20. edycja akcji „Ochroń mnie” – czterokrotnie mniej ofiar na drogach

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego w całym kraju tradycyjnie wystartowała wrześniowa kampania odpowiedzialności społecznej „Apsaugok mane” („Ochroń mnie”). Celem tej akcji, która odbywa się już po raz 20., jest zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania szczególnej ostrożności na drogach w związku z tym, że na ulicach wzrosła liczba dzieci.

Według danych litewskiej policji drogowej, w ciągu dwudziestu lat liczba dzieci, które zginęły w wyniku wypadków drogowych, zmniejszyła się czterokrotnie, rannych – trzykrotnie. Przykładowo, w 2000 r. obrażeń w wypadkach doznało 634 pieszych dzieci, zaś w roku ubiegłym ten wskaźnik wyniósł 202. Według specjalistów kampania „Ochroń mnie” również przyczynia się do poprawy statystyk drogowych – napisano w komunikacie samorządu stołecznego.

Kampania mająca na celu dbanie o bezpieczeństwo na drogach co roku jest organizowana przez samorząd miasta Wilna, firmę ubezpieczeniową Lietuvos draudimas, wileńską policję okręgową i administracje innych miast.

Lietuvos draudimas corocznie ubezpiecza wszystkie dzieci w wieku szkolnym od wypadków drogowych na kwotę 5 tys. euro. Polisa jest dostępna od 1 do 30 września na terenie całego kraju dla młodych pieszych i rowerzystów. Łącznie w tym roku zostanie nią objętych ponad 322 tys. uczniów. W razie wypadku, w którym ucierpiał uczeń, jego rodzice czy opiekunowie mają zwrócić się do spółki na tel. 1828 lub poprzez stronę internetową www.ld.lt. Wówczas poszkodowanej osobie zostanie wypłacona rekompensata.

W tym roku, współpracując z samorządami dwunastu miast, spółka sfinansuje również kamizelki odblaskowe dla 13 tys. uczniów klas początkowych.

„Wraz z partnerami każdego roku poszukujemy rozwiązań, które pomogłyby zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dzieci na drogach. Ostatnio zaangażowaliśmy do akcji też seniorów, którzy dyżurują na przejściach przy szkołach i pomagają dzieciom bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy. Rozdajemy maluchom odblaski i kamizelki odblaskowe, zwracamy uwagę na bezpieczną jazdę rowerem. Takie inicjatywy dają dobre wyniki, jednak powinniśmy uczyć dzieci nie tylko teorii, ale też wdrażać praktyczne nawyki dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Na pewno nie wszyscy dorośli, a tym bardziej dzieci, potrafią prawidłowo i bezpiecznie jeździć na hulajnogach. Chcę więc zachęcić dorosłych, aby zawsze starali się być dobrym przykładem dla dzieci” – powiedziała wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė.

Co roku po wakacjach, szczególnie w dużych miastach, ruch drogowy staje się bardziej intensywny w związku z powrotem na ulice miasta tysięcy studentów i uczniów. Z tego powodu stołeczny samorząd wdraża wszelkie środki mające zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadków drogowych. W tym roku na ulicach przy placówkach oświatowych, skrzyżowaniach i innych niebezpiecznych odcinkach drogowych zainstalowano ponad 100 progów zwalniających i 70 systemów oświetlenia kierunkowego na przejściach dla pieszych. Prawie 100 przejść dla pieszych zostało dodatkowo oznakowanych symbolem kampanii – specjalnym żółtym trójkątem z napisem „Apsaugok mane”.

Jak informuje samorząd, w tym roku więcej uwagi poświęca się także polepszeniu komunikacji – budowane są nowe ścieżki rowerowe, chodniki, trwa renowacja infrastruktury miejskiej. W jednym z najbardziej awaryjnych punktów miasta – na rondzie Savanorių – wprowadzono nowe oznakowania i zasady ruchu drogowego. Samorząd planuje też rozdać uczniom 2 400 kamizelek odblaskowych i 4 000 odblasków.

Według Sauliusa Gagasa, szefa Głównego Komisariatu Policji Okręgu Wileńskiego, sytuacja na drogach zarówno w Wilnie, jak też w całym kraju, stopniowo się polepsza – w wypadkach drogowych co roku ginie i zostaje zranionych coraz mniej dzieci. W ciągu pierwszego półrocza tego roku w stolicy nie zginęło żadne dziecko, kilkoro jednak zostało zranionych.

„Bezpieczeństwo naszych dzieci w dużym stopniu zależy od odpowiedzialności dorosłych, którzy lepiej muszą dbać o kulturę ruchu drogowego. Pamiętajmy, że najlepszym sposobem uczenia dzieci bezpieczeństwa na drodze jest nasz własny przykład” – podkreśla Saulius Gagas.

Przez cały wrzesień w skali kraju będą prowadzone wzmożone kontrole kierowców. Będą prowadzone wyrywkowe kontrole autobusów szkolnych i innych środków transportu przewożących dzieci. Do 8 września szczególna uwaga będzie zwrócona na właścicieli czterech kółek, którzy podczas jazdy rozmawiają przez telefon, nie zapinają pasów bezpieczeństwa, przewożąc dzieci, nie korzystają z fotelików.