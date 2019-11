Para prezydencka spotka się z papieżem

7 listopada, prezydent Gitanas Nausėda wraz z małżonką Dianą udali się z dwudniową wizytą do Włoch. Dziś prezydent Litwy spotka się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą oraz premierem Giuseppe Conte. Para prezydencka zostanie również przyjęta na audiencji przez papieża Franciszka w Watykanie.

Podczas spotkań z włoskim premierem i prezydentem zostaną omówione dwustronne stosunki polityczne, gospodarcze i kulturowe, współpraca z Unią Europejską i NATO. Uwaga zostanie poświęcona też kwestiom migracji, bezpieczeństwa w regionie oraz możliwym zagrożeniom ze strony Rosji. Zaplanowano także spotkanie z Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, Wielkim Mistrzem Zakonu Maltańskiego, z którym Litwa współpracuje od 27 lat. Głównym punktem włoskiej wizyty litewskiego prezydenta będzie jednak spotkanie z papieżem.

„Audiencja u papieża Franciszka dla mnie i Diany jest bardzo ważnym i znaczącym wydarzeniem życiowym. Pragnę podziękować papieżowi za jego ciągłą uwagę oraz modlitwy za nasz kraj i jego mieszkańców. Litwa zawsze odczuwała mocne wsparcie ze strony Stolicy Apostolskiej. Jesteśmy bardzo wdzięczni za potępienie okupacji sowieckiej oraz zachęcanie, by nasz naród dążył do wolności. Udaję się do Watykanu również w celu zaczerpnięcia u papieża natchnienia i siły oraz przekazania mu pozdrowień od naszych mieszkańców” – przed wyjazdem do Włoch powiedział Gitanas Nausėda.