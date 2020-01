Zapraszamy do lektury naszego kolejnego wydania magazynowego!

Szanowni Czytelnicy! W sobotę, 18 stycznia ukaże się najnowsze wydanie magazynowe „Kuriera Wileńskiego”, które będzie dostępne przez cały tydzień w kioskach, sklepach i urzędach pocztowych. Zapraszamy do jego bogatej zawartości! Poniżej spis poszczególnych publikacji.

TEMAT TYGODNIA

Babcie i dziadkowie nie mają na Litwie swojego święta

W Polsce już od 56 lat Dzień Babci obchodzony jest 21 stycznia, a dzień później świętują dziadkowie. Na Litwie nie ma takiego święta w ogóle.

WYWIAD NUMERU

Przed nami wiele kulinarnych wyzwań

Elżbieta Monkiewicz opowiada o upodobaniach kulinarnych Wilniuków, poświątecznym detoksie i książce, którą wydała wspólnie ze swoją córką Anną.

ZABYTKI

Muzeum powstańczego ducha

Jedyne na Litwie muzeum powstania styczniowego (Muzeum Powstania 1863 roku) nie znajduje się wcale tam, gdzie spodziewać mogliby się go turyści.

CZAS ŚWIĄT

Kolęda z serca do serca

Na XXVI Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie wszyscy reprezentanci Litwy zdobyli wyróżnienia!

WYCHOWANIE

Niezbędnik siedmiolatka. Lista jest długa

Czego powinien doświadczyć siedmiolatek? Odbyć co najmniej jedną wojnę na poduszki, zatęsknić za domem, wpaść do strumienia i… co jeszcze?

MŁODE WILNO

Wileńszczyzna warta poznania na YouTubie

Litwa, w tym Wileńszczyzna, ma więcej ciekawych miejsc do zwiedzania, niż to oferują przewodniki turystyczne oraz organizatorzy wycieczek.

ŚWIAT

Perska awantura. Iran przelicytował

Likwidacja gen. Kasema Sulejmaniego, po początkowym okresie wzrostu napięcia, w dalszej perspektywie wpłynie uspokajająco na cały Bliski Wschód.

SPORT

Znów piękny sen Kubicy

Robert Kubica zostaje w Formule 1! Będzie rezerwowym kierowcą teamu Alfa Romeo Racing Orlen. Nie jest bez szans na pojawienie się na torze.