Podczas reorganizacji usług pocztowych w kraju mer rejonu wileńskiego Maria Rekść staje w obronie mieszkańców, których prawa mogą zostać ograniczone w toku reformy.



„Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby oddziały pocztowe zostały zachowane na obszarach wiejskich i żeby usługi pocztowe były świadczone mieszkańcom w dogodnej im porze, a nie następnego dnia w zależności od zajętości mobilnego listonosza” – mówiła mer rejonu wileńskiego Maria Rekść. W tej sprawie zamierza z determinacją bronić interesów mieszkańców rejonu.

Poczta Litewska wdraża w samorządach kraju nowy model pracy poczty – projekt mobilnego listonosza. Mer rejonu wileńskiego wyraziła zaniepokojenie planowanymi zmianami, czy one sprawdzą się w miejscowościach wiejskich, ponieważ obecne urzędy pocztowe pełnią bardzo ważną funkcję dla ludności, gdyż większość mieszkańców, zwłaszcza osób starszych, jest przyzwyczajona do listonosza, który jest osobą znaną we wsi, i darzy go zaufaniem.

Ponadto wielki niepokój budzi bariera językowa, dlatego, jak podkreśla kierownictwo samorządu, szczególnie ważne jest, aby funkcję listonosza pełniła osoba, mieszkająca w tej samej albo okolicznej wsi, i która mogłaby się domówić też w innym języku, co jest szczególnie aktualne dla osób w wieku podeszłym.

„Popieramy innowacje i idee, które przyczyniają się do postępu, ale żadne zmiany nie mogą być wprowadzane kosztem ludzi i ich komfortu” – podkreśliła mer Maria Rekść.

Z obawami władzy samorządowej zgadzają się również starostowie wszystkich 23 gmin. Wątpią w to, czy nowy model pracy poczty będzie zaspokajać potrzeby wszystkich mieszkańców. Chociaż usługi Poczty Litewskiej zmieniają się, samorząd będzie dążyć do tego, aby odpowiednio się przygotować do nowości. Podstołecznemu samorządowi zależy na tym, aby na wsi działało jak najwięcej placówek, co pozwoli zachować miejsca pracy i nie ograniczy dostępu do usług pocztowych dla ludności wiejskiej.

O projekcie mobilnego listonosza w rejonie wileńskim



Po wdrożeniu przez Pocztę Litewską nowego modelu pracy poczty – projektu mobilnego listonosza – wiejskie oddziały pocztowe zostaną zreorganizowane, w odróżnieniu od miejskich oddziałów pocztowych, których zmiany nie dotyczą.Mieszkańcy będą mogli wezwać mobilnego listonosza do domu telefonując na bezpłatny numer. Listonosz przyjdzie następnego dnia po złożeniu zamówienia.

Prognozuje się, że usługa mobilnego listonosza ma być wdrożona na wszystkich terenach wiejskich Litwy do 25 lutego 2020 r. Poczta Litewska planuje, że w rejonie wileńskim mobilni listonosze zaczną świadczyć usługi zgodnie z planem – 25 lutego 2020 r. Rejon wileński został na końcowym etapie wdrażania programu mobilnego listonosza.

Rejon ma być obsługiwany przez 19 oddziałów pocztowych: w Wilnie (Vilniaus 41 i Vilniaus 56), Niemenczynie, Mejszagole, Awiżeniach, Bezdanach, Gałgach, Czarnym Borze, Kowalczukach, Ławaryszkach, Mariampolu, Mickunach, Niemieżu, Podbrzeziu, Pogirach, Rzeszy, Rudominie, Rukojniach i Wielucianach.

W sumie zostanie zreorganizowanych 5 oddziałów pocztowych: w Duksztach, Miednikach, Suderwie, Sużanach oraz 1. wileński mobilny oddział poczty.

Planuje się, że pracować będzie 13 mobilnych listonoszy. W okolicach Bujwidz poczta już świadczy usługę mobilnego listonosza, ale zostanie ona odnowiona (dostarczony będzie samochód służbowy itp.).



Tłumaczenie L24.lt

Foto. AB „Poczta Litewska”