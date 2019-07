Brak konkretnych nazwisk kandydatów na ministrów

Prezydent Gitanas Nausėda potwierdził, że koalicja rządząca zaproponowała na ministra komunikacji Władysława Kondratowicza, a na szefa ministerstwa spraw wewnętrznych – posła partii Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin, Jarosława Narkiewicza. Kandydatem na ministra rolnictwa jest Andrius Palionis, obecny poseł Litewskiej Socjaldemokratycznej Partii Pracy.

Tymczasem premier Litwy, Saulius Skvernelis, powiedział, że podczas spotkania prezydent nie podał konkretnej listy możliwych kandydatów na stanowiska ministrów, mimo iż obiecał to zrobić już w czwartek.

Z kolei prezydent Gitanas Nausėda twierdzi, że nie usłyszał przekonującej odpowiedzi władz rządzących na temat planu zastąpienia ministra komunikacji, Rokasa Masiulisa. „Zapytałem ich, dlaczego dobrze funkcjonujący minister nie może nadal być ministrem. Nie usłyszałem przekonującej odpowiedzi” – powiedział prezydent. Dodał również, że istnieją trudności z utworzeniem odnowionego rządu z powodu braku porozumienia w sprawie „konkretnego ministra”. Prezydent nie komentował bardziej szczegółowo, co miał na myśli.

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu przedstawiciele koalicji rządzącej umówili się co do zmiany trzech ministrów – spraw wewnętrznych, komunikacji oraz rolnictwa.

Skvernelis nie wymienił konkretnych nazwisk kandydatów, ale stwierdził, że jest konsensus z głową państwa co do możliwych pretendentów. Według premiera, trwają dyskusje co do tego, w jaki sposób ma być powołana nowa rada ministrów. Pojawiła się opcja, aby zmienić trzech ministrów, zanim prezydent zatwierdzi cały gabinet.

Skład rządu jest odnawiany w związku z podpisaniem nowej umowy koalicyjnej, którą zawarli Litewski Związek Chłopów i Zielonych, AWPL-ZChR, partia Porządek i Sprawiedliwość oraz Litewska Socjaldemokratyczna Partii Pracy.

Prezydent Gitanas Nausėda nie chce zmieniać wszystkich ministrów w nowym rządzie. Chciałby zatrzymać szefa resortu obrony Raimundasa Karoblisa, ministra finansów Viliusa Šapokę, ministra spraw zagranicznych Linasa Linkevičiusa oraz szefa resortu ekonomiki i innowacji Virginijusa Sinkevičiusa.

Kandydatem AWPL-ZChR na ministra spraw wewnętrznych jest obecny poseł polskiej partii i szef trockiego oddziału Związku Polaków na Litwie, Jarosław Narkiewicz – z wykształcenia nauczyciel matematyki, były dyrektor szkoły w podstawowej w Szklarach i samorządowiec, znany m. in. z działań na rzecz polskiej edukacji na Litwie, szczególnie polonistycznej i studiów w języku polskim. W poprzedniej kadencji parlamentu był jego wiceprzewodniczącym. Obecnie pracuje m. in. w parlamentarnej komisji ds. oświaty. Z kolei kandydatem polskiej partii na ministra komunikacji ma być Władysław Kondratowicz, którego nazwisko pojawiało się już wcześniej. Obecnie jest on dyrektorem jednego z departamentów w resorcie, a w rządzie Algirdasa Butkevičiusa był wiceministrem.

W rozmowie z portalem kresy.pl poseł Narkiewicz zaznaczał, że polska partia ma dużo kandydatów na ministrów spraw wewnętrznych i łączności, ale jeszcze za wcześnie, żeby mówić o konkretach.

Według posła AWPL-ZChR, w grę wchodzą dwie opcje.

Pierwsza zakłada, że na początek zmieniony zostanie tylko jeden minister, co nie będzie wymagało dalszych głosowań, a zmiany na pozostałych stanowiskach będą prowadzone sukcesywnie później.

Druga możliwość polega na wprowadzeniu wszystkich zmian od razu i ich przegłosowaniu. Poseł Narkiewicz mówił, że trwają intensywne dyskusje na ten temat. Przyznaje, że pierwszy wariant jest możliwy, ale więcej osób skłania się raczej do drugiej opcji – żeby od razu zatwierdzić wszystkie kandydatury.