Do Trok i Wilna przyjeżdża Chór Kameralny „Poznańskie Senioritki” z Poznania. Jest to zespół rzec można niezwykły, ponieważ śpiewają w nim seniorki 60+, ale repertuar nie jest absolutnie seniorski. Śpiewają głównie muzykę rozrywkową i gospel.

Będą na 10. Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Laudate Domium 2019. Koncerty odbędą się: w Trokach, 5 lipca, o godz. 18.45 w bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach (ul. Birutes 5), a 8 lipca, o godz. 11.00 w Wilnie w Domu Seniora (ul. Kalvariju 323).

„Poznańskie Senioritki” to zespół niezwykle barwny, ciekawy scenicznie, uznany na arenie ogólnopolskiej. Ciekawe aranżacje oraz kolorowe stroje i zabawne gadżety zmieniane wprost na scenie budzą żywe zainteresowanie oraz entuzjastyczny odbiór publiczności, czego (oprócz tradycyjnych laurów) dowodem są nagrody specjalne. Pierwsza z nich to „Nagroda WOW! za największy power na scenie oraz porwanie publiczności” przyznana zespołowi na festiwalu Music Everywhere w Gdańsku w 2017 r. Druga nagroda to tytuł „Inicjatora Roku” przyznana w czerwcu 2018 przez mieszkańców Poznania za najlepszą inicjatywę kulturalną miasta. Trzecia nagroda została przyznana na festiwalu „Choir in motion” w Łódzkiej Akademii Muzycznej „Za najlepszą postać sceniczną” festiwalu. kwiecień 2019. Zdjęcia i inne informacje można zobaczyć na facebooku https://www.facebook.com/senioritki/

