Zapraszamy do lektury naszego kolejnego wydania magazynowego!

Szanowni Czytelnicy! W sobotę, 15 lutego, ukaże się najnowsze wydanie magazynowe „Kuriera Wileńskiego”, które będzie dostępne przez cały tydzień w kioskach, sklepach i urzędach pocztowych. Zapraszamy do jego bogatej zawartości! Poniżej spis poszczególnych publikacji.

TEMAT TYGODNIA

By nie zabrakło człowieka

Dzięki ludziom wielkiego serca, partnerom, sponsorom, wolontariuszom 15 lutego w Wilnie zostanie otwarte pierwsze na Litwie hospicjum dziecięce.

ROCZNICA

Kamienica nierozerwalnie związana z historią państwowości

16 lutego Litwa obchodzi 102. rocznicę odrodzenia państwa. Cały kraj, a przede wszystkim Wilno szykuje się do tegorocznych obchodów.

HISTORIA

Sowietologia jest nadal aktualna

Władimir Putin kontynuuje politykę Związku Sowieckiego. W tym wypadku historia łączy się z wyzwaniami dnia dzisiejszego – mówi Andrzej Pukszto.

CO W SZKOLE

Wiosną ruszają zapisy do wileńskich szkół

1 marca ruszy elektroniczna rejestracja do stołecznych szkół ogólnokształcących. E-podania można będzie składać do 31 maja.

SPORT

Świat widziany z ponad sześciu metrów

Niezapomniany to był wieczór w Toruniu podczas Orlen Copernicus Cup. Zebrani w toruńskiej hali widzowie oklaskiwali rekord świata w skoku o tyczce.

ŚWIAT

Trump: kurs na reelekcję

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wygrał batalię o impeachment, jego notowania rosną, a Partia Demokratyczna pogrąża się w chaosie.

KULTURA

Nie zapominamy o wartościach

Możemy na sobie polegać i realizujemy swoje marzenia, nie zapominając o swoich korzeniach oraz wartościach – mówi Tomasz Szczepanik, lider zespołu Pectus.

WYSTAWA

Piękności w każdym zakamarku domu

Wydawać by się mogło, że słabość do lalek Barbie to przypadłość małych dziewczynek. Rūta Ardišauskienė może się poszczycić niemałą kolekcją.