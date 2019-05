Gdzie można dorobić w sezonie wakacyjnym

Wiosna i lato to czas prac sezonowych. Wraz z nadchodzącym czerwcem i lipcem wzrasta liczba ofert dla pracowników podczas wakacji. Na Litwie średnia pensja za pracę sezonową dla osób bez kwalifikacji wynosi około 500–600 euro na rękę.

Litewska Służba Zatrudnienia poinformowała „Kurier Wileński”, że w kwietniu w swoim rejestrze miała 30,3 tys. aktualnych ofert pracy, z których 20,6 tys. to nowe oferty. Popyt na pracę wzrósł o 11,6 proc. Dodatkowe ręce do pracy potrzebne są w budownictwie, rolnictwie, handlu i gastronomii. W kwietniu popyt na pracę wzrósł o 11,6 proc. Terminowe zatrudnienie oferują firmy hotelarskie, sklepy, restauracje. Przygotowując się do sezonu letniego, pracodawcy poszukują kelnerów, barmanów, personelu pomocniczego do pracy w kuchni. Takich ofert w kwietniu było najwięcej.

Analizując kilka poprzednich lat, zaobserwowano, że pracodawcy zaczynają intensywniej szukać pracy tymczasowej w kwietniu i maju. Największe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych było w Połądze, Neryndze i Kłajpedzie. W Połądze i Pokrojach bezrobocie spadło o 1,7 proc. w ciągu miesiąca, w Janiszkach o 1,6 proc., w Jurborku o 1,5 proc.

W kwietniu do służby zatrudnienia w poszukiwaniu pracy zgłosiło się 20 tys. 200 osób – o 4,5 proc. więcej niż w marcu br. i o 15,8 proc. więcej niż w kwietniu ubiegłego roku. Służba pomogła znaleźć pracę 19 tys. 600 osobom. Co piąty zatrudnił się w przemyśle, co ósmy – w budownictwie, 6 proc. chętnych – w rolnictwie.

Wzrosła również liczba ofert prac sezonowych za granicą, pozostają one podobne od lat: najczęściej są poszukiwani pracownicy w sektorze rolnym, w branży usługowej i turystycznej. Potwierdza to również w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Rita Karavaitienė, kierowniczka marketingu CV Online. Jak mówi, w ciągu ostatnich lat nie brakuje ani ofert pracy za granicą, ani chętnych do podjęcia pracy poza Litwą. A na wiosnę, tradycyjnie, jest więcej ofert prac sezonowych.

– W kwietniu i maju wzrasta liczba ofert prac sezonowych i osób poszukujących pracy. Najczęściej zatrudnienia poszukują ludzie młodzi, studenci i uczniowie. Jedni szukają pracy w kraju, ale z każdym rokiem wzrasta liczba osób poszukujących prac sezonowych za granicą – informuje „Kurier” Rita Karavaitienė.

– Tyle zarabiają na Litwie najczęściej pokojówki w hotelu, pracownicy w sektorze rolnym, barmani, kelnerzy, sprzedawcy w punktach najmu. Ale do wynagrodzenia dochodzą też napiwki. Pensja z napiwkami barmanów i kelnerów może wynosić nawet 1 000–1 500 euro na rękę. W punktach najmu sprzedawcy zazwyczaj otrzymują dodatki motywacyjne, a więc miesięcznie średnio otrzymują 900 euro – komentuje kierowniczka marketingu CV Online.

Na Zachodzie, wykonując tę samą pracę, co w kraju, można zarobić kilka razy więcej.

– W ośrodkach wypoczynkowych za granicą nie brakuje ofert pracy dla cudzoziemców. Zatrudnić można się jako pokojówka, kelnerka, barman, animator hotelowy – w tych przypadkach nie jest wymagane doświadczenie, ale za to przyda się choćby podstawowa znajomość języka angielskiego oraz miejscowego. Za taką pracę za granicą można zarobić do 1 500 euro netto, plus napiwki. Wiadomo, że tam napiwki także są większe – tłumaczy Rita Karavaitienė.

STAWKI ZA GODZINĘ PRACY – W EUROPIE I NA LITWIE

W minionym roku na Litwie średnia stawka za godzinę pracy w firmach i przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 10 osób (z wyłączeniem sektorów rolnictwa i administracji publicznej) wyniosła 9 euro, czyli o 10,4 proc. więcej niż w 2017 r. (8,1 euro).

To jedno z najniższych wynagrodzeń w Europie. Mniej za godzinę pracy zarobić można jedynie w Rumunii (6,9 euro) i Bułgarii (5,4 euro).

Najwyższe średnie stawki za godzinę pracy obowiązują w Danii (43,5 euro), Luksemburgu (40,6 euro) oraz Belgii (39,7 euro).

Średnia stawka w Polsce wynosi według Eurostatu 10,1 euro, na Łotwie – 9,3 euro, a w Estonii – 12,4 euro. Średnia dla całej Unii to 27,4 euro, zaś w krajach objętych strefą euro – 30,6 euro.

Łotwa zaliczyła najwyższy wzrost wartości wynagrodzenia w porównaniu z 2017 r. – o 12,9 proc.

Według statystyk średnia stawka za godzinę pracy w litewskich sektorach przemysłu i budownictwa wyniosła w 2018 r. 8,8 euro, a w usługach – 9,5 euro.

Fot. Marian Paluszkiewicz