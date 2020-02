W sobotę, 15 lutego, w Wilnie odbędzie się uroczyste otwarcie pierwszego na Litwie działu dziecięcego hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki. Organizatorzy uroczystości przedstawiają program:



15:00 Msza Święta w Kościele pw. Św. Teresy w Wilnie (ul. Aušros Vartų 14) pod przewodnictwem J. E. Nuncjusza Apostolskiego Ks. Abp. Petera Rajiča – wstęp wolny

16:30 Poświęcenie Działu Dziecięcego Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki (ul. Rasų 4) – wstęp wolny

17:30 Uroczysta Gala w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76). Udział w uroczystości wezmą przedstawiciele dyplomacji, władz rządowych, samorządowych, ministerstw, duchowieństwa i zaproszonych gości – wstęp za zaproszeniami

„Hospicjum to jest taki bochen codziennego chleba, który dzielimy i ten chleb karmi głód duchowy, religijny, w przestrzeni też i medycznej naszych chorych. Na ten bochen chleba potrzebujemy wiele ziaren, o które nieustannie prosimy i szukamy, po to by nasza misja hospicyjna na Litwie pomogła każdemu konkretnemu dziecku, które zostanie wpisane w codzienność hospicyjną. To co robimy dla chorych, dajemy za darmo, bo ten chory płaci cenę najwyższą, cenę kończącego się życia i w tę cenę wszyscy nieobojętni, ludzie wielkiego serca się wpisali pomocą, żebyśmy udźwignęli codzienność” – mówi założycielka wileńskiego hospicjum, siostra Michaela Rak.



Światowy Dzień Chorego (11.02.2009 r.) stał się dniem inaugurującym istnienia pierwszego na Litwie hospicjum, które przyjęło nazwę „Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie”. Tego dnia Dom Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego stał się miejscem spotkania ludzi o szerokich umysłach i sercach, które zjednoczył temat cierpienia, choroby i formy niesienia pomocy osobom chorym. Zawdzięczając wszystkim nieobojętnym, ludziom wielkiego serca, partnerom, sponsorom, wolontariuszom – już 15 lutego w Wilnie zostanie otwarte pierwsze Hospicjum Dziecięce na Litwie. Serdecznie zapraszamy Państwa na Mszę Świętą oraz uroczyste poświęcenie Działu Dziecięcego Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

Organizatorzy Uroczystości: Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki i Agencja „Polskie Imprezy na Litwie”.