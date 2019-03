Nowy rok 2019 Szkoła Podstawowa „Saulėtekio” w Bezdanach rozpoczyna otwierając nową kartę swej historii – dzisiaj, 26 lutego, podczas imprezy „Szkoła rozbrzmiewała, rozbrzmiewa i będzie rozbrzmiewała” uroczyście otwarto dobudówkę o powierzchni około 700 m kw., która stworzy nowoczesne, bezpieczne i przyjemne środowisko nauki dla uczniów i nauczycieli.



Nowoczesna dobudówka szkoły, w której urządzono przestronne sale lekcyjne i halę uniwersalną – projekt finansowany z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego o łącznej wartości około 778 tys. euro. Dobudówkę szkoły wznoszono w latach 2017-2018 i już w tym roku w nowo wybudowanych klasach uczy się 80 dzieci od 1 do 10 klasy.

W ceremonii otwarcia dobudówki szkoły wzięła udział nie tylko społeczność szkolna, ale także wielu szanownych gości. Aby pocieszyć się razem ze społecznością szkolną i zapoznać się z wykonanymi pracami budowlanymi przybyli Czesław Olszewski, poseł ma Sejm RL, Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, radny Jonas Vasiliauskas, zastępca kierownika Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Janina Klimaszewska, wójt gminy

Bezdany Michał Janczewski i ksiądz kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia w Bezdanach Arūnas Mitkevičius. Na uroczystą ceremonię otwarcia przybyli również sąsiedzi społeczności szkolnej: Lucja Auziak, dyrektor przedszkola w Bezdanach, dyrektor Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach Wiesława Wojnicz, dyrektor Gimnazjum im. Gedymina w Niemenczynie Daiva Losinskienė. W uroczystościach uczestniczyli również Aleksandras Sidorovas, dyrektor ZSA „Aukštinė”, była dyrektorka szkoły Aušrelė Šatienė, przyjaciele szkoły – przedstawiciele ZSA „Giandus” Ana i Valdemaras Jansonowie oraz przedstawiciele rady szkolnej i byli nauczyciele.

Wszystkich przybyłych na ceremonię otwarcia serdecznie powitał dyrektor szkoły Algimantas Baranauskas: „Pozdrawiam wszystkich i jestem bardzo zadowolony, widząc tak wielu gości w naszej odnowionej szkole. Dziękuję Samorządowi Rejonu Wileńskiego za znaczące inwestycje i wierzę, że udowodnimy naszą wdzięczność naszymi osiągnięciami w nauce. Będziemy propagować w naszej szkole wiele pięknych pomysłów i myśli na korzyść naszej wspólnej przyszłości” – powiedział dyrektor i, dziękując Samorządowi Rejonu Wileńskiego za ważny wkład w dobrobyt szkoły, zaprosił mer Marię Rekść do przecięcia symbolicznej wstęgi otwarcia dobudówki.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczący ksiądz kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia w Bezdanach Arūnas Mitkevičius poświęcił nowe pomieszczenia, podziękował mer i posłom na Sejm za troskę i tworzony dobrobyt i zaprosił wszystkich do modlitwy za wspólnotę szkolną, wszystkich nauczycieli i uczniów.

Na uroczystości nie zabrakło nie tylko radosnych klimatów, ale także wielu szczerych życzeń. Przybyły na święto poseł na Sejm Czesław Olszewski po raz kolejny podkreślił wysiłki Samorządu Rejonu Wileńskiego w tworzeniu dobrobytu szkoły i życzył, aby nowa dobudówka szkoły służyła wspólnocie i jej dobru.

Po dołączeniu się do powinszowań mer Samorządu Rejonu Wileńskiego również nie szczędziła pięknych słów: „Bardzo się cieszę, że dziś macie lepsze warunki i wierzę, że w przyszłości zostanie odnowiona cała szkoła, a wszystkie placówki oświatowe w rejonie wileńskim będą jeszcze bardziej rozkwitały. Widząc radosną społeczność szkolną, chciałabym również podziękować nauczycielom i rodzicom, którzy przyczyniają się do tworzenia dobrobytu dzieci, a dzieciom – życzyć dobrych osiągnięć w nauce i znaczących przyszłych prac na rzecz naszego rejonu” – powiedziała mer Maria Rekść. Członek Rady Jonas Vasiliauskas również witał wszystkich z okazji ceremonii otwarcia, życząc pięknych osiągnięć w nauce i dobrej pracy.

Po wszystkich przemówieniach i szczerych życzeniach nie obyło się bez listów dziękczynnych i prezentów. Uczestnicząca w imprezie zastępca kierownika Wydziału Oświaty Administracji Samorządu i kuratorka Szkoły Podstawowej w Bezdanach Janina Klimaszewska w imieniu kierownik Wydziału wręczyła list dziękczynny dla społeczności szkolnej za ich profesjonalizm pedagogiczny i edukację uczniów. Zadowolona ze społeczności była dyrektorka szkoły Aušrelė Šatienė również wręczyła symbolicznego anioła i życzyła, aby on zawsze chronił społeczność tej szkoły.

Wkrótce wszystkich przybyłych entuzjastycznymi występami spotkali uczniowie. Po pięknych pieśniach i tańcach goście szkoły mieli okazję obejrzeć szkołę, bardziej szczegółowo był przedstawiony projekt budowlany, a zainteresowanym dostarczono bardziej szczegółowych informacji.

Gratulujemy raz jeszcze społeczności szkolnej i życzymy, aby o osiągnięciach Waszej szkoły mówiono coraz głośniej!

Foto. vrsa.lt