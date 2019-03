Wileński bieg „Tropem Wilczym”: Łączy nas pamięć

W niedzielnym Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Wilnie wzięło udział 400 osób.



– To rekordowy pod względem liczby uczestników bieg, co bardzo nas cieszy. Myślę jednak, że bieg nadal będzie się rozwijał i kolejne edycje przyciągną jeszcze więcej ludzi – mówi koordynator wydarzenia, Rajmund Klonowski.

W biegu wzięli udział wilnianie w różnym wieku i różnej narodowości. Jak co roku nie zabrakło również gości z zagranicy: Polski, USA, Kanady, Węgier, Kazachstanu. Tak jak w poprzednich latach, pogoda nie rozpieszczała, mimo to chętnych do uczczenia Żołnierzy Wyklętych było bardzo wielu.

„Dzisiaj czcimy ich pamięć. Polska i Litwa są wolnymi krajami, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO, ofiara naszych żołnierzy nie poszła na marne, żyjemy w wolnych krajach.” – otwierając bieg, powiedziała Ambasador RP na Litwie, Urszula Doroszewska, kierując również szczególne podziękowania dla Wojska Litewskiego, które od trzech lat aktywnie wspiera tę inicjatywę.

– Cieszymy się, że w tym roku, tak jak w poprzednich, jesteśmy tutaj i możemy pomagać w organizacji. Wzorem lat ubiegłych przygotowaliśmy dla uczestników biegu gorącą herbatę, prezentujemy również nasz sprzęt. Nowością jest natomiast wystawa, jaką ze sobą przywieźliśmy. Dotyczy ona wodza litewskich partyzantów, generała Adolfasa Ramanauskasa-Vanagasa, który w tym samym czasie, co Żołnierze Wyklęci, prowadził walkę z sowiecką okupacją na Litwie. To bardzo wymowny znak tego, że po wojnie, zarówno Polacy, jak i Litwini, walczyliśmy ze wspólnym wrogiem – wyjaśnia „Kurierowi Wileńskiemu” ltn. Mindaugas Jonas Laučius z Departamentu Komunikacji Strategicznej Litewskiego Wojska.

Bez wątpienia najliczniejszą grupą uczestników byli uczniowie polskich szkół. Kontynuując tradycję, nie zabrakło bardzo licznej reprezentacji Szkoły Średniej Szymona Konarskiego.

– To bardzo ważne wydarzenie dla nas. Jako dyrektor nie tylko zachęcam uczniów do udziału w nim, ale również sam biegnę. Razem ze swoją córką wystartował w biegu przewodniczący komitetu rodzicielskiego, Dariusz Żybort, jest z nami również wielu innych rodziców. To bardzo dobra okazja do przekazywania młodemu pokoleniu wartości, które są dla nas ważne – mówi dyrektor szkoły, Walery Jagliński.

W tym roku jednak to nie „Konarski” był najliczniejszą grupą biegaczy. Jeszcze więcej uczestników zgłosiło się z Progimnazjum i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Wspólnie stanowili oni wielką, bo przeszło 130-osobową, grupę.

Wileński bieg jest częścią wielkiego wydarzenia, które łączy Polaków w wielu częściach świata. W tym roku odbył się on w 365 miejscach w Polsce i na świecie. Pamięć Żołnierzy Wyklętych uczczono m.in. w Sydney, Keysborough, Melbourne, Wiedniu, Londynie, Chicago i Nowym Yorku. Łącznie w biegu „Tropem Wilczym” wzięło udział około 75 000 uczestników. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Wolność i Demokracja.

ZWYCIĘZCY POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII BIEGOWYCH:

1963 m

Kobiety: Dominika Kitkowska

Mężczyźni: Dariusz Kryżanowski

5 km

Kobiety: Emilia Pozniakowa

Mężczyźni: Egidijus Janiška

Robert Bartusewicz zakończył bieg jako pierwszy, jednak nie dopełnił formalności rejestracyjnych i pozostał poza listą uczestników.

10 km

Kobiety: Natalli Wialiczkina

Mężczyźni: Rolandas Silius