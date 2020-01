„Prezenty dla małego Jezuska” – świąteczne spotkanie w Niemenczynie

7 stycznia, kontynuując tradycję świątecznych spotkań, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść popołudnie spędziła z podopiecznymi Centrum Zajętości Niepełnosprawnych w Niemenczynie.



Mer, radny Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego Zygmunt Żdanowicz i zastępca Kierownika Wydziału Opieki Społecznej Elena Kačanovskienė w Niemenczynie zostali powitani przez Dyrektora Centrum Zajętości Jadwigę Ingielewicz i świątecznie usposobionych podopiecznych Centrum. Ze świątecznymi pozdrowieniami do Centrum przybyli również starosta miasta Niemenczyn Artur Komarowski, starosta gminy Sużany Tadeusz Alancewicz oraz bliscy podopiecznych, dyrektorzy instytucji edukacyjnych i społecznych, przyjaciele Centrum.

By pobłogosławić zgromadzonych i zaprosić do wspólnej modlitwy przybyli też duchowni: proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła ks. Arūnas Kesilis i wikariusz parafii Ducha Świętego w Wilnie, ks. Andrzej Byliński.

Utalentowani podopieczni Centrum wspólnie z pracownikami przedstawili wymowne i piękne bożonarodzeniowe przedstawienie „Prezenty dla małego Jezusa”. Wielu z nas z okazji święta oczekuje prezentów, ale przecież nie to jest najważniejsze. Liczy się nie to, co mamy lub otrzymujemy, ale to, czym możemy podzielić się z innymi. Podczas występu publiczność była zachwycona, nie żałowała głośnych oklasków, ciepłych słów, nie ukrywała emocji.

Wspólnota, zrozumienie i bycie razem są najcenniejszym darem. Mer M. Rekść całej społeczności Centrum nie żałowała miłych, ciepłych i szczerych słów. Składając wszystkim gratulacje z okazji najpiękniejszych świąt w roku, podziękowała za świetny występ, kreatywność, dobry nastrój i chęć dzielenia się życzliwością z innymi.

Po przedstawieniu na wszystkich czekała niespodzianka. Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Niemenczynie „Optymiści” zaprezentowali fascynującą i czarującą sztukę „Prezent dla bliskich”. Artyści wszystkich zachwycili swoją kreatywnością i tryskającą energią.

Później zgromadzeni przy świątecznym stole rozmawiali, dzielili się swoimi doświadczeniami i wrażeniami. Oczywiście, Centrum odwiedził również Święty Mikołaj z worem prezentów. Po pożegnaniu z dobrym Dziadkiem rozpoczęła się najzabawniejsza część imprezy – dyskoteka. Wszyscy tańczyli, weselili się i świetnie się bawili.

Impreza świąteczna trwała do późna. Dyrektor Centrum Jadwiga Ingielewicz dziękowała wszystkim uczestnikom i wyraziła nadzieję, że w przyszłym roku świąteczne popołudnie znowu zgromadzi wszystkich, by pobyć razem.