Finał 21. edycji konkursu fotograficznego „Moje dziecko w obiektywie”

Już po raz dwudziesty pierwszy, w przededniu Międzynarodowego Dnia Dziecka, czyli 31 maja, redakcja „Kuriera Wileńskiego” nagrodziła finalistów konkursu „Moje dziecko w obiektywie”. Pomysłowi rodzice i dziadkowie z całej Wileńszczyzny nadesłali zdjęcia swoich pociech na nasz konkurs fotograficzny, który trwał od końca lutego do początku maja.

Tymczasem „Kurier Wileński” cieszył się, że mógł prezentować na swoich łamach liczne zdjęcia najmłodszego i najmilszego pokolenia rodaków.

W maju w redakcji tradycyjnie zebrała się komisja, która w pocie czoła podjęła się przyjemnego, a jednocześnie niełatwego zadania. Pośród masy nadesłanych zdjęć należało wybrać 66 najlepszych i najciekawszych, bowiem każdego roku wyłanianych jest tyle finalistów, ile lat liczy nasz dziennik. Z każdym rokiem więc coraz więcej maluchów otrzymuje nagrody za udział w naszym konkursie.

W tym roku na galową imprezę nagrodzenia zwycięzców konkursu do swych gościnnych murów zaprosiło Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Społeczność szkoły podeszła do zadania bardzo odpowiedzialnie i kreatywnie. Zorganizowała magiczny wręcz koncert, przedstawienie i wspólną zabawę dla swych najmłodszych gości i ich rodziców. Finaliści konkursu otrzymali więc nie tylko hojne nagrody od sponsorów konkursu, ale też wesoło i smacznie spędzili piątkowe popołudnie w gronie nowych przyjaciół.

Warto zaznaczyć, że jeden z 66 nominantów został obdarowany podwójnie. Po ogłoszeniu finalistów konkursu Czytelnicy mogli wypełniać kupony i głosować na dziecko, którego zdjęcie spodobało się im najbardziej. Tym razem nagrodę w kategorii „Dziecko Czytelników” otrzymała Emilia Siewruk z Wilna, której zdjęcie pod tytułem „Mała dama” zdobyło najwięcej sympatii u głosujących. Redakcja składa serdeczne podziękowanie wszystkim Czytelnikom, którzy nadesłali zdjęcia, gościom przybyłym na galową uroczystość, kierownictwu i pedagogom Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, a także sponsorom, bez udziału których nie da się wyobrazić naszego konkursu.

Tymczasem z szerszą relacją z tegorocznego finału konkursu „Moje dziecko w obiektywie” wszyscy chętni będą mogli zapoznać się z najbliższym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego”, które ukaże się w sobotę, 8 czerwca.

***

Uwaga! Ci finaliści, którzy nie odebrali nagród podczas piątkowego finału, mogą to zrobić w redakcji „Kuriera Wileńskiego” (ul. Birbynių 4A) do końca bieżącego tygodnia.