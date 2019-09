Zapraszamy do lektury naszego kolejnego wydania magazynowego!

Szanowni Czytelnicy! W sobotę, 21 września, ukaże się najnowsze kolorowe wydanie magazynowe „Kuriera Wileńskiego”, które będzie dostępne przez cały tydzień w kioskach, sklepach i urzędach pocztowych. Zapraszamy do jego bogatej zawartości! Poniżej spis poszczególnych publikacji.

TEMAT TYGODNIA

Jak odzyskać swoje imię i nazwisko?

Jednym z tematów polsko-litewskich rozmów jest kwestia braku prawa do oryginalnej pisowni nazwisk. Czy faktycznie jest ona niedopuszczalna?

WYWIAD NUMERU

Moje życie to śpiew

Śpiew towarzyszy mi w zasadzie od dziecka, zawsze lubiłam śpiewać. Chyba zanim zaczęłam mówić, już śpiewałam – mówi Bożena Sokolińska.

KULTURA

Młodzi i ich wielka pasja

13 września koncertem w Warszawie zakończyło się I Międzynarodowe Spotkanie Młodych, w którym wzięła udział młodzież z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski.

FOTOREPORTAŻ

O polskiej szkole zabawnie i zajmująco

Co zrobić, żeby kolejni uczniowie przyszli do polskich szkół? Najlepiej, jeśli najpierw szkoły wyjdą do nich – podczas Targów Edukacyjnych.

WYCHOWANIE

Po co komu samodzielność?

Co to znaczy, że jesteśmy samodzielni? Od jakiego momentu i w jakim zakresie możemy oczekiwać, a nawet wymagać samodzielności od innych?

TECHNOLOGIE

Geolokalizacja – komórka nas zdradza!

Jeszcze trzy dekady temu niezbędni byli pracownicy do śledzenia i kontroli wytypowanych osób. Obecnie śledzić obywateli jest dużo łatwiej.

ŚWIAT

Batalia o brexit. Johnson zignoruje parlament?

Został premierem, bo obiecał, że wyprowadzi Wielką Brytanię z Unii Europejskiej 31 października – wszystko jedno, czy z umową, czy bez niej.

SPORT

Wolę pomagać w ciszy i bez poklasku

W połowie lat 90. w Polsce wybuchła citkomania, a Marek Citko szybko poznał smak sławy. Dziś były piłkarz reprezentacji Polski pracuje w TVP.