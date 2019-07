Stan kąpielisk w Wilnie i rejonie wileńskim

Tegoroczne letnie upalne dni sprzyjają spędzaniu wolnego czasu nad wodą. Niemal codziennie z przyjemnością jedziemy odpocząć na plaży i orzeźwić się w kąpieliskach. Jednak przed wejściem do wody warto dowiedzieć się, czy jest ona czysta, aby zamiast miłych wrażeń nie nabawić się zakażenia bakteryjnego.



10 czerwca były przeprowadzone mikrobiologiczne badania jakości wody i piasku plaż w najbardziej ulubionych przez odpoczywających kąpieliskach na terenie rejonu wileńskiego: w jeziorach Ilgutis, Giela, Oświe, Wiłnoja, Minkelių, Rzesza, Elniakampio i w stawie w Prudziszkach. Jak poinformowało Wileńskie Biuro Zdrowia Publicznego, wyniki badań są doskonałe i odpowiadają krajowym normom, dlatego w tych miejscach śmiało możemy się kąpać. ,,Ze wszystkich obserwowanych kąpielisk plażę ma tylko jezioro Giela – rezultaty badań pokazały, iż jaj robaków i larw nie ustalono” – poinformowało Wileńskie Biuro Zdrowia Publicznego na swej stronie internetowej. Cieszy więc to, iż stan piasku w tym miejscu jest czysty i nadaje się do wypoczynku.

Dobrą jakością wody można się też cieszyć w kąpieliskach w Wilnie. Mimo że zrobione 7 czerwca badania mikrobiologiczne pokazały, iż kąpieliska nad jeziorami w Balsiach oraz Sałatach nie odpowiadają normom (koncentracja bakterii E. coli przekracza tam dwa razy ustaloną normę), ponowne badania przeprowadzone 17 czerwca pokazały, iż stan wody odpowiada krajowym normom HN 92:2018 w zakresie higieny i jest bardzo dobrej jakości. Kąpiel jest także możliwa w innych zbadanych jeziorach wileńskich: Topele (I i II plaża), Balżio (I i II plaża), kąpielisku na Žirmūnų g. 93 C oraz kąpieliskach na I i II plaży Wilii w okolicach Wołokumpi.

Zanieczyszczenie zbiorników może jednak wzrosnąć. Wpływ na to mają różnorodne czynniki. Przede wszystkim, spędzając czas nad wodą, sami musimy przestrzegać określonych reguł i respektować zasady higieny. Nie należy śmiecić czy też przyprowadzać na plażę a tym bardziej kąpać zwierząt. Przez co najmniej dwa tygodnie powinniśmy unikać publicznych zbiorników wodnych po zakaźnej chorobie jelita. Przed kąpielą powinny nas powstrzymywać też wszelkiego rodzaju infekcje. Ryzyko zanieczyszczenia kąpielisk zwiększa się wraz z ilością odpoczywających. W upalne dni ciepła woda sprzyja rozmnażaniu nieprzyjaznych człowiekowi mikroorganizmów. Przyczyną zanieczyszczeń mogą być też pływające w wodzie dzikie kaczki i łabędzie, dlatego warto zastanowić się, czy naprawdę trzeba je karmić i w taki sposób zapraszać większą ilość ptaków wodnych do zamieszkania w kąpielisku.

Należy zwrócić uwagę, iż kąpiel w zanieczyszczonym zbiorniku jest groźna dla zdrowia. Po spędzeniu dłuższego czasu w takiej wodzie zwiększa się ryzyko zachorowania na różne zakaźne choroby. Najczęściej są to infekcje jelit, których charakterystycznymi symptomami są: gorączka, wymioty, biegunka i ból głowy. Objawy te mogą się pojawić dopiero po 3-7 dniach. Inne częste konsekwencje kąpieli w zanieczyszczonych zbiornikach wodnych to infekcje oczu, uszu czy też skórne reakcje alergiczne, które można rozpoznać po takich objawach jak pieczenie i swędzenie skóry czy też wysypki. Zakażenia wywołane kąpielą w zanieczyszczonych miejscach są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, osób starszych, kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością.

To, że woda na oko wydaje się przejrzysta i czysta, wcale nie znaczy, że taka jest w rzeczywistości. Należy pamiętać, iż najbezpieczniej kąpać się jest tam, gdzie jakość wody jest ciągle sprawdzana i odpowiada normom. Warto jednak zapamiętać kilka zasad, których przestrzeganie uchroni nas przed zakażeniem:

– dobrze się umyj pod prysznicem po wyjściu z wody;

– unikaj połykania wody w czasie pływania;

– starannie opatruj rany i unikaj kąpania się mając skaleczenia lub otarcia skóry;

nie kąp się w otwartych kąpieliskach ca najmniej przez dobę po silnych opadach deszczu – wraz z deszczem spływa do zbiorników wiele zanieczyszczeń;

dbaj o swoje zdrowie – sprawny system immunologiczny może ochronić cię przed większością nieprzyjemnych chorób.

Nie każda woda jest czysta, dlatego powinniśmy odpowiednia się zachowywać i nie lekceważyć ostrzeżeń. Przypominamy, iż informacja o jakości wody ciągle jest odnawiana na stronie internetowej Wileńskiego Biura Zdrowia Publicznego (vvsb.lt), dlatego przed wejściem do wody powinniśmy zapoznać się z najnowszą informacją na temat jej stanu, aby nie zagrażać swemu zdrowiu i by wesoło spędzony czas nad wodą nie miał smutnych konsekwencji.

Dorota Demjanko