W Wilnie otwarto nowy areszt

Wczoraj, 18 lipca, nastąpiło oficjalne otwarcie nowego Wydziału Aresztu i Konwoju Głównego Komisariatu Policji Okręgu Wileńskiego. Wcześniej areszt mieścił się przy ul. T. Kosciuškos 1, gdzie zarówno funkcjonariusze, jak też sami aresztowani skarżyli się na trudne warunki. Teraz instytucja przeniosła się do nowo wybudowanego budynku przy ul. T. Ševčenkos 26 w Wilnie, gdzie wszystkie podania, zgłoszenia i skargi mieszkańców są przyjmowane już od 1 lipca.

„Jeszcze przed pięciu laty, gdy rozpoczęła się reforma policji, jednym z głównych naszych zadań było polepszenie warunków pracy dla was oraz zmiana warunków przebywania w areszcie dla osadzonych” — podkreślił komisarz generalny Linas Pernavas przemawiając do policjantów podczas uroczystości.

„W tym roku razem udało się nam osiągnąć bardzo wiele i dziś już możemy przywitać się w nowym, bezpiecznym i wygodnym lokalu. Wszyscy na to zasłużyliście. Jestem wdzięczy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. Wam natomiast życzę, jak najlepiej spełniać motto policji, czyli — bronić, chronić i pomagać ludziom” — mówił komisarz generalny policji, Linas Pernavas, do funkcjonariuszy obecnych na uroczystości.

Zebranych podczas ceremonii otwarcia nowego aresztu przywitał też mer Wilna, Remigijus Šimašius. „Przede wszystkim chcę podziękować wszystkim funkcjonariuszom za to, że dzięki nim mieszkamy w bezpiecznym mieście. Wiadomo, że praca policjanta jest jedną z najbardziej trudnych i odpowiedzialnych. Budynki nie mają tutaj znaczenia, bo najważniejsi są ludzie, którzy sumiennie i cierpliwie wykonują swoją pracę. Tacy ludzie zasługują na to, żeby pracować w wygodnym, współczesnym lokalu, jaki też dziś otwieramy. Na pewno nie będę życzyć wam więcej „klientów”. Jednak jestem pewien, że tutaj będzie wam lepiej się pracowało, a osoby, które trafią do nowego aresztu, na pewno nie będą mogły już skarżyć się na pozbawienie ich godności” — powiedział Šimašius.

Kapelan policji okręgu wileńskiego, ks. Aušvydas Belickas, poświęcił nowe pomieszczenia, życząc funkcjonariuszom pogody ducha i wytrwałości w pełnieniu swoich obowiązków.

Do nowego lokalu przy ul. T. Ševčenkos przeniósł się również Wydział Operacyjny, którego miejsca pracy do tej pory mieściły się przy ul. Žirmūnų 139 A i ul. Algirdo 20, a także Wydział Licencji Zarządu Porządku Publicznego. Ponadto, w nowym budynku pracują już funkcjonariusze niektórych zarządów Biura Kryminalnego — ds. ciężkich przestępstw, ds. walki z przestępczością przeciwko mieniu, rejestracji działań przestępczych.

Wielkość nowego lokalu wynosi 7 625 m2. W nowoczesnym budynku zmieści się 100 zatrzymanych osób. W starym areszcie było 40 miejsc.

We wszystkich celach zostały zainstalowane kamery, które pozwolą stale monitorować zachowanie osadzonych. Oprócz 1-, 2-, 3- i 4-osobowych cel dla aresztowanych i zatrzymanych, w lokalu mieszczą się też pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, gabinety do przesłuchań, sala konferencyjna, prysznice i sala sportowa dla funkcjonariuszy, osiem podwórek na godzinne spacery dla aresztantów, pomieszczenie, gdzie udzielane są usługi medyczne oraz współcześnie urządzony sektor, w którym są przyjmowane podania, zgłoszenia i skargi mieszkańców.

W sektorze dla aresztantów znajduje się też specjalna cela przeznaczona dla osób, które są agresywnie nastawione, stanowią zagrożenie dla funkcjonariuszy oraz siebie samych. Zarówno ściany, jak też podłoga w tej celi są wyłożone miękkim materiałem. Niektóre cele zostały zaopatrzone nie tylko w miejsca do spania i stoły, ale również toalety. Niedawno został otwarty też nowy budynek komisariatu policji przy ul. P. Vileišio. Zarówno nowy budynek aresztu, jak też komisariat, zostały zbudowane w formule partnerstwa prywatno-publicznego. Partnerem prywatnym jest spółka PPP Projektas z grupy Darnu Group, która zaprojektowała, zbudowała i urządziła budynki policyjne. Koszty budowy wyniosły ogółem ok. 56 mln euro. Departament Policji będzie spłacał tę sumę przez kolejne 15 lat. W ciągu tego czasu nadzór nad budynkami będzie pełnić partner prywatny.

Fot. Marian Paluszkiewicz