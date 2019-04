Zapraszamy do lektury naszego kolejnego wydania magazynowego!

Szanowni Czytelnicy! W sobotę, 20 kwietnia, ukaże się najnowsze kolorowe wydanie magazynowe „Kuriera Wileńskiego”, które będzie dostępne przez cały tydzień (za jedyne 60 centów!) w kioskach, sklepach i urzędach pocztowych. Zapraszamy do jego bogatej zawartości! Poniżej spis poszczególnych publikacji.

WIELKANOC

Świętować to spotkać Zmartwychwstałego Jezusa.

Nie znam innego przepisu na Wielkanoc, Boże Narodzenie i naszą codzienność, jak tylko szukać Jezusa – mówi bp Arūnas Poniškaitis.

HISTORIA

Ostatnia polska wiosna na Wileńszczyźnie.

Wielkanoc 1944 r. na Wileńszczyźnie, na obszarach wyzwolonych przez Armię Krajową, miała wyjątkowy i niepowtarzalny charakter.

WYWIAD NUMERU

Poetka, która odnalazła się w fizyce.

Ma niespełna 28 lat, a już może się pochwalić znajomością z co najmniej trzema laureatami Nagrody Nobla – Marzena Mackojć-Sinkevičienė.

NASZ REGION

Buldożery w Kuropatach.

Na polecenie Aleksandra Łukaszenki zniszczono kilkadziesiąt dużych krzyży w miejscu kaźni dziesiątków tysięcy ludzi w czasach stalinowskich.

SPORT

Z kubańskiej ulicy na światowe parkiety.

Reprezentacja Polski w siatkówce to aktualni mistrzowie świata. Za kilka miesięcy dołączy do niej Wilfredo León, najlepszy zawodnik globu.

KULTURA

Obiecuję, że was nie rozczaruję!

Już za tydzień Krzysztof Cugowski przyjedzie do Wilna, by wraz z zespołem dać koncert w ramach trasy na 50-lecie pracy artystycznej.

WYCHOWANIE

Internet kontra wakacje.

Na Litwie aż 9 na 10 dzieci korzysta z internetu na co dzień. Czym one się tam zajmują? Niewielu rodziców potrafi to skontrolować.

ZJAWISKO

Egzotyczne zwierzęta w domu.

Kiedyś trudno było kupić egzotyczne zwierzęta do domu. Dziś zaś nastała moda na takie gatunki, a zainteresowanie nimi nie maleje.

