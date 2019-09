Karta Rodziny – z myślą o rodzinach wielodzietnych?

Od 1 września posiadacze „Šeimos kortelė” (Karta Rodziny) mają prawo do zniżek i ulg. Przysługują rodzinom wielodzietnym, wychowującym co najmniej troje nieletnich dzieci (albo niepracujących uczniów czy studentów do 24 lat) oraz dzieci niepełnosprawne. Szacuje się, że karty należą się blisko 69 tys. rodzinom. O przyznanie Karty Rodziny złożono 6 600 tysięcy wniosków.

Jak na razie zniżki oferuje 17 firm. Wśród nich supermarkety sieci Maxima i Rimi, park wodny Vichy, sklepy artykułów biurowych Officeday, centrum rekreacyjne Trasalis Trakai Resort and SPA w Trokach i Centrum Mediacji i Usług Prawnych w Kownie. Maxima obiecuje, że podczas codziennych zakupów na kartę „Ačiū” będzie trafiało dwukrotnie więcej pieniędzy niż zwykle. 50 proc. zniżki na bilety wstępu dla posiadaczy Karty Rodziny oferuje stołeczne Centrum Wystaw i Konferencji Litexpo. Co prawda, będzie ona obowiązywała tylko w ostatnim dniu wystaw czy targów.

„Dziękuję pierwszym partnerom Karty Rodziny, którzy wykazali się odpowiedzialnością społeczną i przyjaznym stosunkiem wobec rodzin wielodzietnych i wychowujących dzieci niepełnosprawne. Na szacunek i zrozumienie zasługują wszystkie rodziny, gdyż są one fundamentem naszego państwa, ale doskonale rozumiemy, z jakimi wyzwaniami muszą się zmierzyć rodziny wielodzietne i wychowujące dzieci niepełnosprawne. Mam nadzieję, że wkład naszych partnerów będzie nie tylko dodatkowym wsparciem dla takich rodzin, ale też zmieni ogólne nastawienie do misji umacniania rodziny” – powiedział minister opieki socjalnej i pracy, Linas Kukuraitis.

Ministerstwo opieki socjalnej i pracy prowadzi też negocjacje z samorządami i firmami komunikacji publicznej w sprawie zniżek na komunikację miejską i międzymiastową.

Rzeczniczka prasowa ministerstwa opieki socjalnej i pracy, Rasa Žemaitė, powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu”, że resort spodziewa się większej liczby wniosków o przyznanie Karty Rodziny. Tymczasem jej posiadacze twierdzą, że spodziewali się większych zniżek oraz większej ilości placówek, które je zaoferują.

Mieszkanka rejonu wileńskiego, Alina, jest matką trójki dzieci. Twierdzi, że w małych miejscowościach szczególnie trudno znaleźć sklep, który oferuje zniżki dla posiadaczy Karty Rodziny, a i te są mizerne. Mówi, że w Polsce sytuacja jest znacznie lepsza.

– Moja siostra mieszka w Słupsku i też korzysta z podobnej karty. Wiem, że jest tam mnóstwo firm i instytucji, które oferują zniżki nie tylko na żywność, ubranie czy obuwie. Jest sporo ofert związanych z zajęciami edukacyjnymi i artystycznymi dla dzieci, turystyką, kulturą. Zniżki oferują teatry, kina, ośrodki wypoczynkowe, parki rozrywki, par, kina, muzea, baseny. Mamy nadzieję, że i na Litwie z czasem będzie podobnie – mówi wielodzietna mama.

Minister Kukuraitis twierdzi, że co raz więcej podmiotów biznesowych zgłasza się z ofertami ulg dla posiadaczy kart. „Potrzeba trochę więcej czasu po to, by się zorientować, jakie towary cieszą się największą popularnością wśród posiadaczy Kart Rodziny. Ministerstwo zaprasza o dołączenie się do inicjatywy kolejnych przedsiębiorców” – zapewnia urzędnik.

Jedna karta przysługuje rodzinie liczącej do 6 członków. W wypadku, kiedy jest ich więcej, rodzina otrzymuje więcej kart. Karty są imienne, dlatego można z nich korzystać tylko po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Osoby nieletnie mogą okazać legitymację uczniowską. Kartę dostaje się po upływie 30 dni od momentu złożenia wniosku. Jest ważna 5 lat. Całkiem prawdopodobne, że po 5 latach nie trzeba będzie karty posiadać fizycznie. Możliwe, że będzie dostępna także w formie aplikacji mobilnej.

***

Wszystkich partnerów i oferowane przez nich zniżki będzie można znaleźć na stronie internetowej seimos-kortele.lt od 12 września. Kartę Rodziny można otrzymać składając wniosek na stronie spis.lt lub w samorządzie.