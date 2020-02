„Dbamy o zapewnienie takiej oferty, która zaspokoi każdego, niezależnie od wieku i preferencji muzycznych” – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Paweł Żemojcin, dyrektor agencji artystycznej „Polskie Imprezy na Litwie”

W 2017 r. powołał Pan do życia agencję artystyczną „Polskie Imprezy na Litwie”, która zajmuje się promocją polskości na Litwie oraz nadaje nową jakość i znaczenie polskim wydarzeniom kulturalnym. Co udało się zrealizować w ciągu tych lat?

Agencja „Polskie Imprezy na Litwie” powstała, ponieważ w Wilnie i na Wileńszczyźnie brakowało polskich wydarzeń artystycznych. Warto podkreślić, że jest to pierwsza i jedyna niezależna organizacja użytku publicznego non-profit, której projekty są realizowane bez dodatkowego dofinansowania. Nie jesteśmy agencją, prowadzącą działalność komercyjną. W odróżnieniu od innych placówek, działających około 30 lat, agencja jest młoda, działa dosłownie 2 lata i 3 miesiące, ale może się już pochwalić, że udało się w tak krótkim okresie zorganizować 10 dużych koncertów najwybitniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Zorganizowaliśmy mianowicie koncerty Jana Garbarka, legendy muzyki jazzowej polskiego pochodzenia, Ryszarda Rynkowskiego, wokalisty słynnego zespołu „Budka Suflera” Krzysztofa Cugowskiego z okazji 50-lecia działalności muzycznej, Edyty Geppert, młodzieżowego zespołu „Enej”, króla muzyki disco-polo Zenka Martyniuka i zespołu „Akcent”, których koncert w Wilnie organizowaliśmy z okazji 30-lecia działalności muzycznej, także słynnego wykonawcy z Kresów – Janusza Laskowskiego, wokalisty, który w 2005 r. reprezentował Polskę w konkursie Eurowizji – Iwana Komarenko i in. Nie zapominamy także o naszych najmłodszych słuchaczach, których zaprosiliśmy na autorski spektakl Macieja Cierzniaka pt. „Bajka o Małym Złomiarzu”. Była to pierwsza bajka na tak wysokim poziomie pod względem profesjonalizmu aktorów, zamysłu reżyserskiego i ogólnej oprawy tak aktorskiej jak i muzycznej, zaprezentowana dla dzieciaków i publiczności polskiej na Litwie. Dbamy o zapewnienie podaży muzycznej dla każdego, niezależnie od wieku i preferencji muzycznych.

Ogółem, od odzyskania niepodległości przez Republikę Litewską do 2017 r. koncerty o podobnej skali odbywały się zaledwie raz na kilka lat. Cieszymy się, że udało się nam to zmienić i Polacy na Wileńszczyźnie nie czują się zapomniani przez Macierz. Jako przykład można przytoczyć choćby rok 2019, w ciągu którego zorganizowaliśmy 4 duże koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej z najwyższej półki. Otrzymujemy wiele podziękowań od naszych słuchaczy za to, że teraz już mogą nie tylko pójść na koncert jednej z gwiazd polskiej sceny, ale już mają wybór, na który koncert się wybrać. To niezmiernie cieszy, ponieważ idziemy ramię w ramię z rynkiem liberalnym, nie jesteśmy zapomniani. Pragniemy także podziękować osobiście każdemu, kto przychodzi na nasze koncerty: to właśnie Państwu staramy się zapewnić najlepszą ofertę i jakość koncertów. Dziękujemy, że jesteście z nami! Ogółem przez cały okres działalności agencji „Polskie Imprezy na Litwie” mieliśmy zaszczyt gościć ponad 15 tysięcy słuchaczy.

Co mógłby Pan nazwać największym sukcesem swej działalności?

Za największy sukces uważam to, że mamy wypełnione po brzegi sale, popyt ze strony słuchacza jest dla nas niezmiernie ważnym wskaźnikiem. Oczywiście cieszy nas to, iż przez kilka lat udało nam się zdobyć zaufanie i wypracować koleżeńskie stosunki w polskim show-biznesie z wieloma menedżerami i promotorami gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Musimy także przyznać, że nie zawsze jest łatwo działać w tej branży, często istnieje duże ryzyko, czy sprzedamy taką ilość biletów, by wywiązać się z wszystkich niezbędnych zobowiązań, których się podejmujemy na długo przed koncertem. Wiele zawdzięczamy naszym stałym partnerom, spośród których chciałbym tu przywołać sz. p. Witolda Rudziańca, właściciela restauracji „Sakwa”. Wymienić także należy dobrze zgraną ekipę techniczną, a także profesjonalny dział marketingowy, który swą pracą i kreatywnością bardzo się przyczynia do tego, że realizacja projektów kończy się sukcesem. Warto zaznaczyć, że ogromne zmiany w agencji nastąpiły od 2019 r., gdy stanowisko dyrektora ds. Marketingu objęła Barbara Brazdytė. Jest to osoba, której zawdzięczamy zmianę o 180 stopni strategii komunikacji, sprzedaży biletów oraz promocji imprez. Wniosła ona całkowicie nowe, strategicznie zaplanowane, podejście do spraw marketingowych, które się sprawdziło w 100 proc.

Jakie imprezy cieszą się największą popularnością?

Nie jest tajemnicą, że wileńska publiczność najchętniej wybiera się na koncerty wykonawców starej generacji. Maryla Rodowicz, Krzysztof Krawczyk czy Ryszard Rynkowski tradycyjnie zapełniają całe sale. Chciałbym zapewnić widzów, że nasza agencja organizuje koncerty na skalę krajową, w których z reguły udział biorą profesjonaliści, prawdziwe gwiazdy polskiej estrady. Warto więc zaufać naszym gustom i przychodzić na imprezy nawet wtedy, gdy wykonawcy nie są znani szerszej publiczności w naszym kraju.

Nie obawia się Pan konkurencji na naszym lokalnym rynku kulturalnym?

Od początku powstania agencji „Polskie Imprezy na Litwie” zajmujemy czołową pozycję w branży. Nigdy nie mieliśmy i nie mamy zamiaru z nikim konkurować. Zamiast przejmowania się obawami stawiamy na profesjonalną pracę, dążenie do osiągania wyznaczonych celów i kreatywność, która w tej branży jest niezmiernie ważna.

Jakie są plany na rok 2020?

Już 14 lutego w ramach projektu Koncert Roku 2020 organizujemy pożegnalny koncert ikony polskiej sceny muzycznej – Krzysztofa Krawczyka. Podczas imprezy gościnnie wystąpi znana piosenkarka Ewelina Saszenko.

W 2020 r. agencja „Polskie Imprezy na Litwie” organizuje wielki koncert Maryli Rodowicz w Wilnie wraz z specjalnymi gośćmi najwyższej klasy. Więcej informacji pojawi się już niebawem. Będzie to widowisko, z którym dotąd żeśmy się jeszcze nie spotkali. Agencja „Polskie Imprezy na Litwie” jest także współorganizatorem otwarcia Hospicjum dziecięcego bł. ks. Michała Sopoćki, które się odbędzie 15 lutego w Wilnie.

Fot. Marian Paluszkiewicz