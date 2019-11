W dniu Narodowego Święta Niepodległości ambasador Urszula Doroszewska wręczyła odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę osobom zaangażowanym na rzecz popularyzacji polskiej literatury i języka polskiego na Litwie. Wśród odznaczonych znalazła się Jadwiga Podmostko, długoletnia dziennikarka „Kuriera Wileńskiego”.

W 101. rocznicę odzyskania niepodległości ambasada RP na Litwie zaprosiła przedstawicieli polskich organizacji, szkół, osoby związane z propagowaniem polskiej kultury na Litwie na uroczysty koncert poświęcony historii walk Polaków o wolność. W wieczornej uroczystości wzięli udział nie tylko Polacy z Wileńszczyzny, ale także z odległych miejscowości, którzy na co dzień mają o wiele mniej okazji niż wilnianie do uczestniczenia w wydarzeniach w języku ojczystym.

– Dziękuję Państwu, że tak licznie uczestniczyliście w uroczystościach na Rossie, ale także za to, że święto niepodległości zostało upamiętnione w tak wielu miejscach na Litwie. Dziękuję tym, którzy zorganizowali obchody w Trokach, Kownie, Nowych Święcianach, Kiejdanach, Solecznikach, Poniewieżu – zwróciła się do gości ambasador.

– Dziś w naszej pamięci zwracamy się szczególnie ku tym, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości. Teraz, w Wilnie, szczególnie przypominamy sobie powstańców styczniowych, którzy już 22 listopada spoczną na Rossie – zauważyła ambasador, zachęcając jednocześnie, by jak najwięcej osób wzięło udział w pogrzebie straconych za walkę z zaborcą, włączając się w kondukt pogrzebowy.

Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, jakie prezydent Andrzej Duda przyznał osobom zaangażowanym na rzecz popularyzacji polskiej literatury i języka polskiego na Litwie.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i literatury na Litwie został odznaczony Aleksander Sokołowski.

Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w popularyzowaniu polskiej literatury i języka polskiego na Litwie odznaczeni zostali:

Teresa Dalecka, Irena Fedorowicz, Kinga Geben, Regina Jakubėnas, Jadwiga Podmostko, Aleksander Śnieżko, Teresa Danuta Balašaitienė.

– Jest to dla nas, polonistów, szczególny rok. Obchodzimy 440. rocznicę założenia Uniwersytetu Wileńskiego, 100. rocznicę jego reaktywowania i 25. rocznicę działalności polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim. Te odznaczenia zobowiązują nas do kontynuowania naszych prac na niwie języka polskiego – podziękowała w imieniu nagrodzonych dr Kinga Geben z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego.

Dla Jadwigi Podmostko, która od przeszło pół wieku jest dziennikarką „Kuriera Wileńskiego” oraz jest również autorką „Kalendarza Rodziny Wileńskiej”, szczególne znaczenie miały okoliczności, w jakich odbywała się uroczystość. – Order przyznany przez prezydenta RP to wielkie wyróżnienie, a otrzymanie go w obecności tak licznej, polskiej społeczności, to, można powiedzieć, dla mnie podwójne szczęście – podkreślała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

W dniu narodowego święta widowni Domu Kultury w Wilnie zaprezentowano koncert „Popiół i diament. Historia Polski w muzyce”. Był on muzyczną podróżą do momentów szczególnie ważnych w dziejach Polaków, od średniowiecza aż do współczesności. Na koncert, przygotowany z okazji 100-lecia Niepodległości Polski, złożyły się utwory dobrze znane publiczności, od dzieł Moniuszki, aż po współczesną muzykę filmową. Na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie wystąpili: Milena Lange (sopran), Damian Wilma (baryton), Maciej Przestrzelski (skrzypce solo / koncertmistrz), Monika Polaczek-Przestrzelska (fortepian), Andrzej Krusiewicz (konferansjer) oraz Warszawska Orkiestra Kameralna „Impressione”.

Fot. Marian Paluszkiewicz