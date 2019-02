Wybory samorządowe na Litwie odbędą się 3 marca 2019 roku. Chcemy zaprezentować czytelnikom „Kuriera Wileńskiego”, według list ogłoszonych na stronie vrk.lt, kandydatów z nazwiskami polskimi lub brzmiącymi po polsku, którzy w tym roku licznie biorą udział w wyborach samorządowych miasta Wilno.

Zastrzegamy jednak, że być może, nie wszyscy kandydaci, którzy zostali wymienieni, są Polakami, jak również to, że wśród nie wymienionych kandydatów na radnych stołecznego samorządu mogą być Polacy.Na mera Wilna kandyduje tylko jedna osoba z nazwiskiem polskim, to Rajmund Klonowski, z ramienia komitetu „Vilniečių „Lokys”. Inna kandydatka, mimo że ma litewskie nazwisko, jest Polką, to Edita Tamošiūnaitė, kandydatka na mera stolicy reprezentująca Akcję Wyborczą Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin.

Najwięcej kandydatów na radnych do samorządu stołecznego jest na liście wyborczej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija Krikščioniškų šeimų sąjunga). Ze 101 kandydatów, 55 osób ma nazwiska polskie lub brzmiące jak polskie. Są to: Zbigniev Maciejevski, Albert Narvoiš, Irena Litvinovič, Tadeuš Lavrynovič, Miroslav Romanovski, Renata Cytacka, Jaroslav Kaminski, Artur Liudkovski, Danuta Narbut, Edvard Trusevič, Gžegož Sakson, Valdemar Šelkovski, Henrich Kasperovič, Robert Rackevič, Anželika Zenovič, Ivona Černiavska, Jurijus Zaranka, Janina Bersekerska, Jolanta Stankevič, Božena Klimeniuk, Regina Ablom, Marina Taraškevič, Teresa Andruškevič, Aleksandra Kovalevska, Beata Bartoševič, Vasilij Jankovič, Regina Filipovič, Veslava Kodz, Renata Moroz, Terenia Dikevič, Liucija Minovič, Kristina Tomaševič, Danutė Rodz, Lijana Martinkevič, Tadeuša Beleninik, Svetlana Liutkevič, Irena Ingelevič, Katažyna Borkovska, Danuta Voitechovič, Lilija Makovska, Zita Gurska, Ana Mikelevič, Lilija Borkovska, Julija Dovgialo, Ivona Danilevič, Alina Račkovska, Beata Oleškevič, Ivona Romanovska, Galina Davsevič, Reda Kazimerevič, Alicija Lukaševič, Jelena Markevič, Kristina Malinovska, Svetlana Kofman, Jolianta Taraškevič.

Na drugim miejscu pod względem liczby osób biorących udział w wyborach z nazwiskiem polskim lub brzmiącym jak polskie jest komitet wyborczy Vilniečių „Lokys”. Z 35 kandydatów, 17 ma polsko brzmiące nazwiska: Roman Alexis Christian Gorecki-Mickiewicz, Rajmund Klonowski, Agata Antonevič, Tomaš Jablonski, Halina Boravska, Stanislav Olševski, Valdemar Daškevič, Diana Daškevič, Joana Butkevič, Eugenijus Voisiat, Pavel Gedroic, David Urban, Juzef Rutkovski, Alina Pacyno, Genadij Maštaler, Roman Baranovskij, Albertas Jagelo.

Koalicja A. Zuokasa i Wilnian „Szczęśliwe Wilno” (A. Zuoko ir vilniečių koalicija „Laimingas Vilnius”) wśród 101 kandydatów ma sześć nazwisk polskich lub brzmiących jak polskie: Valerij Stankevič, Natalja Šliachtič, Pavel Žemoitin, Raimondas Natka, Ričardas Zacharka, Jolanta Lavrynovič.

Partia Socjaldemokratów Litwy (Lietuvos socialdemokratų partija) wśród 41 kandydatów ma 3 osoby z polskimi lub polsko brzmiącymi nazwiskami. Są to: Aleksandr Radčenko, Andrej Tatarenko, Viktor Stech.

W komitecie wyborczym R. Šimašiaus komanda „Za Wilno, z którego jesteśmy dumni!” (R. Šimašiaus komanda „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!”) znajdziemy (wśród 66) 3 nazwiska polskie lub polsko brzmiące: Evelina Dobrovolska, Mark Barkovski, Zbignev Samko.

Po dwóch kandydatów z polskimi lub polsko brzmiącymi nazwiskami mają: Związek Ojczyzny – Chrześcijańskich Demokratów Litwy (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai), z 57 kandydatów – to Agneta Ladek, Raimondas Pomarnacki, Partia Socjaldemokratów Litwy (Lietuvos socialdemokratų darbo partija), z 47 kandydatów – to Pavel Karpenko, Viktoras Gulbinski, komitet wyborczy „Ruszaj się Wilno” (Judėk, Vilniau), z 40 kandydatów – to Ivan Švabovič, Andžej Urbanovič, komitet wyborczy „Łącz się” (Junkis), z 30 kandydatów – to Irena Antonovič, Janina Kimso.

Po jednym takim kandydacie ma Litewski Związek Chłopów i Zielonych (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), z 32 kandydatów – to Giedrius Kochanka, oraz Partia Pracy (Darbo partija), z 40 kandydatów – to Olga Stankevič-Popadko.

Pozostałe partie i komitety wyborcze, naszym zdaniem nie mają kandydatów z nazwiskiem polskim lub brzmiącym jak polskie.