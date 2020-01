Widowisko muzyczne „Narodzony na sianie” widzowie Wilna mogli już oglądać dwukrotnie i przyjęli je bardzo serdecznie. W tym roku Rafał Jackiewicz, saksofonista i producent koncertu, postanowił pokazać go więc widowni, która mieszka poza Wilnem. Znane kolędy i pastorałki we wspaniałym wykonaniu mogli obejrzeć tym razem widzowie Niemenczyna i Solecznik.



W sobotę, 4 stycznia, w Niemenczynie widzowie usłyszeli jazzowo-popowe aranżacje polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu Eweliny Saszenko i Daniela Cebuli-Orynicza. Wokalistom towarzyszył zespół muzyków: Piotr Dziadkowiec (instrumenty klawiszowe), Łukasz Dudek (gitara), Mateusz Szewczyk (kontrabas, gitara basowa), Tomasz Machański (perkusja), Katarzyna Żemojtin (skrzypce). W roli narratora wystąpiła Ewa Szturo. W niedzielę widowisko można było obejrzeć w Centrum Kultury w Solecznikach. Tym razem do wykonawców dołączył także chór łączony, składający się z członków zespołów „Solczanie” i „Solczanka”.

– Chcieliśmy wyjść poza Wilno, by dotrzeć z naszym koncertem do szerszej publiczności. Powstał więc pomysł, by odwiedzić rejony – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Rafał Jackiewicz.



– Frekwencja w obu miejscach była najlepszym dowodem na to, że warto organizować takie wydarzenia również poza stolicą. Tak w Niemenczynie, jak i Solecznikach, widownia była przepełniona, a ludzie przyjęli nas bardzo serdecznie – zauważył muzyk.

Niemenczyn jest dla utalentowanego saksofonisty miejscem szczególnym, bo właśnie tu dorastał i tu, jak powiedział w jednym z wywiadów dla „Kuriera Wileńskiego”, jego przygoda z muzyką zaczęła się od zainteresowania harmonią dziadka.

– Od lat współpracuję z Wielofunkcyjnym Ośrodkiem Kultury w Niemenczynie i bardzo cieszę się, że w tym roku udało nam się wspólnie zorganizować ten koncert. W realizacji podobnych projektów przeszkadza nieco rekonstrukcja budynku samego ośrodka, która potrwa z pewnością jeszcze ponad rok, dlatego to wydarzenie odbyło się w kościele pw. św. Michała Archanioła w Niemenczynie. Myślimy jednak o kolejnych projektach – powiedział producent koncertu.