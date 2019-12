Krzysztof Krawczyk – Pożegnalny Koncert z Wileńszczyzną

Pod koniec lat 70. Krzysztof Krawczyk rozpoczął współpracę z Jarosławem Kukulskim, który skomponował dla niego piosenkę „To co dał nam świat”. W 1980 utwór stał się przebojem. W tym samym roku wyruszył w trasę koncertową do USA, gdzie zamieszkał. Oprócz koncertowania, dorabiał, kryjąc papą dachy. W USA przebywał do 1985, głównie koncertował w klubach w Chicago, Las Vegas i Indianapolis. Jego występy cieszyły się dużą popularnością. Podczas pobytu nagrał płytę pt. From a Different Place.

Zapytany, o okresie życiowym w Stanach, Krzysztof Krawczyk opowiada: „Dla śpiewaka w USA najtrudniejszy czas jest w adwent albo post. Polonia bardzo przestrzega takich rzeczy i nie ma wtedy grania. Wtedy się brało inną pracę. Ale nigdy tak nie było, żebyśmy byli głodni, bo Ameryka nie jest droga. Tam każdy biedak może się wyżywić, na przykład wycinając z gazet kupony na żywność. Ja tego nigdy nie robiłem, ale wiem, że tak można przeżyć. W tamtym czasie w Ameryce można było przeżyć w dwie osoby za 50-80 dolarów na tydzień, a ja jednak parę setek zarabiałem. Mogłem wtedy pomóc rodzinie w Polsce i zapłacić sobie za życie, tylko że na odkładanie już nie starczyło. Po 9-letnim pobycie w Ameryce odłożyłem 4 tysiące dolarów, za które kupiłem fiata i z dumą go odebrałem (śmiech). Przyjechałem goły i wesoły, tak wyszło.”

Niedługo potem Artysta powrócił do Polski i nagrał w duecie z Bohdanem Smoleniem kilka humorystycznych piosenek („Mężczyzna po czterdziestce”, „Dziewczyny, które mam na myśli” do melodii przeboju Willie Nelsona i Julio Iglesiasa „To All the Girls I Loved Before” z 1984), które były zupełnie odmienne od jego dotychczasowej twórczości. W telewizyjnym programie sylwestrowym, transmitowanym przez Program Pierwszy Telewizji Polskiej, w 1984 zaśpiewał piosenki ze swojego longplaya „Dobry stary rock” i „To jest po prostu rock and roll”, które zyskały uznanie wśród publiczności. Na początku 1985 nagrał płytę pt. Wstaje nowy dzień. W tym samym roku zdobył drugą nagrodę na Festiwalu w Opolu po wykonaniu piosenki „Nie przesadza się starych drzew”. Niedługo potem został uznany piosenkarzem roku w plebiscycie tygodnika „Panorama”.

W 1986 w „Radiowej piosence tygodnia”, „Interstudiu 86” i „Telewizyjnej liście przebojów” Telewizji Polskiej wygrywają piosenki „Za tobą pójdę jak na bal”, „To jest po prostu rock and roll”, „Pokochaj moje marzenia”, „Wstaje nowy dzień” i „Ostatni raz zatańczysz ze mną”. W tym samym roku Artysta zdobył także drugie miejsce w plebiscycie Polskiego Radia na „Przebój Roku” za piosenkę „Ostatni raz zatańczysz ze mną”.

Pożegnalny Koncert Krzysztofa Krawczyka z Wileńszczyzną, który się odbędzie 14 lutego 2020 r. właśnie symbolicznie nosi nazwę kultowej piosenki lat 80. – „Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz” .

Krzysztof Krawczyk zrealizował też teledyski do piosenek: „Za tobą pójdę jak na bal”, „Ostatni raz zatańczysz ze mną”, „Dziewczyny, które mam na myśli” (duet z Bohdanem Smoleniem, motyw filmu Diabelskie Szczęście), i inne.

28 czerwca 1988 uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu koło Buszkowa. Cała rodzina Krawczyków odniosła poważne obrażenia. Piosenkarz miał pękniętą żuchwę, uszkodzone kości policzkowe, złamaną szczękę, centralne zwichnięcie stawu biodrowego, złamaną nogę. Jego syn był przez kilka dni nieprzytomny, miał stłuczenie pnia mózgu, złamaną rękę, nogę i szczękę, zaś żona miała wstrząśnienie mózgu i była mocno poobijana. Był to niesamowicie trudny okres w życiu Artysty i jego rodziny.

10 lutego 1989 w Obornikach zagrał pierwszy koncert po wypadku; na estradę wszedł o lasce, pożyczonej od Ryszarda Poznakowskiego z Teatru Syrena. Zagrał przyśpiewki góralskie, przeboje The Beatles, Elvisa Presleya, Stevie Wondera, a także utwory własne. Występem rozpoczął kolejną trasę po Polsce i świecie. Występy Krzysztofa Krawczyka były poprzedzane reklamą prasową i telewizyjną, którą zajął się dziennikarz Jerzy Wenderlich. W tym samym roku został dobrze przyjęty przez Polonię australijską, dla której wystąpił z koncertami w Adelaidzie, Sydney i Melbourne.

Muzykę Krzysztofa Krawczyka zna zarówno starsze, jak i młodsze pokolenie. Ma on na swoim koncie niesamowitą ilość znanych przebojów. Starszym kojarzyć się będzie m.in. z utworamilat 70. lub 80., natomiast młodsi znają Artystę z rytmicznych nagrań z Goranem Bregoviciem (2001) oraz pię­knych solowych ballad, które szturmem zdobywały listy przebojów m.in. “Bo jesteś ty” (2002) czy “Trudno tak” (2005).

14 lutego w Wilnie zabrzmią wszystkie najsłynniejsze przeboje Krzysztofa Krawczyka!

Agencja „Polskie Imprezy na Litwie” serdecznie zaprasza wieczór walentynkowy spędzić po raz ostatni z Królem polskiej estrady.

Pożegnalny koncert Krzysztofa Krawczyka odbędzie 14 lutego 2020 r. o godz. 19:00 w Sali koncertowej Compensa w Wilnie

Bilety do nabycia na BILIETAI.LT

Organizator koncertu: Agencja „Polskie Imprezy na Litwie”