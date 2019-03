Rusza składanie deklaracji podatkowych za 2018 rok

20 marca, Państwowa Inspekcja Podatkowa (PIP) rozpoczyna przyjmowanie deklaracji podatkowych i zeznań majątkowych mieszkańców za ubiegły rok.

Ogółem, zostało przygotowanych 1,9 mln wstępnie wypełnionych deklaracji o dochodach. Około 1,4 mln z nich zostało już całkowicie wypełnionych, co znaczy, że wchodzący w tę liczbę mieszkańcy będą mogli potwierdzić swoje deklaracje internetowo, zaledwie jednym naciśnięciem guzika. PIP przypomina, że należy to zrobić tradycyjnie do 2 maja.

Przedstawiciele PIP już kolejny rok z rzędu cieszą się, że obywatele Litwy coraz bardziej odpowiedzialnie traktują swoje sprawy podatkowe. Z danych inspekcji wynika, że za rok 2016 zeznania podatkowe złożyło około 1,27 mln podatników. Natomiast w roku ubiegłym odnotowano najwyższy dotychczas wskaźnik – ok. 1,71 mln deklaracji. Najwięcej – 1,33 mln – zostało przedstawionych deklaracji podatkowych.

PIP przypomina, że najbardziej łatwym i szybkim sposobem wywiązania się z corocznego obowiązku jest mobilna aplikacja e.VMI dla smartfonów bądź korzystanie z elektronicznego systemu deklaracji (EDS). Co prawda, mimo łatwo dostępnej, mobilnej aplikacji oraz możliwości przedstawienia deklaracji drogą internetową, wielu mieszkańców nadal woli osobiście przybyć do siedziby PIP w Wilnie przy ul. Ulonų 2.

Obowiązek składania deklaracji podatkowych mają przede wszystkim osoby prowadzące działalność indywidualną lub takie, które otrzymują dochody mające być opodatkowane, a także osoby, które muszą złożyć deklaracje majątkowe z racji zajmowanych stanowisk oraz członkowie rodzin tych osób. Zadeklarować należy także prezenty, których wartość przekracza 2 500 euro.

Warto zaznaczyć, że nad tym, jaki majątek już udało się zebrać, muszą zastanowić się także osoby urodzone w 2000 r. Młodzi obywatele, którzy dopiero doczekali się pełnoletności, muszą zadeklarować majątek, którego wartość przekracza 1 500 euro (np. pieniądze w zagranicznych bankach, pożyczki, nieruchomości, samochód). W ubiegłym roku 18-latkowie zadeklarowali majątek o łącznej wartości ok. 3 mln euro, z czego 1,5 mln euro stanowiły pieniądze na kontach bankowych czy w gotówce. Młodzież zadeklarowała także pożyczki wynoszące ogółem prawie 1,5 mln euro.

Tymczasem o zwrot nadpłaty podatku dochodowego mogą ubiegać się pracownicy, dla których podczas rozliczenia rocznego zastosowano zaniżoną, wolną od podatku kwotę, osoby posiadające ubezpieczenie na życie, płacące za studia lub wpłacające na fundusze emerytalne, spłacające kredyty mieszkaniowe. Nadpłaty PIP zacznie zwracać już w kwietniu. Najpierw zostaną one zwrócone osobom, które złożyły prawidłowe zeznania podatkowe drogą internetową.

Co do zwrotu nadpłaty, warto uwzględnić pewne nowości, które wejdą w życie dopiero w przyszłym roku, ale które też warto mieć na uwadze już teraz. W związku ze zmianami w ustawie podatkowej, w przyszłym roku o zwrot nadpłaty podatku dochodowego będą mogły ubiegać się też osoby, które korzystały z usług niani, zajmowały się remontem mieszkania czy samochodu. Część wydanej w tych celach sumy mieszkańcy będą mogli zwrócić wypełniając deklaracje podatkowe w 2020 roku. Specjaliści zwracają więc uwagę, by już teraz, wynajmując nianię czy robiąc remont, mieszkańcy zbierali dokumenty świadczące o takiego typu wydatkach.