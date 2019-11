Na Białoruś wystarczy przepustka

Przed kilkoma dniami weszły w życie przepisy o ruchu bezwizowym, które obejmują zachodnią część Białorusi. Odtąd wystarczy wyrobienie odpowiedniej przepustki.

Obywatele Litwy bez wizy mają prawo wjazdu do strefy przygranicznej, w tym do Grodna, Brześcia, Lidy i Puszczy Białowieskiej. Pobyt na tzw. przepustce obejmuje 15 dni. Jej uzyskanie jest bardzo proste – należy wejść na stronę Bezviz.by. Jest to zautomatyzowany turystyczny sklep internetowy. Formalności trwają zaledwie 5 minut. Niezbędna jest kopia paszportu, podanie daty wyjazdu oraz zgłoszenie adresu, pod którym zostaniemy. Warto podkreślić, że dokument podróży powinien być ważny jeszcze przez co najmniej 90 dni, a na każdy dzień pobytu udający się na Białoruś powinien na własny użytek posiadać 23 euro w gotówce.

Na stronie Bezviz.by znajduje się również dokładna mapa rejonów, które są objęte ruchem bezwizowym: grodzieński, szczuczyński, lidzki, woronowski, świsłocki, brzostowicki i wołkowyski (w obwodzie grodzieńskim), a także Brześć oraz rejony: brzeski, żabinkowski, kamieniecki i prużański (w obwodzie brzeskim). Jest tu również informacja, w jakie dni, a także w jakich godzinach warto przekraczać granicę.

„Nowe doświadczenia zaczną się na granicy z Unią Europejską! Granica Białorusi i UE to niezwykłe miejsce dla turystów europejskich, czegoś takiego nie ma na Zachodzie. Czasem ludzie spędzają tu w kolejkach po kilka godzin dziennie. Aby pomóc uniknąć długiego oczekiwania na granicy, przygotowaliśmy kilka praktycznych wskazówek. Wzywamy ze zrozumieniem podejść do możliwie długiej kontroli funkcjonariuszy celnych czy straży granicznej. Myśl pozytywnie i odbieraj to jak swoją niezapomnianą podróż” (pisownia oryginalna) — piszą administratorzy strony i zachęcają do zapoznania się z ikonografiką średniego czasu odprawy.

Obywatele Litwy mogą przekraczać granicę na przejściu Soleczniki-Bieniakonie, Raigardas-Priwałka (okolice Druskienik), a także na Kanale Augustowskim, w Švendubre.

Białoruś od kilku lat otwiera się na europejskich turystów, o czym świadczy fakt ruchu bezwizowego, który obejmował Brześć, Grodno i rejon grodzieński oraz Puszczę Białowieską. Odtąd biura turystyczne na Litwie organizują wycieczki na Białoruś, a białoruski Dziadek Mróz, mieszkający w sercu Puszczy Białowieskiej, ściąga w okresie zimowym najmłodszych.

Bezwizowy wyjazd na Białoruś jest możliwy również przez lotnisko w Mińsku. Głównym wymogiem jest przylot i odlot z białoruskiej stolicy. Turysta wówczas może się znajdować na terenie tego kraju przez 30 dni, a z takiej możliwości mogą skorzystać obywatele 80 krajów.

Unia Europejska nie pozostaje dłużna Aleksandrowi Łukaszence. W tym tygodniu Rada UE zobowiązała się do podpisania z Białorusią umowy o uproszczonym trybie wydawania wiz. Novum będzie polegało na tym, że wizy będą kosztowały 35 euro, a nie 60 jak dotychczas, a wnioski będą rozpatrywane do 10 dni. Bezpłatne wizy będą mogli otrzymać nieletni do 12 roku życia oraz uczniowie, studenci do 25 roku życia, jeśli udają się na Zachód w celach niekomercyjnych.