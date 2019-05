Zapraszamy do lektury naszego kolejnego wydania magazynowego!

Szanowni Czytelnicy! W sobotę, 4 maja, ukaże się najnowsze kolorowe wydanie magazynowe „Kuriera Wileńskiego”, które będzie dostępne przez cały tydzień (za jedyne 60 centów!) w kioskach, sklepach i urzędach pocztowych. Zapraszamy do jego bogatej zawartości! Poniżej spis poszczególnych publikacji.

TEMAT NUMERU

200. urodziny Stanisława Moniuszki w Wilnie.

Moniuszko to drugi obok Chopina muzyczny geniusz połowy XIX w., polski Schubert, prekursor opery narodowej. Tworzył ku pokrzepieniu serc.

ŚWIĘTO NARODÓW

O naszej wspólnej Konstytucji.

Obchodziliśmy w piątek 228. rocznicę trzeciomajowej Ustawy Rządowej. Była ona aktem przywrócenia faktycznej niepodległości Rzeczypospolitej.

PAMIĘĆ

W ilu językach nagrobek Kalinowskiego?

Na nagrobkach Zygmunta Sierakowskiego, Konstantego Kalinowskiego i ks. Stanisława Iszory znajdą się napisy po polsku, litewsku i białorusku.

O JĘZYKU

Skarb, o który trzeba się troszczyć.

Gwary językowe w Polsce przeżywają obecnie renesans. Czy język polski na Wileńszczyźnie, a także gwara wileńska, mają szanse stać się modne?

SPORT

Stałem obok wulkanu.

Koszykarz Adam Łapeta wywalczył sześć złotych medali w polskiej lidze, a później postanowił poszukać wyzwań na zakochanej w koszykówce Litwie.

KULTURA

Prawda zawsze zwycięży.

Zostałem wychowany w duchu i tradycji hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Czekałem na to parę lat, ale prawda zwyciężyła – mówi Andrzej Nowak.

ŚWIAT

Rzeź chrześcijan w Niedzielę Wielkanocną.

Tak krwawego ataku islamistów na chrześcijan współczesny świat jeszcze nie widział. Zginęły lub zostały ranne setki niewinnych ludzi.

CO W SZKOLE

Edukacja poprzez teatr? To jest to!

Pokaźny stos dyplomów, galeria Złotych, Srebrnych i Brązowych Dzwoneczków – to dorobek zespołu „Twardy Orzeszek” ze Szkoły Lazdynai w Wilnie.

Redakcja