Dwoje Polaków w nowym rządzie Litwy

Prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, zatwierdził w środę skład odnowionego rządu premiera Sauliusa Skvernelisa, w którym jest trzech nowych ministrów. Po raz pierwszy w 14-osobowym gabinecie jest aż dwoje ministrów narodowości polskiej.

Ministrem spraw wewnętrznych została posłanka Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), Rita Tamašunienė, a ministrem komunikacji – poseł tej samej partii, Jarosław Narkiewicz. Trzecim nowym ministrem – rolnictwa – będzie socjaldemokrata Andrius Palionis.

Rita Tamašunienė będzie jedyną reprezentantką płci pięknej w czternastoosobowym gabinecie rządu. Urodziła się 27 września 1973 r. w Mejszagole, w rejonie wileńskim. W 1994 r. ukończyła Konserwatorium Wileńskie ze specjalnością nauczycielską. W 2002 r. została absolwentką Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, a w 2006 r. uzyskała tytuł zawodowy magistra administracji na Uniwersytecie Michała Römera. Pracowała jako nauczycielka i wicedyrektorka szkoły podstawowej, później przeszła do pracy w administracji samorządowej. W 2007 r. objęła stanowisko wicedyrektora administracji rejonu wileńskiego. Zaangażowała się w działalność Związku Polaków na Litwie i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. W wyborach parlamentarnych w 2012 r. startowała z ramienia AWPL w okręgu wyborczym Wilno-Szyrwinty. W drugiej turze została wybrana do Sejmu RL. W 2016 r. otwierała listę wyborczą AWPL, z powodzeniem otrzymała w tych wyborach poselską reelekcję. W 2019 r. została ministrem spraw wewnętrznych.

Jarosław Narkiewicz, minister transportu, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że teraz czeka go bardzo ciężka praca.

– Co się tyczy planów pracy na moim nowym stanowisku, to one są, ale na razie nie chcę ich przedstawiać. Niech wyniki mówią same za siebie – powiedział nowy minister.

Jarosław Narkiewicz urodził się 1 stycznia 1962 r. w Trokach. Polityk, nauczyciel i samorządowiec, działacz polskiej mniejszości narodowej na Litwie, od 2008 r. poseł na Sejm Republiki Litewskiej.

W 1983 r. ukończył Wileński Instytut Pedagogiczny. Pracował jako nauczyciel matematyki w Solkienikach (1983–1984) i Szklarach (1984–2002). Był wieloletnim dyrektorem szkoły podstawowej w Szklarach (1987–2002). Od 2002 r. stał na czele wydziału oświaty rejonu wileńskiego, a od 2007 r. był wicedyrektorem administracji miasta Wilno. W 2019 r. został ministrem komunikacji. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Udział w rządzie reprezentantów polskiej mniejszości na Litwie stał się możliwy dzięki podpisanej na początku lipca nowej umowie koalicyjnej. Rządzący postanowili zmienić trzech ministrów: łączności, spraw wewnętrznych oraz rolnictwa. Fotele ministra łączności i spraw wewnętrznych przypadły Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związkowi Chrześcijańskich Rodzin, a stanowisko ministra rolnictwa – Socjaldemokratycznej Partii Pracy. Teraz sejm powinien zagłosować nad wotum zaufania dla odnowionego rządu. W niedługim czasie również w ministerstwie ekonomiki i innowacji może zajść zmiana, gdyż obecny minister, Virginijus Sinkevičius, jest oficjalnym kandydatem Litwy na stanowisko unijnego komisarza.

W gronie najbliższych współpracowników obecnego prezydenta Litwy jest polski ekonomista i dyplomata, Jarosław Niewierowicz. Kieruje on grupą ds. środowiska i infrastruktury. Wcześniej Niewierowicz zajmował stanowisko wiceministra spraw zagranicznych (2006–2008), a także był ministrem energetyki (2012–2014). W rządzie Algirdasa Butkevičiusa ponadto było czterech wiceministrów z AWPL: wiceminister energetyki – Renata Cytacka, wiceminister kultury – Edward Trusewicz, Władysław Kondratowicz wiceminister komunikacji oraz wiceministr oświaty – Edyta Tamošiūnaitė.

Honorata Adamowicz