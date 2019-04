Rozpoczyna się głosowanie na projekt renowacyjny roku

W dniu 22 kwietnia rozpoczęły się wybory projektu renowacyjnego roku — do udziału zaprasza się wszystkich mieszkańców Litwy, by wyrazili swoje zdanie, który projekt renowacji bloków mieszkalnych w latach 2017-2018 był najbardziej udany.



Wybierać można spośród bloków w rejonach kowieńskim, telszewskim, kłajpedzkim, mariampolskim, szawelskim i wileńskim.

Swój głos można oddać na stronie facebookowej BETA i na portalach internetowych. Inicjatorem głosowania jest Agencja Oszczędzania Energii Mieszkań (Būsto energijos taupymo agentūra, BETA), która także odpowiada za wdrażanie na Litwie programu odnowy (modernizacji) bloków wielomieszkaniowych.

Tegoroczni kandydaci są bardzo zróżnicowani — mieszkańcy bloków cieszą się z zacieśnionych wspólnot, mniejszych rachunków, wyższą wartością mieszkań i zmianami w skali całego kwartału. Podczas głosowania każdy może wybrać jeden z zaproponowanych przez mieszkańców i dobranych przez BETA dziesięciu bloków.

Alternatywne źródła energii zmniejszają rachunki

Przedstawiciel wspólnoty bloków Mariampola Valius Rudys opowiada, że na chęć wdrożenia systemów geotermicznego i kolektorów słonecznych miał wpływ dobry przykład z bloku odnowionego w Olicie:

„Spotkaliśmy się z administratorami bloków odnowionych w Olicie, dokonaliśmy obliczeń i zobaczyliśmy, że ten system doskonale pasowałby i nam. Chociaż z początku mieszkańcy byli nastawieni dość sceptycznie, ale otrzymane rachunki rozwiały wszelkie wątpliwości — w czasie mrozów za ogrzewanie trzeba było płacić maksymalnie 24 euro”.

Wtóruje mu i Gintautas Mockus, administrator odnowionego bloku w Telszach:

„Chociaż zazwyczaj mieszkańcy wybierają standardowe środki, które kosztują mniej, my postanowiliśmy zrobić więcej — zamontowaliśmy system ogrzewania geotermicznego, dzięki któremu koszty ogrzewania mieszkań zmalały nawet 10 razy”.

Tymczasem prezes wspólnoty właścicieli mieszkań z Kormiałowa, Vygantas Gasys opowiada, że jednym z najlepszych wyborów, jakiego dokonali mieszkańcy, była inwestycja w kolektory słoneczne do podgrzewania wody:

„Teraz mieszkańcy oszczędzają na rachunkach za gorącą wodę i cieszą się z rachunków za ogrzewanie, które zmalały trzykrotnie, kiedy mieszkanie z klasy efektywności energetycznej E awansowało do klasy C. Przykładowo, za najzimniejszy miesiąc tego sezonu grzewczego opłaty za ogrzewanie trzypokojowego mieszkania wyniosły 30 euro, a przed renowacją było to 60-80 euro.”

Decyzja, która odmieniła oblicze kwartału

Decyzja, podjęta przez mieszkańców bloku w Nowej Okmianie, odmieniła życie całego okolicznego kwartału — po dokonaniu renowacji bloku znajdującego się przy ulicy Kudirki i zmniejszeniu się rachunków, jakie płacili jego mieszkańcy, za jego przykładem podążyła cała wspólnota.

Przedstawiciel firmy zarządzającej mieszkaniami Vaidas Vanagas opowiada, że w dzielnicy przy ul. Kudirki znajduje się 18 domów — 13 z nich już zostało odnowionych, a podczas ostatniego wezwania do składania projektów, złożono wnioski na pozostałe 5 domów.

„Podczas renowacji kwartałów odnawia się oblicze całego miasta — przy wjeździe do Nowej Okmiany nie zobaczycie ani jednego nieodnowionego bloku. Mimo wszystko trzeba przyznać, że renowacja na tak szeroką skalę wiąże się z wyzwaniami — mieszkańcy wrażliwiej reagują na jakiekolwiek nieścisłości, na przykład, jeśli co do czegoś nie godzą się z wykonawcą, mieszkańcy bloków rezygnują z renowacji. Ale gdy zobaczą dookoła zmiany, zmieniają zdanie i aktywnie dążą do tego, żeby i ich dom został odnowiony” — opowiada rozmówca.

Specjalista BETA Rasa Lopetaitė opowiada, że wdrażane projekty renowacji bloków zazwyczaj motywują też mieszkańców okolicznych budynków do odnowienia, a w ten sposób proces przyśpiesza.

Wybory projektu renowacyjnego roku

Więcej o tych i innych blokach, biorących udział w głosowaniu na projekt renowacji roku, które organizuje Agencja Oszczędzania Energii Mieszkań (Būsto energijos taupymo agentūra, BETA), można przeczytać na stronie facebookowej BETA. Najlepsze zrealizowane w 2017-2018 roku projekty mogą wybierać wszyscy mieszkańcy, a swego faworyta wyłoni także komisja ekspertów różnych dziedzin, która oceni efektywność energetyczną domów, wkład w ochronę środowiska, wygląd i inne kryteria.

W końcu kwietnia ogłoszone zostaną zwycięskie projekty: bloki, które otrzymały najwięcej głosów mieszkańców i najwyższe oceny ekspertów. Zapraszamy do oddania swojego głosu na najlepszy. Państwa zdaniem, projekt na stronie facebookowej BETA oraz na portalach internetowych.

Zam. 2059

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego