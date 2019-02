Goście redakcyjni z Białej Waki

Redakcję „Kuriera Wileńskiego” wczoraj odwiedziły uczniowie 2 klasy z Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace. 11-osobowa grupa energicznych dzieciaków przybyła do nas pod opieką wychowawczyni Czesławy Orłowskiej.



– Nasza klasa brała udział w bożonarodzeniowym konkursie „Kuriera Wileńskiego” – „Pomocnik św. Mikołaja to ja”. Jeden z naszych uczniów został jego laureatem, toteż postanowiliśmy tutaj przyjechać wszyscy razem po nagrody, a jednocześnie odwiedzić redakcję i zobaczyć, jak powstaje gazeta. Chętnie czytamy „Kurier” podczas lekcji, lubimy „Pocopotka”, chcieliśmy więc lepiej poznać kuchnię dziennikarską – powiedziała nam Czesława Orłowska.

Jak dodała wychowawczyni, jej podopieczni uwielbiają robótki ręczne oraz aktywnie szykują się do szkolnego jarmarku kaziukowego oraz świętowania zapust.

Wczoraj w naszej redakcji i drukarni wycieczkowicze zapoznali się z subtelnościami procesu codziennego powstawania gazety i jej drogą do czytelnika. Redaktor naczelny Robert Mickiewicz opowiedział dzieciom o historii, problemach i sukcesach polskiego dziennika na Litwie, podzielił się zabawnymi redakcyjnymi plotkami oraz wytłumaczył, dlaczego zawód dziennikarza można uważać za jeden z najciekawszych.

