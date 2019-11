Od 1 stycznia więcej pieniędzy na dziecko i wyższe emerytury

Po długich dyskusjach w Sejmie, przyjęto projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach na dziecko i wyższe emerytury. Nowelizacja ustawy o świadczeniach na dziecko zakłada dalsze zwiększanie uniwersalnego świadczenia na dziecko do 60 euro miesięcznie, a nieco później ta kwota ma wzrosnąć do 70 euro. Średnia emerytura w przyszłym roku ma wzrosnąć o 8,2 proc.

– Sejm zakończył czytanie budżetu na rok 2020 i zwrócił projekt rządowi, który powinien z kolei ocenić propozycje posłów i komitetów sejmowych. Następnie już skorygowany projekt wróci znów do Sejmu. Na razie jeszcze nic nie zostało zatwierdzone. Sejm i rząd szukają kompromisów, chcemy, aby wszystkim było dobrze, aby jak największa część społeczeństwa była zadowolona. Dzisiaj nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, bo być jeszcze po prostu nie może. Na razie tylko rozpatrujemy projekt budżetu. Rząd może jeszcze korygować budżet, ale minimalnie. Ale to nie jest żaden konflikt, tak uzgodniliśmy z rządem – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” przewodniczący Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych Ramūnas Karbauskis.

Projekt poprawki zakłada, że miesięczne świadczenie na dziecko ma wzrosnąć do 70 euro.

– Pieniądze na dziecko mają wzrosnąć do 70 euro. Tak zagłosował Sejm. Ale jak już mówiłem, projekt został zwrócony rządowi do ponownego rozpatrzenia. Zapewniam was, że od 1 stycznia pieniądze na dziecko na pewno wzrosną z 50 do 60 euro. Ale naszym celem jest 70 euro miesięcznie na dziecko. Będziemy z rządem rozmawiać na ten temat, być może 70 euro będzie płacone nie od 1 stycznia, ale postaramy się ustalić dokładną datę od kiedy. Natomiast dla rodzin wielodzietnych, niemajętnych bądź wychowujących dzieci niepełnosprawne z 20 do 40 euro. Pieniądze na dziecko mogą zwiększyć się i w środku roku – zaznaczył Karbauskis.

Z budżetu Sodry i budżetu państwa na zwiększenie emerytur w 2020 roku dodatkowo przeznaczonych ma być 240 mln euro. Średnia emerytura dla osób w powszechnym wieku emerytalnym po indeksowaniu w przyszłym roku miałaby wzrosnąć o 8,11 proc. – do 374 euro, natomiast średnia emerytura z wymaganym stażem pracy ma wynieść 395 euro,

– Sejm poparł propozycje podniesienia emerytury zgłoszone przez prezydenta. Chciałbym zaznaczyć, że propozycje prezydenta przewidują średni wzrost emerytury o trzy euro. Oprócz propozycji prezydenta podnosimy ten wzrost jeszcze o 30 euro. Oznacza to, że od 1 stycznia emerytury średnio wzrosną o 33 euro. Dużo kłamstw na ten temat było w mediach, że jakoby Sejm nie zgadza się na podniesienie emerytur. Prawda jest zupełnie inna, my nie tylko popieramy propozycję prezydenta, ale też zaproponowaliśmy jeszcze większy wzrost – podkreślił przewodniczący Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych Ramūnas Karbauskis.

Lider partii zaznaczył, że nie wszystkie propozycje dotyczące podatków zaproponowanych przez prezydenta zostaną zaakceptowane.

– Mamy budżet państwa, szukamy zasobów, są spółki państwowe, ich dywidendy. Będziemy starać się wybrnąć z danej sytuacji tak, aby nie narobić dodatkowych problemów. Jestem przekonany, że budżet państwa na 2020 r. zostanie przyjęty bez zakłóceń. Postaramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie, aby zarówno koszty, jak i przychody, były zrównoważone. Mogę zapewnić, że budżet z pewnością nie będzie deficytowy. Myślę, że znajdziemy kompromis. Budżet prawdopodobnie zostanie przyjęty 10 grudnia – powiedział przewodniczący Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych.