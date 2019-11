Nowe boiska sportowe w rejonie wileńskim – dla uczniów i mieszkańców

Podbrzezie – to kolejna miejscowość rejonu wileńskiego, w którym powstało nowe boisko wielofunkcyjne. Podstołeczny samorząd pod kierownictwem mer Marii Rekść od lat realizuje projekty na rzecz rozwoju całego rejonu wileńskiego, przyczynia się do poprawy komfortu i jakości życia mieszkańców.

W ostatnich latach podjęto wiele działań na różnych płaszczyznach zmierzających do poprawienia warunków życia mieszkańców, takich jak: oświata, kultura, sport, zdrowie, infrastruktura i in. Poprzez inwestowanie w infrastrukturę sportową Samorząd Rejonu Wileńskiego promuje zdrowy tryb życia i uprawianie sportu, dąży do stworzenia sprzyjających warunków do rozwoju aktywności fizycznej i różnych zajęć sportowych.

W Podbrzeziu otwarto nowe boisko

23 października tuż obok gimnazjów w Podbrzeziu – im. św. Stanisława Kostki i „Verdenės” – uroczyście otwarto nowe i nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść z satysfakcją odnotowała, że Podbrzezie jest kolejną miejscowością w rejonie, które ma nowe i nowoczesne boisko. Mer zapewniła, że nowe boisko ma służyć nie tylko dla uczniów obu gimnazjów, ale też dla wszystkich mieszkańców Podbrzezia. „Wierzę w to, że Wasza współpraca będzie się dobrze układała, że będziecie tutaj uprawiali sport i przyjaźnie się do siebie odnosili” – zaznaczyła mer.

Symboliczną wstążkę przecięli wraz z mer M. Rekść: przedstawiciel spółki Rolana Irmantas Plytnikas, wicedyrektor Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu Anna Jankowska i dyrektor Gimnazjum „Verdenės” Violeta Dapkevičienė.

Pierwszego gola w nowiutką bramkę strzelił starosta gminy podbrzeskiej Wojciech Drozd. Na świeżo zbudowanych ścieżkach do biegania, placach do gry w koszykówkę i piłkę ręczną odbyły się mini zawody. Uczestnicy święta i uczniowie wzięli udział w konkursie na rzuty karne w koszykówce, zaś na placu do gry w piłkę nożną odbyły się przyjacielskie zawody piłkarskie. Na placu do gry w piłkę plażową konkurowali ze sobą nauczyciele wychowania fizycznego i uczniowie. Młodzi biegacze wypróbowali z kolei ścieżki do biegania.

Na nowym boisku w Podbrzeziu do dyspozycji osób uprawiających sport czekają ścieżki do biegania, plac do gry w piłkę nożną pokryty sztuczną trawą, uniwersalny plac do gry w koszykówkę i tenisa, skocznia, plac do gry w piłkę ręczną, strefa ze sprzętem dla lekkoatletów, trybuny, ścieżka dla pieszych i obiekty małej architektury. By uczniowie i inne osoby uprawiające sport na boisku mogły się czuć bezpiecznie, teren ogrodzono i oświetlono.

Budowa boiska kosztowała ponad 450 000 euro. Pieniądze na ten cel skierowano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, budżetu Litwy i budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego. Lwią część, bo aż około 90% środków, na ten cel wyasygnował Samorząd Rejonu Wileńskiego.

Nowe boisko dla miłośników sportu w Mariampolu



Uczniowie Gimnazjum im. M. Lukšienės i mieszkańcy Mariampola również mogą już korzystać z nowego i nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego. Wartość projektu sięga ponad 450 000 euro.

Nowo wybudowany obiekt ma służyć zarówno uczniom, jak i dorosłym mieszkańcom. Miejscowość tę zamieszkuje wielu miłośników sportu, którzy do dyspozycji będą mieli: bieżnie, boisko do piłki nożnej, uniwersalne boisko do koszykówki i siatkówki, zeskocznię do skoków i strefę do ćwiczeń lekkoatletycznych. Teren szkoły zagrodzono, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i sportowcom.

Warto wspierać sport dla zdrowia

Mówiąc o inwestycjach Samorządu Rejonu Wileńskiego dokonanych ostatnimi laty w infrastrukturę sportową, mer nie kryjąc zadowolenia przypomniała, że już udało się zbudować ponad 20 boisk. Samorząd zapewnił też, by wszystkie placówki oświatowe w rejonie mogły korzystać z odnowionej infrastruktury sportowej.

Inwestycje Samorządu w upowszechnianie aktywności fizycznej mieszkańców w tym roku dotrą też do 2 kolejnych miejscowości: w Glinciszkach powstanie przestrzeń rekreacyjno-sportowa, a przy Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach – odnowione boisko.

Z odnowionych boisk już od 4 lat korzystają mieszkańcy Niemenczyna, gimnazjów im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach i w Zujunach, Szkoły Podstawowej w Rakańcach w gminie Mariampol, społeczność Skojdziszek. Otwarto strzelnicę biathlonową obok Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego oraz odnowiono boisko sportowe przy Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego i Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie.

Wcześniej w pobliżu dwóch gimnazjów w Kowalczukach wybudowano nowoczesne wielofunkcyjne boisko i uporządkowano jego otoczenie. Duże inwestycje w rozwój obiektów sportowych poczyniono również w Rudominie, gdzie obok Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca zmodernizowano stadion.

