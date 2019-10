GKW zapowiada zmiany okręgów wyborczych

Szykując się do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, Główna Komisja Wyborcza (GKW) planuje reorganizację okręgów wyborczych. GKW zakłada, że na Litwie miałoby zostać 70 okręgów jednomandatowych, zaś jeden zostałby przeznaczony dla obywateli Litwy mieszkających za granicą.



„Zmiany demograficzne skutkują tym, że w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie liczba ludności wzrasta, zaś w regionach – maleje. Z tego powodu zmiany granic okręgów wyborczych są nieuniknione” – napisano w oświadczeniu prasowym GKW.

Nowe granice okręgów mają zostać zatwierdzone i ogłoszone do końca tego roku – należy bowiem zrobić to co najmniej 210 dni przed wyborami, które odbędą się 11 października 2020 r. Przy wyznaczaniu granic mają być wzięte pod uwagę: podział administracyjny kraju, granice poprzednich okręgów, ogólna liczba wyborców oraz zmiany demograficzne. Projekt reorganizacji okręgów wyborczych zostanie przedstawiony opinii publicznej już jutro, 9 października. Warto zaznaczyć, że swoje uwagi w tej sprawie będą mogli przedstawić również mieszkańcy.

„GKW ma nadzieję, że projekt doczeka się zainteresowania w społeczeństwie. Toteż po prezentacji projektu, GKW będzie czekać na konkretne propozycje i uwagi. Swoją opinię i propozycje w sprawie granic okręgów wyborczych każdy chętny będzie mógł przesłać pocztą elektroniczną na adres: apygarduribos@vrk.lt do 8 listopada” – napisano w oświadczeniu GKW.



Zgodnie z prawem, liczba wyborców w okręgu ma wynosić od 0,9 do 1,1 dla średniej liczby wyborców we wszystkich okręgach jednomandatowych.

„GKW ma sprawdzić, ilu obywateli brało udział w ostatnich wyborach poza granicami naszego kraju i ustalić, czy ta liczba odpowiada 0,9 średniej liczby wyborców w okręgach jednomandatowych na Litwie. Jeśli ta liczba jest równa albo większa, GKW powinna zadecydować o pojawieniu się dodatkowego okręgu wyborczego również zagranicą. W takim wypadku na Litwie, zamiast 71 zostałoby 70 okręgów, zaś jeden powstałby zagranicą. Z tego powodu granice większości okręgów musiałyby się zmienić” – powiedziała dziennikarzom Laura Matjošaitytė, przewodnicząca GKW.

Dopuszczalne przez prawo odchylenie od średniej w wysokości 10 proc. znaczy, że najmniejszy okręg stanowiłoby 31–32 tys. wyborców, zaś największy 37–38 tys. Według Matjošaitytė, kryteriom nie odpowiada 19 okręgów. Średnia liczba wyborców jest wyższa od normy w okręgach Wilna, Kowna i Kłajpedy. Znacznie zmniejszyła się natomiast w okręgach wiejskich.

Swoje oceny w sprawie okręgów wyborczych eksperci przedstawili GKW jeszcze w lipcu. Wówczas uznano, że w Wilnie i jego okolicach zbyt duże są okręgi Starego Miasta, Nowego Miasta, Antokolu, Fabianiszek i Karolinek, a także Niemenczyna. W rej. kowieńskim – Raudonodvaris, Aleksotas i Vilijampolė, natomiast w rej. kłajpedzkim – Danė i Gargždai. Tymczasem za zbyt małe okręgi uznano Kuršo, Plungės, Šilutės, Zanavykų, Vilkaviškio, Sėlos, Anykščių-Panevėžio, a także Molėtų-Širvintų.

Eksperci szacują, że w ciągu roku liczba okręgów, nieodpowiadających wymogom wielkości, wzrośnie z 19 do 25. Prognozuje się, że 13 będzie za dużych, a 12 zbyt małych.

Opr. B. Ł. na podst. BNS, vrk.lt

Fot. Marian Paluszkiewicz