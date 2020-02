Apel o wsparcie „Kuriera Wileńskiego”

Szanowni Czytelnicy!



Apelujemy do Was o przekazanie na redakcję „Kuriera Wileńskiego” 1,2 proc. od wpłaconego przez Was w 2019 roku do Inspekcji Podatkowej podatku dochodowego. Zagospodarujecie należnie te znikome dla budżetu państwa — a jakże ogromnie ważne dla nas środki.

Dlaczego warto przekazać dla „Kuriera Wileńskiego” 1,2 proc. od podatku?

Żeby polska gazeta codzienna na Litwie mogła istnieć i rozwijać się.

Twoja pomoc, Czytelniku, będzie znaczącym wsparciem naszych skromnych redakcyjnych sił.

***

Podobnie jak w ubiegłych latach każdy z nas, kto płaci podatek od dochodu (od wynagrodzenia, z działalności gospodarczej lub innej) może przekazać dla organizacji (w tym wypadku dla redakcji „Kuriera Wileńskiego”) 1,2 proc. od wpłaconego w 2019 r. do Inspekcji Podatkowej

podatku dochodowego. Wcześniej była możliwość przekazania 2 proc., jednak od 1 stycznia b. r. zaszły zmiany.

Jak można wesprzeć „Kurier Wileński”? Wystarczy tylko złożyć podanie FR0512 i wpisać 2019 rok.

Inspekcja Podatkowa szczególnie podkreśla, że nie ma możliwości przekazania deklaracji przez pracodawcę. Podanie należy dostarczyć własnoręcznie do Inspekcji Podatkowej lub wypełnić w systemie elektronicznym (EDS) http://deklaravimas.vmi.lt do 1 maja 2020 roku.

Forma FR0512 dostarczona później nie będzie rozpatrywana. Prośba zostanie także odrzucona, jeżeli w terminie nie złożymy deklaracji podatkowej GPM308 za 2019 rok, czyli też do 1 maja.

Wszelka informacja o składaniu deklaracji FR0512 jest zamieszczona na stronie internetowej www.vmi.lt. Możemy także dzwonić na tel. 1882.

Jakie dane są potrzebne, aby wypełnić blankiet-podanie (forma FRO512)?

— Kod identyfikacyjny naszej redakcji (įmonės kodas 300073186).

Pracownicy redakcji pomogą wypełnić deklarację Czytelnikom, którzy chcą przekazać 1,2 proc. od podatku dochodowego dla dziennika „Kurier Wileński”.

Uwaga: W tym wypadku gdy do VMI zostanie przekazane parę egzemplarzy formy FR0512, urząd skarbowy uwzględni deklarację, która zostanie wysłana jako ostatnia.