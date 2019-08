Wilnianie w hołdzie Powstańcom Warszawskim WIDEO

Dla upamiętnienia 75 rocznicy Powstania Warszawskiego Polacy wileńscy nagrali teledysk, w którym zaśpiewali jedną z najpopularniejszych piosenek Powstania – Marsz Mokotowa. Piosenka powstała w 1944 roku. Autorem tekstu jest Mirosław Jezierski, kompozytorem – Jan Krzysztof Markowski, – My, Polacy, setki lat mieszkający tu, w Wilnie, nie mogliśmy nie schylić czoła przed naszymi bohaterskimi Rodakami. Do tego, chcieliśmy pokazać, że Polacy wileńscy pamiętają o tym potężnym zrywie wyzwoleńczym warszawiaków i są dumni z przynależności do wielkiego polskiego narodu. Stąd i zrodził się pomysł – „wileńskiego” wykonania powstańczej piosenki mówi autor pomysłu, dziennikarz Paweł Kobak. W utworze nie dążono do klasycznego wykonani: – jest to żołnierska piosenka, nucili ją zwykli powstańcy, którzy szli z nią na śmierć, mówi Paweł. Dlatego przyjęliśmy koncepcję – Polacy wileńscy w hołdzie Powstaniu Warszawskiemu. Chcieliśmy pokazać, że my, tu w Wilnie, pamiętamy o ofierze powstańców – dodał. Utwór wykonali znani na Litwie polscy działacze społeczni: wiceprezes Związku Polaków na Litwie Edward Trusewicz, przedstawiciel Fundacji Pamięci Narodowej Jarosław Szostko, aktor Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie – Teatr STUDIO Edward Kiejzik. W teledysku nie mogło też zabraknąć młodego pokolenia, dla którego powstańcy oddawali swe życie. Była to uczennica polskiej szkoły imienia Szymona Konarskiego w Wilnie Gerda Šišackaitė. Aranżacji utworu dokonał zespół pieśni i tańca „Ojcowizna”. Wykonali też refren utworu i partię solową. Wystąpienia aktorów w teledysku – w podwileńskim lesie, na Placu Katedralnym stolicy Litwy, na scenie słynnego Teatru na Pohulance, u murów polskiej szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie, są przeplatane kadrami dokumentalnymi walk Powstania Warszawskiego. Wszyscy aktorzy filmowali się za darmo. W hołdzie pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego, którzy oddali swoje życie w walce z najeźdźcą hitlerowskim, abyśmy my mogli żyć.

