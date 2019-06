Wzorcowa współpraca polsko-amerykańska – korzyści również dla Litwy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą, Agatą Kornhauser-Dudą, przebywają w Stanach Zjednoczonych.

Co przyniesie ta wizyta? Częściowo jej rezultaty już poznaliśmy. Są to, m.in.: zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce, zakup 32 myśliwców F-35, zapowiedź zniesienia wiz dla Polaków w ciągu 90 dni, podpisanie aneksu do umowy na zakup amerykańskiego gazu oraz podpisanie deklaracji o współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej.

Polska para prezydencka w środę złożyła oficjalną wizytę w Waszyngtonie. Jednym z najważniejszych wydarzeń w tym dniu było podpisanie przez prezydentów Polski i USA wspólnej Deklaracji o współpracy obronnej w zakresie obecności Sił Zbrojnych USA na terytorium RP, która przewiduje m.in. zwiększenie obecności sił USA w Polsce o około tysiąc dodatkowych żołnierzy. Obecnie jest ich 4,5 tys. W deklaracji zapisano też m.in. utworzenie w Polsce Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego USA oraz eskadry bezzałogowych statków powietrznych MQ-9 Sił Powietrznych USA.

Podpisanie tego dokumentu to również dobra wiadomość dla Litwy.

– Zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce oznacza wzmocnienie bezpieczeństwa Litwy i innych państw bałtyckich. Uwzględniając odległości, obecność żołnierzy USA w Polsce najbardziej korzystna jest dla nas – powiedział BNS minister obrony Litwy, Raimundas Karoblis.

Minister zauważył, że w kwestii bezpieczeństwa państwa bałtyckie i Polskę traktują jako jeden region i w jego opinii wzrost obecności wojsk USA w Polsce będzie skutkować również wzrostem liczby żołnierzy amerykańskich uczestniczących w ćwiczeniach organizowanych na Litwie.

Do innych, długo oczekiwanych rezultatów wizyty, należy zaliczyć zapowiedź zniesienia wiz dla obywateli Polski. Amerykański prezydent ma nadzieję, że Polska może dołączyć do programu ruchu bezwizowego w ciągu 90 dni.

– Chcemy, żeby Polska należała do tej elitarnej grupy – powiedział dziennikarzom Donald Trump.

Wizyta głowy państwa polskiego przyniosła także dobre wiadomości dla USA. Polska zadeklarowała gotowość zakupu 32 wielozadaniowych samolotów bojowych piątej generacji F-35. Zadowolenia z takiej decyzji nie krył Donald Trump, zauważając, że F-35 to jeden z „najwspanialszych myśliwców bojowych na świecie”. Aby pokazać możliwości samolotu, Pentagon zaaranżował przelot dwóch F-35 nad Białym Domem, co oglądały obie pary prezydenckie.

– Myślę, że na wszystkich zrobił wrażenie ten przelot. W tej chwili jest to rzeczywiście najnowocześniejszy samolot na świecie, piątej generacji, niczego nowocześniejszego do tej pory nie wymyślono – mówił dziennikarzom prezydent Duda.

W środę oba kraje podpisały również nowy kontrakt na zakup 2 mld m3 LNG za kwotę ok. 8 mld dolarów oraz porozumienie w kwestii rozszerzenia polsko-amerykańskiej współpracy w zakresie cywilnych technologii jądrowych.

Część oficjalna wizyty pary prezydenckiej w Waszyngtonie zakończyła się tego samego dnia, w środę. Wieczorem prezydent USA Donald Trump napisał na Twitterze: „To była przyjemność gościć dziś w Białym Domu moich przyjaciół, prezydenta Andrzeja Dudę i panią Agatę Kornhauser-Dudę. Stosunki polsko-amerykańskie są na rekordowo wysokim poziomie. Dziękuję, że jesteście takim wzorowym sojusznikiem!” – napisał prezydent USA.

Para prezydencka kontynuuje część roboczą swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych, która potrawa do poniedziałku. W najbliższych dniach Andrzej Duda odwiedzi m.in. Houston i San Francisco.

Z DEKLARACJI PREZYDENTÓW O WSPÓŁPRACY OBRONNEJ W ZAKRESIE OBECNOŚCI SIŁ ZBROJNYCH USA NA TERYTORIUM RP

(…) Podzielamy najważniejsze wspólne wartości, w tym silne przywiązanie do demokracji, wolności, praw jednostki, wolnego rynku oraz wzajemny szacunek dla niepodległości i suwerenności każdego z naszych państw.

I. Stany Zjednoczone planują zwiększyć swoją aktualną obecność wojskową w Polsce, wynoszącą około 4 500 rotujących się członków personelu wojskowego. Ta trwała obecność wzrośnie w najbliższej przyszłości o około 1 000 dodatkowych żołnierzy i będzie skoncentrowana na zapewnieniu w Polsce dodatkowych zdolności obrony i odstraszania.

II. Uznając wspólnie, że utrzymanie zwiększonej obecność wojskowej USA w Polsce jest możliwe przy wsparciu ze strony Polski, Polska planuje zapewnić i utrzymywać wspólnie uzgodnioną infrastrukturę przeznaczoną dla wstępnego pakietu dodatkowych projektów wymienionych poniżej, bez kosztów dla Stanów Zjednoczonych i z uwzględnieniem planowanego poziomu jej wykorzystania przez Siły Zbrojne USA. Polska planuje również zapewnić dodatkowe wsparcie Siłom Zbrojnym USA, wykraczające poza obowiązujący w NATO standard wsparcia przez państwo-gospodarza. (…)

III. Oba państwa dążą do zawarcia międzynarodowych umów oraz innych uzgodnień, niezbędnych do realizacji wspólnej wizji zwiększonej współpracy obronnej, w tym usprawnienia funkcjonowania Sił Zbrojnych USA w Polsce. Polska i Stany Zjednoczone będą odbywały regularne konsultacje w celu omówienia i planowania potencjalnych zmian stanu obecności sił oraz odpowiednich wymagań infrastrukturalnych dla Sił Zbrojnych USA rozmieszczonych w Polsce.

I.L na podst. PAP, BNS, prezydent pl