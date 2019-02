Co dalej z Łukiszkami?

Czytelnik po tytule może oczekiwać, iż będę pisał o placu Łukiskim, który od lat nieodmiennie wzbudza kontrowersje ze względu na pomysły jego zagospodarowania. Temat to istotny, ale nie na dziś. Otóż, w końcu Wilno przestaje być miastem urbanistycznie rosyjskim! Z centrum miasta wyprowadza się więzienie, również znajdujące się na Łukiszkach.

Osadzeni mają być powywożeni do końca roku, wtedy też zapewne wybuchną dyskusje o tym, co dalej robić z reliktem zaborów i sowieckiej okupacji. Są głosy, iż zespół budynków jest zabytkiem i należałoby go zostawić. Trudno jednak oczekiwać, że ktoś chciałby tam mieszkać, gdyby pomieszczenia zostały zaadaptowane na mieszkania. Zwłaszcza, że o miejsca do parkowania i tak jest już w tej okolicy trudno. Na wielopiętrowy parking zaś przerobić więzienia chyba się nie uda…

Zawsze można tam zbudować centrum handlowe z sieciowymi sklepikami, sprzedającymi takie same produkty, co wszystkie sieciowe sklepiki we wszystkich centrach handlowych na całym świecie. Czyli dalej atrakcja taka sama, co i więzienie. Zachęcam jednak Czytelników do puszczenia wodzy fantazji: co można zrobić w miejscu po więzieniu na Łukiszkach?

