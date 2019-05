Agencja Oszczędzania Energii Mieszkań (Būsto energijos taupymo agentūra, BETA) w kwietniu zorganizowała wybory „Projektu renowacji roku”, w których swoje zdanie wyrazili mieszkańcy Litwy i członkowie komisji złożonej z ekspertów różnych dziedzin. Ich głosy zadecydowały, że w tegorocznych wyborach zwyciężyły dwa bloki odnowione w 2018 roku — z Mariampola i Szawel.



W otwartym głosowaniu, które odbywało się na portalu internetowym oraz stronie BETA na facebooku, najwięcej głosów społeczeństwa uzyskał budynek wielomieszkaniowy, znajdujący się w Szawlach przy ulicy Energetikų 11. Tymczasem najwięcej głosów członków komisji zebrał blok z Kosmonautų 2 w Mariampolu.

W wyborach „Projektu renowacji roku” brało udział dziesięć wdrożonych projektów programu odnowy budynków mieszkalnych, które były oceniane na podstawie następujących kryteriów: wydajności energetycznej, rozwiązań architektonicznych, wdrażania źródeł energii odnawialnej, wspólnotowości, wkładu w ochronę środowiska oraz szerszego odnowienia otoczenia budynku (ulicy, dzielnicy).

W tym roku komisja składała się z ekspertów różnych dziedzin: docent katedry Energetyki Budynków Wydziału Inżynierii Środowiska Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina doc. dr Giedrius Šiupšinskas, prezydent Stowarzyszenia Dostawców Ciepła Litwy dr Valdas Lukoševičius, przedstawiciele Izby Mieszkaniowej, Departamentu Budownictwa i Planowania Terytoriów oraz Polityki Zmian Klimatycznych Ministerstwa Środowiska. Dołączył także gość z Niemiec — Knut Holler, prezes zarządu Inicjatywy Mieszkaniowej dla Europy Wschodniej (IWO).

Wyróżniały nie tylko wysokie wskaźniki, ale i innowacyjne rozwiązania

Faworyt ekspertów — odnowiony blok z Mariampola — spośród innych kandydatów wyróżnił się nie tylko osiągniętymi wysokimi wskaźnikami efektywności energetycznej, ale i odważnym podejściem do renowacji. Podczas prac renowacyjnych w tym bloku nie tylko wdrożono podstawowe środki oszczędzania energii (takie jak ocieplone ściany i dach, wymienione okna i oszklone balkony, wymieniony system ciepłowniczy), ale i nieczęsto spotykane dodatkowe rozwiązania — systemy ogrzewania przy pomocy kolektorów słonecznych i geotermicznych, dzięki którym budynek osiągnął wysokie wskaźniki przyjazności dla środowiska.

Przed odnowieniem budynku na ogrzewanie jednego metra kwadratowego tego bloku potrzeba było 140,19 kWh energii, a po zakończeniu prac trzeba tylko 24,71 kWh. Wydzielanie powodującego efekt cieplarniany gazu dwutlenku węgla do atmosfery rocznie zmalało o 94,6 tony.

W trakcie projektu uporządkowano także terytorium wokół domu, a w najbliższym czasie mieszkańcy z administratorem planują zwrócenie się do samorządu w sprawie środków na zwiększenie parkingu.

Odnowiony blok polepsza też jakość życia

„Inicjując te wybory dążymy do pokazania społeczeństwu, że renowacja to nie tylko ocieplone i przemalowane ściany, oszklone balkony i wymienione okna oraz uporządkowane podwórko. Odnowiony budynek przyczynia się do zasadniczej zmiany jakości życia. Uważamy, że w tym roku swój cel osiągnęliśmy — jeden ze zwycięzców, blok z Mariampola, jest doskonałym przykładem dobrych praktyk dla rozważających renowację swojego domu, ale i dla wciąż wątpiących i szukających dodatkowych informacji. Ten wdrożony już projekt ukazuje nam wszystkie swoje zalety: od najwyższych wskaźników oszczędności energetycznej i użycia odnawialnych źródeł energii, aż do całościowego spojrzenia na odnawianie przestrzeni życiowej” — mówi dyrektor BETA Valius Serbenta. Według kierownika, listę podstawowych zalet programu renowacji bloków kontynuuje wybrany największą ilością głosów mieszkańców blok z Szawel — po jego odnowieniu nie tylko polepszyła się jakość życia mieszkańców, ale też wzrosła wartość nieruchomości oraz, co oczywiste, trzykrotnie zmalało zużycie energii.

