rozpoznawaniu choroby istotną rolę odgrywają badania profilaktyczne. Szczególnie dotyczy to nowotworów, które początkowo nie dają wyraźnych objawów. Do badań, jakie warto wykonać przynajmniej raz w roku, zalicza się m.in.: morfologię krwi, badanie moczu, cytologię (kobiety), test PSA (mężczyźni), badanie ultrasonograficzne narządów wewnętrznych (USG) oraz badanie skóry. O ile nie ma wskazań, by robić to częściej, raz na dwa lata należy wykonać mammografię (kobiety) i rentgen (RTG) klatki piersiowej.

Prof. Laimonas Griškevičius, dyrektor Centrum Hematologii, Onkologii i Transfuzjologii w klinikach Santaros, leczenie nowotworów jest coraz bardziej skuteczne, jednak innowacyjne leki i metody leczenia dotychczas są zbyt trudno dostępne na Litwie.

„Cieszymy się, że możemy pomóc coraz większej liczbie pacjentów i że mamy wszystkie niezbędne technologie do wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. Jednak na Litwie pozostaje poważny problem z dostępnością innowacyjnych leków, które do naszego kraju docierają zbyt długo. Dla osób cierpiących na chorobę onkologiczną kwestia czasu jest niezwykle istotna. Dziś Litwa wydziela na ochronę zdrowia zalewie 6 procent PKB, co jest jednym z najniższych wskaźników w Unii Europejskiej, dlatego musimy udowodnić politykom, że innowacje są jedną z głównych sił napędowych, które mogą uratować ludzkie życie” – podkreślił prof. Griškevičius.

Statystyka dowodzi, że najczęściej występującym nowotworem złośliwym u mężczyzn jest rak płuc, który przyczynia się do największej liczby zgonów z powodu raka na świecie. Dzieje się tak, gdyż ten rodzaj raka rozwija się powoli i niemal bezobjawowo. Równie bezobjawowo może rozwijać się także nowotwór piersi, najczęściej występujący nowotwór złośliwy kobiet. W zeszłym roku na świecie zostało zdiagnozowanych 17 mln nowych zachorowań na nowotwory złośliwe, odnotowano 9,6 mln zgonów z powodu raka.

Według naukowców wpływ na wzrastającą liczbę chorób nowotworowych ma zanieczyszczenie środowiska i chemikalia, z którymi mamy do czynienia w pracy i domu. Jednak badania jednoznacznie wskazują, że inne elementy codziennego życia – palenie, alkohol, otyłość, brak ruchu, zła dieta – są o wiele bardziej szkodliwe dla zdrowia i znacznie bardziej zwiększają ryzyko rozwoju raka.

Warto zaznaczyć, że w przededniu Światowego Dnia Walki z Rakiem w wileńskim Domu Kultury Polskiej odbyła się 5. edycja charytatywnego koncertu „Maleńka Miłość”, podczas którego tradycyjnie zbierano środki na rzecz budowy dziecięcego Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. W trakcie sobotniego wieczoru udało się zebrać 2 476 euro, które w całości zostały przekazane hospicjum. Jak powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” jedna z pomysłodawczyń inicjatywy, piosenkarka Monika Rynkiewicz, podczas ubiegłych edycji zostało zebranych ponad 5 tys. euro. Wokalistka dodała również, że dzielić się swoją dobrocią z chorymi można też każdego dnia.

– Na co dzień hospicjum może pomóc każdy, kto ma trochę wolnego czasu i chce go podarować innym, czuje potrzebę niesienia pomocy ludziom ciężko chorym i cierpiącym. Wystarczy aktywnie zaangażować się w działalność hospicjum i zostać wolontariuszem albo przekazać pomoc materialną. Wesprzeć hospicjum możemy również poprzez przekazanie 2 proc. od podatku dochodowego lub przekazać środki na konta bankowe – zaznaczyła Monika Rynkiewicz.